Así será tu suerte, según la astrología china...

Según el Feng Shui y la astrología china el camino de la vida de una persona está influenciado por tres fuerzas: tiempo, espacio y acción. “Los tres deben estar en armonía. Si una persona hace las cosas correctas en el tiempo correcto, en el lugar correcto será afortunada. Sino encontrará infortunio”, asegura la experta en astrología china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com.

“Por eso es clave aprender a fluir con la energía y tener pautas concretas para alcanzar el éxito y lo que buscas atraer a tu vida”, asegura la experta, que el domingo 27 de febrero a las 17.30 hora Argentina dará un workshop virtual sobre Feng Shui y ajustes anuales para el año Tigre.

Para saber qué decisiones tomar y cuándo hacerlo debes leer las predicciones para el trabajo, la vida y el amor de los 12 signos del zodíaco chino.

Rata

Mensaje: “A prestar atención en temas de salud. Debes preocuparte por estar bien, tener hábitos saludables y también no te olvides de lo que es prioridad. Si estás a las corridas, solucionando temas a las apuradas, eso te puede estresar. Necesitas calma y claridad para tomar buenas decisiones. Así que esta semana clave no pienses en modo negativo. Necesitas calma para tomar decisiones con claridad mental. Debes ir por tus objetivos. Las cosas están positivas. Es un año de muy buenas perspectivas para el signo Rata”.

Amor: “El signo Rata es uno de los signos donde este año entra en estabilidad. Empiecen a trabajar profundamente en los puntos donde están necesitando o queriendo estabilidad en su vida. No le tengan miedo al futuro ni a lo que viene sino que deben prepararse para que las cosas sean positivas para tu vida. Si estás solo no desesperes que va a llegar el momento. Lo importante es tener confianza y claridad en lo que quieres”.

Trabajo: “En cuestiones de dinero o temas referidos a proyectos, las cosas se van a ir acomodando, así que también debes tener confianza y seguridad en que las cosas van a estar como quieres. Así que paciencia”.

Buey

Mensaje: “Si sientes que tienes una gran mochila, tanto peso, estás cargando con demasiadas problemáticas te puede afectar. Así que primero mejora cómo te estás sintiendo y toma los asuntos que sean dificultosos, tengas algún tema a resolver no te sientas con ese gran peso. Clave para esta semana: haz que la vida sea más liviana y ábrete a nuevas oportunidades, a nuevas maneras de pensar. No pienses que siempre todo va a ser difícil y que todo tienes que cargarlo tú. Puede que haya dificultades, complicaciones en tu trabajo, pero el enfoque en como veas esa situación hará que sea tu camino más liviano”.

Amor: “Si estás en una relación donde los sentimientos no están aflorando o no está fluyendo la energía como te gustaría que fluya, tienes que entender que primero debes prestar atención a tu interior. Cómo te sientes. Eso primero debe habitar en ti mismo antes de que puedas tenerlo con otra persona. Así que importantísimo Buey debes hacer foco en ti mismo”.

Trabajo: “Debes hacer un mea culpa y decir ‘me hago cargo, soy parte del problema’. Como primera medida no creasque el problema o la dificultad es del otro sino que eres también parte de ese problema, de esa dificultad. Importante ser prácticos”.

Tigre

Mensaje: “Hay muy buena energía para estar bien, para estar feliz. Así que activar el modo alegría y sacarse un poco la queja, el mal humor y el enojo. La energía está muy positiva y no debe detenerte. No debes ignorar la marcha con esta energía, si no vas a desperdiciar estas oportunidades. Es importante salir del modo negativo, de la queja, del enojo y activar. Esta semana está muy positiva para aprovechar toda esta oportunidades de crecimiento para ti”.

Amor: “Si estás en pareja y estás agotado, cansado o aburrido, de acuerdo a cómo estás en este momento podrías tener otras otras vibras energéticas, así que depende de tus decisiones. Si estás soltero, tienes que ver si sería una relación a largo plazo o no tan a largo plazo. Los que están casados, juntados, o en pareja, pueden salir de ese estadio, que quizás los incomoda, cansa o aburre. Aprende a disfrutar un poco más. Buen momento para la pareja, para disfrutar en familia, con amigos”.

Trabajo: “La energía va a estar ahí, muy puesta en foco en ti mismo. Es posible que si ven un buen desempeño tengas una mejora laboral, un ascenso o mayor ganancia. Así que es importante signo Tigre cómo vas a desplegar todo tu labor. Así que a ser más consciente si tienes un negocio, por ejemplo, cómo vender bueno, cómo lo muestras tu producto o servicio”.

Conejo

Mensaje: “No hay grandes inconvenientes a nivel salud, pero sí debes prestar mucha atención a cómo ves esto del disfrute y a cómo tratas el tema de disfrutar para poder relajar también un poco más. Debes permitirte tiempo para disfrutar y relajar un poco. La clave: puedes hacer realidad tus sueños si trabajas en mostrar tus talentos y desplegar toda tu creatividad. Está allí para que lleves a cabo todo lo que se te presenta en el camino con grandes beneficios. Es cuestión de que te enfoques signo Conejo”.

Amor: “Si estás en pareja tienes que ver cómo mejorar tu relación, o cómo cambiar esta situación porque hay energía linda para disfrutar. Si estás soltero quizás digas, este es el momento. Me lanzo a tener una pareja, o no me lanzo. Voy al próximo nivel, si estás empezando una relación. Bueno, la clave te diría que está en ti mismo. Primero debes aprender a disfrutar del buen momento, de la experiencia de lo que estás viviendo, y después tomar las decisiones correctas. Debes darte tiempo para tomar una decisión correcta y no hagas nada apresurado de lo cual te puedas arrepentir”.

Trabajo: “Trabajar con alegría, con ganas, ser consciente de todo lo que de todo lo que estás haciendo. Tienes que hacer foco en tu creatividad, que la tienes. Que la energía sea cambio este año para ti. Así que pasito a paso”.

Dragón

Mensaje: “En cuestiones de salud es importantísimo signo Dragón acá prestar atención a cómo estar bien. Lo primero que tienes que hacer es foco. Es clave tu estado anímico, cómo estás, cómo es tu carácter. Si eres muy malhumorado, tienes enojos constantes, con esto envejeces. Si quieres estar jovial y mantener un espíritu joven, tienes que empezar por dentro. Cómo está tu espíritu, si contestas esa pregunta vas a responderte muchas cosas. No pierdas tiempo, avanza en todos los asuntos que tienes en agenda: proyectos, nuevos negocios. El amor es clave para estar bien, para poder avanzar y estar bien en el resto de las áreas de tu vida. Atención con esto signo Dragón porque quizás los obstáculos los tienes por ti mismo. Así que quítate tú mismo los obstáculos de tu camino”.

Amor: “Si estás en una relación es importante ponerle fichas, mejorar tu humor, el carácter. Debes estar bien con tu pareja porque si estás bien,puedes avanzar en el resto de las áreas de tu vida, así que evita los enojos, las preocupaciones para tener apoyo y alegría de tu pareja. Esto también te va a mejorar el ánimo”.

Trabajo: “Tienes un montón para pelear y salir ganando en lo que necesites ganar: ya sea un puesto, sumar clientes o ganar un proyecto y sacarlo adelante. Así que presta atención esta semana a todas las ideas que te vienen a la mente para materializarlas”.

Serpiente

Mensaje: “Importantísimo signo Serpiente recomiendo ir a donar sangre, dale parte de tu energía al universo para que el universo no te la quite de una forma poco agradable. Es clave signo Serpiente donar sangre. Vas a estar fluyendo con la energía. Prestar atención, no bajar los brazos. También necesitas activar tu modo positivo y pensar que las cosas van a estar bien. Es un buen año para vos signo de serpiente, así que es propicio que estas primeras semanas del año chino las comiences bien con el pie derecho”.

Amor: “Es momento de poner en orden todas las situaciones, los sentimientos, ver qué es lo que te está pasando y qué es lo que quieres. Si estás soltero puedes activarte, tener una relación. Es momento de decir lo que sientes y lo que te pasa”.

Trabajo: “Es importantísimo que no claudiques, que no disminuyas tu desempeño porque las cosas no están funcionando o crees que no están funcionando. En realidad, la energía te está acomodando para que las cosas sean como tienen que ser. No debes bajar los brazos y debes mejorar tu desempeño”.

Caballo

Mensaje: “En temas de salud va a ser importantísimo, cómo te sientas y cómo estés con las emociones. Si te sientes abrumado, con demasiadas cosas por hacer, muy exhausto debes mantener una buena rutina, saludable. Una buena alimentación y ejercicio es clave. También debes tomarte tu tiempo cuando lo necesites. Tienes que aprender a aprovechar este momento, mostrar tu destreza y no abrumarte por demasiadas cosas que tienes para hacer. Este es un año para brillar signo Caballo, así que que nada te detenga”.

Amor: “Es momento de atención, porque puedes enredarte un vínculo que no te conviene. No seas tan desbocado Caballo. Camina a pasos más firmes y más despacio. Es una buena semana como para conectar con la energía de pareja. Recuerden que hay días que son más positivos también. Si estás queriendo tener pareja, debes consultar la agenda de energías para saber qué día es ideal para una cita. No salgas cualquier día si estás queriendo tener pareja”.

Trabajo: “Si te proponen algo, debes analizarlo, pensarlo, pero vas a poder. Este año con la energía del Tigre ya te está dando indicios de cómo va la energía. No te sientas abrumo si tienes demasiadas cosas por hacer o mucho trabajo.Si quieres mejores resultados debes hacer cosas diferentes para encontrar nuevas alternativas”.

Cabra

Mensaje: “Ahórrate amarguras y estate dulce. Alimenta tu espíritu. Disfruta, permítete estar bien con la energía de amor. Eso te va a traer alegría y vas a estar signo Cabra más suelto y liviano. Otra clave: no cuentes todos tus planes, todo lo que tienes pendiente por hacer, ya que esto se puede disipar y te puede traer algunos sinsabores, frustraciones o enojos. Por eso guárdate los planes y proyectos, no los comentes. Endulza tu vida con amor y alegría”.

Amor: “La vida misma te va a ir mostrando el camino. Aprende a disfrutar, a tomar estas decisiones que valen la pena y te van a dar satisfacción plena. Signo Cabra no tengas miedo a las decisiones en temas de amor y pareja. Si estás soltero también puedes animarte a estar en pareja con alguien. No digas mejor no, porque ya me fue mal en otra oportunidad. Anímate que la vida te va a sorprender”.

Trabajo: “Atención que no haya rispideces y que no quede un trago amargo por no estar claras las situaciones o las posiciones. Si vas a hablar por temas de dinero, vas a hacer un acuerdo, que figure bien todo lo que lo que tu socio tenga que hacer. Así no queda dañada esa relación. Atención con esto y que no te traiga problemas a futuro”.

Mono

Mensaje: “Muy buena semana. Pero debes extremar los cuidados porque porque estamos en el año Tigre, en el mes Tigre y la salud si bien no hay complicaciones, debes tener cuidado con accidentes o con temas relacionados a viajes y situaciones en la vía pública. Presta atención a este tipo de situaciones. Recomiendo Mono que vayas a donar sangre, entrega parte de tu energía al universo para que este no te la quite y puedas fluir positivamente con el año Tigre. A mejorar el ánimo que eso es muy propicio para ti signo Mono. Clave esta semana: la vida te propone grandes cambios signo Mono. Las oportunidades están ahí, las tienes que aprovechar. No te quedes colgado de una palmera comiendo banana, actívate. Toma la iniciativa, debes estar, con la mente clara para tomar buenas decisiones, para todos estos cambios que se avecinan”.

Amor: “Si estás en pareja a prestar atención, quizás si esta relación no funciona, quizás necesitan un tiempo. Es momento de hacerlo, para clarificar y tener mejor perspectiva de lo que quieres en una relación. Es importante que prestes atención a las señales que ya te envió el universo. Toma las decisiones de lo que quieres para tu vida”.

Trabajo: “En lo laboral necesitan de tu conocimiento, tu apoyo, tu perspectiva, a la hora de aportar un punto de vista diferente. No te sientas demasiado abrumado con estas exigencias. Podría ser un excelente momento para desplegar todo tu talento y mostrar todo lo que sabes y lo que está a tu alcance”.

Gallo

Mensaje: “Es importantísimo el tema del descanso. Quizás también estás con demasiado trabajo,tienes que tomar decisiones que pueden estresarte. Presta atención, aprender a descansar y a tomarte tiempo para recargarte de energía. Recuerda que los días con energía recibir son días que te favorecen y te ayudan para poder recargarte de energía positiva”.

Amor: “ No te va a traer ni felicidad ni alegría tomar decisiones apresuradas. Tal vez no tengas ganas de estar solo, pero debes trabajar primero tu parte interna”.

Trabajo: “Es importantísimo trabajar el disfrute y valorar lo que haces. Pregúntate si tu trabajo te da felicidad, si te sientes orgulloso de tu desempeño. Si puedes responder a esas dos preguntas de modo positivo vas por buen camino. Sino, es hora de revertir tu desempeño, tu trabajo y lo que estás haciendo”.

Perro

Mensaje: “La energía para temas de salud está bien, pero acá aparece de nuevo demasiado enojo, demasiado malhumor. Esto puede que te juegue una mala pasada con problemas estomacales. También debes tener cuidado con tomar mucho frío o mucho calor. Si estás en el hemisferio sur hace mucho calor y quizás estás poniendo el aire muy alto y puedes enfermar. Presta atención a tu sistema inmune porque las emociones afectan a nuestro cuerpo, así que necesitas equilibrar un poco. Clave esta semana: ‘modo amorosito’, actívate en modo positivo y mejora, el equilibrio de tus emociones. Mejora tu humor y el resto va a fluir positivamente”.

Amor: “Aunque tengas mal humor trata de comenzar el día positivo, irte a dormir positivo para tener un buen día. El ánimo también juega un papel importante, a veces sin razón puede que tengas malas contestaciones o enojos y no sepas por qué. También debes prestar atención a esto si estás soltero, ya que te puede jugar una mala pasada. En vez de atraer vas a repeler. Así que si tienes ganas de tener pareja, será importante que trabajes tu humor y tu ánimo. Sé una persona entusiasma y con una actitud más alegre. Esto va a hacer que atraigas esa energía, tu vida sí también”.

Trabajo: “Cuida tus modos, eso te va a hacer atraer mejores oportunidades a tu vida. Si tienes un negocio, tendrás más ventas, así que presta atención a esos pequeños detalles que te benefician si los tienes en cuenta”.

Cerdo

Mensaje: “Tienes que equilibrar tus emociones. Si estás vibrando abajo, atención, ya que la energía te dice que quizás estás pasando por situaciones difíciles, pero te está preparando. Está naciendo un nuevo signo Cerdo con todos estos desafíos que te toca vivir. No es momento de bajar los brazos, sino de fortalecerte y de madurar a nivel mental. Sí, fortalecimiento espiritual para crecer. Se trata de evolucionar. Clave esta semana modo positivo.Si crees que las cosas negativas llegan a tu vida y nada positivo hay, eso va a pasar. No conviene atraer ni cosas ni situaciones negativas a nuestras vidas. La clave es modo positivo esta semana para que fluya positivamente la energía para ti”.

Amor: “ Tienes que nutrirte de esa energía llamada amor, ya que muchas veces puedes sentir o creer que podés solo con todo lo que te sucede, o con lo que pasa en el mundo. La energía te dice hay mucha gente ahí, apoyándote. Es una semana para apoyar a otros. También para ayudar, se trata de ayudar y apoyar a otros. Esta energía es lo que va a estar fluyendo. Si estás soltero o en pareja, acepta la ayuda el amor y de otras personas y apoya a otras que estén necesitando”.

Trabajo: “Tienes que hacerte de paciencia, bajar un cambio. No corras la energía, debes ir más despacio y aceptar que también las personas piensan diferente, se mueven de manera diferente. No todo el mundo puede ir al mismo ritmo y eso ya te da un gran mensaje, es aceptar y paciencia. Paciencia con el ritmo del otro y también con la comprensión o con las cosas que haya que hacer. Debes estar en modo agradecido, con actitud de resolver”.