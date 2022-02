Horóscopo chino: predicciones signo por signo

Vivimos épocas difíciles, por eso alcanzar el éxito y los objetivos que nos planteamos parece complejo. Pero una de las claves para lograrlo es tomar buenas decisiones basadas en la energía del día y de tu signo. Esta es la clave de la astrología china y el feng shui, una disciplina milenaria que usaban los emperadores para decidir cuándo y dónde fundar un poblado, momentos de cosecha y hasta cómo enfrentarse a sus enemigos.

La experta en astrología y metafísica china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, comparte con MDZ Femme las predicciones de la semana para los 12 signos del zodíaco chino.

“Es clave aprender a fluir con la energía y tener pautas concretas para alcanzar el éxito y lo que buscas atraer a tu vida”, asegura la experta, que el domingo 27 de febrero a las 17.30 hora Argentina dará un workshop virtual sobre Feng Shui y ajustes anuales para el año Tigre.

Aquí las principales claves signo por signo que debes tener en cuenta.

Rata

Mensaje: “Debes disfrutar, relajar, y no hacerte problemas Rata. Es tiempo en el que debes estar preparado para los momentos que se te presente de disfrute ya sea con amigos, compañeros del círculo laboral o incluso familia”.

Amor: “Si estás soltero lo mejor es aclararte lo que quieres. No te conviene en este momento iniciar una relación. Si estás en una relación y las cosas no están bien, acuérdate de relajar, de tomarte las cosas más tranquilo”.

Noticias Relacionadas Rituales sencillos para aprovechar el portal energético del 22 2 22

Trabajo: “En cuestiones de trabajo, proyecto y negocios debes resolver, encontrar soluciones, dar lo mejor de ti. Pero sin preocuparte, sin hacerte mala sangre”.



Buey

Mensaje: “Tienes que evitar antes que nada la negatividad esta semana. No seas pesimista, no seas negativo. Debes abrirte esta semana, la energía te dice ‘es momento de avanzar y ver las cosas con una óptica diferente’. La energía te está pidiendo apertura mental, abrirte a nuevas formas de ver una situación o lo que estés viviendo”.

Amor: “Si estás en pareja, la energía te habla de que es un buen momento para disfrutar. Pero también te dice que debes ser más demostrativo con el otro que amas. Si estás soltero puede que empieces a entender qué está pasando en tu vida”.

Trabajo: “Con respecto al trabajo, proyecto o negocios, tienes que trabajar con esmero, voluntad”.

Tigre

Mensaje: “Debes tener confianza, seguridad para atraer la felicidad que quieres a tu vida. No te quejes, no pienses en que las cosas no están del todo bien o que tu vida no está positiva. Tienes que mirar las cosas con mayor optimismo, porque puede que no estés viéndolas realmente como son. Debes levantar el ánimo, si lo tienes caído”.

Amor: “En temas de amor puedes estar sintiendo inseguridad. Si estás en pareja y no esté del todo bien, o que no te sientas conforme, trabaja tu relación. No tienes que intentar controlar todo y que las cosas se hagan como tú quieres. Que fluya la energía del amor, no controles”.

Trabajo: “En cuestiones de trabajo, proyecto y negocios tienes que abrirte de manera positiva a cambios, a nuevas oportunidades. Puede que estés muy cerrado y no estés abriéndote a estas nuevas oportunidades. Ya te empieza a sentir la energía del Tigre y te favorece”.

Conejo

Mensaje: “Tienes bendiciones, pero necesitas tener los pies en la tierra y no volar muy alto. Así verás materializadas las cosas que estás deseando”.

Amor: “Las puertas se empezaron a abrir para el signo Conejo en tema de amor. Linda semana para disfrutar, para pasar tiempo con tu pareja si estás en una relación. Si estás soltero tienes posibilidades de tener una relación. Pero atención paso a paso. No te entregues por completo ya que pueden haber algunos inconvenientes”

Trabajo: “En cuestiones de trabajo, proyecto, o negocios tienes que trabajar en tu ambición pero de manera práctica. No debes claudicar porque todavía las cosas no se están dando como las planeaste o cómo quieres que sean. Pero es importantísimo que no renuncies a lo que estás haciendo”.

Dragón

Mensaje: “La energía te dice aprende a disfrutar, aprende a ser feliz y disfruta cada momento que transitas. Debes tener más conciencia de cada momento y aprender a disfrutar”.

Amor: “La energía dice que tienes que hacer foco en tu pareja. Si estás en una relación presta atención y piensa en qué área con tu pareja no estás no estás dándolo todo, no estás al 100 %, incluso en temas referidos al sexo. Si estás soltero lo primero que tienes que hacer es resolver temas pendientes en tu vida, antes de involucrarte en una relación”

Trabajo: “En cuestiones de trabajo, negocio o proyectos tienes que mostrar tu profesionalismo. Es importante que seas responsable y trabajar con compromiso. No te metas en problemas que no son tuyo o que no te incumben, ya que vas meterte en situaciones difíciles que no son necesarias en tu vida”.

Serpiente

Mensaje: “Debes equilibrar entre trabajo, disfrute y placer. Necesitas relajar y también divertirte y pasarla bien. Pero no te olvides de tu trabajo, de tu compromiso y de entregar los temas pendientes que tengas laborales. Clave esta semana el equilibrio en todas estas áreas”.

Amor: “Si estás soltero aprende a disfrutar, hay posibilidades de que conectes con alguien. Para los que están en pareja atención deben tener momentos de disfrute a solas, generar esos espacios donde puedan disfrutar los dos de un buen momento”.

Trabajo: “En cuestiones de trabajo, proyecto o negocios debes enfocarte en las cosas en las que no tuviste buenos resultados. También necesitas mejorar tu desempeño”.

Para el Caballo se trata de una semana para disfrutar y dejar que la vida fluya, lo que te proponga. Debes ser más espontáneo, hay mucha energía de buenos momentos.

Caballo

Mensaje: “Se trata de una semana para disfrutar y dejar que la vida fluya, lo que te proponga. Debes ser más espontáneo, hay mucha energía de buenos momentos. Importante: empezar a vibrar una energía muy positiva. Tienes que dejar que fluya Caballo”.

Amor: “Si estás soltero tienes que dejar pasar este momento porque no es el mejor para conectar con una pareja, sino más disfrutar pasarla bien con amigos, con seres queridos. No tanto para conocer a alguien. Si estás en pareja acá atención porque puede que esté como no dándolo todo en tu pareja o que quizás estés esperando a ver cómo se mueve la otra persona, o que hace”.

Trabajo: “En temas de trabajo, proyecto o negocios tienes que activar el modo amorosito, atención con el trato. Debes ser amable y tomarte las cosas con más tranquilidad”.

Cabra

Mensaje: “No debes hacerte problemas o tener sentimientos de tristeza porque hay cosas que no resultaron de manera positiva o no salieron incluso. Puede que haya situaciones que a causa de tu desempeño, tu comportamiento no se dieron. Pero no es momento de lamentarse. Es tiempo de pensar en la energía positiva que está viniendo a tu vida. Ya arrancó el año del Tigre y debes enfocarte en todo. Puedes comenzar de nuevo y tener grandes logros, así que es momento de activar positivamente”.

Amor: “Semana hermosa para el amor, para disfrutar, para tener placer. Si estás en pareja disfruta más de la pasión, del romance, del sexo. Si estás soltero abrete al amor, a nuevas experiencias, está hermosa la energía”.

Trabajo: “En temas de trabajo, negocio o proyectos tienes que relajar y disfrutar de tu trabajo, también sonreír más. Puede que no te imagines haciendo determinadas labores, que pueden sorprenderte. Tienes gran capacidad, debes confiar más en ti”.

Semana hermosa para el amor Cabra, para disfrutar, para tener placer.

Mono

Mensaje: “Semana muy importante, interesante, puedes lograr resultados muy positivos en la concreción de algún proyecto. También podrás resolver alguna situación, obtener algún logro o concluir con algún tema pendiente. A prestar atención Mono porque es una semana muy positiva para logros y recompensas”.

Amor: “Si estás soltero aprende a disfrutar de la energía de amor que no se trata solamente de la pareja. Atención porque estamos en el mes Tigre y en el año Tigre y eso te trae gente nueva. Debes abrirte a realizar nuevos contactos y conocer gente nueva”.

Trabajo: “En temas de trabajo, negocios o proyectos tienes que estar pendiente de tu equipo de trabajo o de las personas con la que te rodeas en tu trabajo. Puede que estén necesitando ayuda o que no estén siendo eficientes porque no sepan hacer su trabajo”.

Gallo

Mensaje: “Tienes que trabajar la confianza y también en tus ideas para innovar. Puede que sientas que no estén de acuerdo contigo o sientas que no tienes apoyo. Esta semana te trae nuevas oportunidades y también nuevas áreas para mostrar tus destrezas. La energía está positiva, pero debes tener mayor confianza en tí mismo”.

Amor: “Si estás en una relación, estás con discusiones. Tendrás peleas, rispideces en el camino. Debes enfocarte en resolver, en hablar, en solucionar. Si estás soltero tienes que prestar atención a tus sentimientos, que quizás no están tan claros”.

Trabajo: “El tema de trabajo, negocios y proyectos debes trabajar en tu confianza, en tu aceptación, en valorar tus fortalezas y tus dones. Es importantísimo que entiendas que si no crees en tu proyecto o en lo que estás haciendo nadie más lo hará”.

Perro

Mensaje: “Puedes encontrarte cansado y con demasiados compromisos que tiene que atender. Es un momento donde puedes sentir estrés, pero tranquilo que la energía te está marcando el camino”.

Amor: “En temas de amor es una semana para enfocarte más en tu entorno familiar, en tu entorno de amistad. Si estás en una relación prioriza pasar tiempo con tu pareja y evita borrarte. Así que si realmente te interesa, presta atención a tu pareja”.

Trabajo: “En temas de trabajo, proyecto o negocios tienes todo para brillar y para que te luzcas con tu proyecto o con lo que estés haciendo. Los que están estudiando tienen la posibilidad de lucirse. Es una semana para triunfar y brillar en lo que hagas”.

Cerdo

Mensaje: “Debes enfocarte en los proyectos y trabajos que vienes realizando. Debes conducirte al éxito con los proyectos que vienes trabajando. Es importantísimo estar en modo positivo y hacer frente a los compromisos de manera práctica. Enfoca toda tu energía en eso para tener resultados positivos. Eso te va a traer alegría y felicidad, así que confía en ti mismo”.

Amor: “Puede que estés queriendo sentir amor o estar con alguien y las cosas quizás no estén del todo como esperas. Tómatelo con tranquilidad que las cosas poco a poco se van a ir mejorando. Si estás en pareja atención con los enojos o estar demasiado con demasiada intensidad”.

Trabajo: “En temas de trabajo, proyecto, negocios debes encarar los proyectos que ya vienes trabajando con mayor compromiso y responsabilidad. Esto te va a llevar camino al éxito.”