Taróscopo: el mensaje del tarot para cada uno de los signos

Las cartas del tarot pueden ser una guía, enviarnos un mensaje para entender mejor el momento que nos toca atravesar. La astróloga y tarotista Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves, analiza signo por signo el panorama en cuestiones del amor y relaciones.

ARIES

Carta: La torre.

Mensaje: “Si estás en pareja prepárate porque esta semana pueden surgir situaciones que te puedan desencajar, Tal vez la otra persona te haga un planteo que te enoje. Puede que tú mismo te enojes por algo. Te recomiendo que te tomes las cosas con calma. Sobre todo en tiempos de luna llena que nos pone más irritables. Si estás solo esta energía te marca que puede aparecer alguien que te flashee, un amor a primera vista. Puede que algo ocurra de manera inesperada”.

TAURO

Carta: El Papa.

Mensaje: “El Papa te recomienda que te animes a poner todas las cartas sobre la mesa con tu pareja. Es tiempo de hablar ciertas cuestiones que vienen pateando desde hace tiempo. Debes hablar y mostrarte tal cual eres. Muestra tus miedos para hablarlo juntos y poder avanzar. Si estás solo es tiempo de instrospección, de ver qué es lo que realmente quieres. Tal vez tengas cosas que sanar dentro tuyo.

GÉMINIS

Carta: El Mago.

Mensaje: “Si estás en pareja es momento de hablar de todos los proyectos, para ponerlos en práctica. Tienen que planificar, hablar cómo y cuándo harán las cosas. Tienes todas las herramientas para hacerlo. Si estás solo tienes que animarte a dar ese primer paso. Si hay alguien que te gusta debes animarte a hablar, a activar”.

CÁNCER

Carta: La templanza.

Mensaje: “En la pareja se vienen días de tranquilidad y armonía. Eso es lo que necesita la pareja. Vayan por la sanación, la espiritualidad. Traten de compartir otro tipo de cosas, de temas. Si estás solo esta carta marca que no es tiempo de estar tanto para afuera, sino para tratar de equilibrarte y tratar de conectar con tu mundo emocional”.

LEO

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: “Debes confiar en tu intuición en lo referente a la pareja. Si sientes que hay cosas que no te cierran, debes confiar en eso. Plantearlo y hablarlo te hará bien. Conecta con tu sabiduría interna. No estaría mal que hagas algún curso de espiritualidad, meditación”.

VIRGO

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: “Momento de expansión de la pareja. Deben pensar hacia dónde quieren ir y planificar juntos ese proyecto. Deben pensar cómo se imaginan a largo plazo, qué quieren. Si estás solo tal vez estás muy encerrado. Necesitas abrirte más para conocer gente nueva” .

LIBRA

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Llegó el momento de conectar con el merecimiento, el disfrute si estás en pareja. Tienes que vincularte con tu parte más creativa, aprovecha tus cinco sentidos. Si estás solo necesitas hacer cosas que disfrutes mucho. El amor propio nace de ahí. Conéctate contigo, el resto llegará.

ESCORPIO

Si estás solo Escorpio debes animarte a cambiar, conecta con tu lado creativo. Un viaje podría ser genial. Foto: Unsplash.

Carta: El loco.

Mensaje: “Si estás en pareja debes animarte a hacer cosas distintas. Si sientes al otro más alejado, debes darle su espacio. Respétalo y no trates de controlarlo. Si estás solo esta carta dice que te animes a cambiar, que te conectes con tu lado creativo. Un viaje podría ser genial”.

SAGITARIO

Carta: El sol.

Mensaje: “Es una semana muy divertida para conectar con esa parte de la pareja que los divierte. Recupera aquello que te enamoró del otro. Volver a los inicios es una forma de alimentar el amor. Deben ser auténticos. Si estás solo debes tratar de pasar más tiempo al aire libre, seguro te hará bien”.

CAPRICORNIO

Carta: La justicia.

Mensaje: “Si estás en pareja es momento de tomar decisiones y cortar con las cosas que ya no van. Puede ser cortar la relación, o si sigues con la misma pareja cortar con actitudes y situaciones que deben modificarse. Para los que están solos esta carta dice que no debes ser tan exigente contigo mismo. No debes estar tanto para adentro, porque desde afuera pueden verte como una persona fría y calculadora. Mi recomendación: baja la guardia para que los otros no tengan miedo de acercarse”.

ACUARIO

Carta: El emperador.

Mensaje: “Debes analizar qué es lo que quiere cada uno en la pareja. Traza un plan. Necesitas una estructura más sólida en la relación. El emperador trae energía de concreción. Si estás solo puede que tengas alguien cerca, que está dando vueltas pero que sin embargo tú no ves. Esa persona tiene intenciones serias contigo”.

PISCIS

Carta: El carro.

Mensaje: “Para los que están en una relación deben fijarse si los dos están subidos al mismo carro, si quieren lo mismo, si luchan por lo mismo. Si es así la pareja avanzará. Sino, será momento de recalcular para ver qué quiere cada uno. Si estás solo esta carta te invita a avanzar. Puede que estés con alguien dando vueltas pero esa persona no te hace bien. Debes moverte de ahí y ve por algo mejor”.