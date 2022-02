Horóscopo y plantas: cuál es la mejor de acuerdo con tu signo

A la hora de elegir la mejor planta para tu jardín, balcón o terraza no solo es importante tener en cuenta si necesita mucho sol, si debes protegerla del viento, también está bueno elegir plantas que sean compatibles con tu estilo de vida y personalidad. Y en esto los signos del zodíaco pueden ser una buena pauta para tener en cuenta.

La paisajista Mona Caballero, creadora de @verdekko, comparte un horóscopo verde, para saber cuál es la planta más adecuada para cada signo del zodíaco. Aquí la lista completa con detalles de cada una y los mejores modos de cuidarlas:

Aries: Areca

Aries se destaca por ser impulsivo e independiente, por eso la Areca, también conocida como palmera amarilla, es la planta ideal para personas de este signo. Esta planta originaria de Madagascar se caracteriza porque de la misma mata salen varios tallos tipo cañas, con hojas de gran tamaño, de una coloración amarillo verdosa muy atractiva. Se adapta perfecto a interiores. Necesita exposición luminosa, sin sol directo. Si no recibe suficiente luz, se puede debilitar.

Tauro: planta del dinero

Tauro es serio, cuidadoso y puede ser un poco terco. Su planta ideal tiene el nombre científico es Pilea peperomioides, pero es más conocida como planta china del dinero, planta lefse, o planta misionera o hiedra sueca. Tiene hojas redondas de color verde oscuro intenso. Es una planta que está muy de moda y es muy elegida por interioristas y decoradores. Tiene una atractiva composición, y una estructura minimalista que la hace muy delicada. Otra de sus ventajas es que es rústica, no necesita de demasiados cuidados y tampoco requiere demasiada luz.

Géminis: Calathea Triostar

Para el cambiante y divertido Géminis, la Calathea Triostar o Stromanthe, esta belleza con hojas finas y alargadas es perfecta. Son plantas impresionantes, por la variedad de color en las hojas que ofrecen. Pero advertencia: no son de fácil cuidado. Necesita de mucha atención. Requieren mucha humedad. Una de las particularidades de la Calathea Stromanthe es el movimiento de sus hojas. Por eso también se las llama plantas de la oración porque sus hojas se despliegan hacia abajo durante el día, y se ‘cierran’ casi por completo hacia arriba durante la noche. El sol directo las perjudica. No es apta para personas con poco tiempo o que no tengan afición por las plantas.

Cáncer: Orquídeas

La sensibilidad de Cáncer hace que sean personas ideales para tener orquídeas. Esta familia de plantas, que tiene más de 25 mil especies, se distinguen por la complejidad y elegancia de sus flores. La orquídea es muy exigente en luz, pero esta no debe ser directa, es mejor que sea difusa. Si no recibe suficiente luz las hojas se pueden poner muy oscuras y la planta no florecerá. Si tiene luz demasiado directa, se deshidrata. Otro punto clave es el riego. Si tiene demasiada agua o no logra un buen drenaje, las raíces se pudren. Por eso hay que realizar riegos abundantes y espaciados.

Leo: Pandurata

Leo siempre brilla, como las atractivas hojas del ficus pandurata, una de las plantas más de moda en los últimos tiempos. El Ficus pandurata, también conocido como Ficus lyrata, es una planta originaria de África tropical. Puede llegar a los 2 metros de altura si se cultiva en macetas y se destaca por sus grandes hojas de 20 a 25 centímetros de largo, verdes brillantes, con las nervaduras oscuras bien marcadas.

Virgo: Espada de San Jorge

Para la estructura y seriedad de Virgo la espada de San Jorge es perfecta. Es una planta simple, pero muy decorativa. Foto: Unsplash.

Para la estructura y seriedad de Virgo la espada de San Jorge es perfecta. Es una planta simple, pero muy decorativa. Puede tener hojas verdes o plateadas, con o sin líneas. Además no necesita de grandes cuidados. Puede vivir sin problemas en macetas durante toda su vida. Y como no necesita mucho sol para crecer, es ideal para tener en habitaciones en las que no llega mucha luz.

Libra: Dracena marginata rosa

Libra es sutil y sensorial, por eso la Drácena marginata, también conocida como dragón rojo de Madagascar, es su planta ideal. Originaria de Madagascar, se destaca por la diversidad de tamaños disponibles, la resistencia y estructura que la hacen ideal para decoraciones de interiores. Se define por sus hojas lineares de punta aguda, con aspecto de cintas, de color verde oliva fuerte y márgenes rojizos. Un cuidado a tener en cuenta: una ubicación lo más iluminada posible. La luz indirecta le ayuda a que adquieran más brillo y manifestar mejor sus colores.

Escorpio: Ave del paraíso, flor pájaro

La Strelitzia reginae o ave del paraíso es una de las plantas más populares del mundo, perfecta para el intenso y apasionado Escorpio. Se destaca por sus llamativas flores. Puede estar tanto al sol como en semisombra. Debe recibir al menos tres o cuatro horas de luz intensa, siendo lo ideal que esté a pleno sol todo el día. Puede estar tanto en jardín como en maceta.

Sagitario: Crisantemos de colores

La alegría y diversión que definen a Sagitario lo hacen perfecto para los crisantemos, una flor muy popular en Japón. Es una de las flores que presenta mayor diversidad de formas y colores. Casi siempre son muy aromáticas. Son plantas perennes, que crecen durante los meses más fríos. Sus flores son muy resistentes. Necesitan mucha luz, pero no exposición directa. Necesita agua frecuente, la tierra debe estar siempre húmeda, pero no en exceso para que no se pudra.

Capricornio: Palo de agua

El estilo más serio y clásico que suele definir a las personas de este signo va perfecto con la elegancia del palo de agua, también conocida como la planta de la felicidad. El verano es el momento en que más atención hay que prestarle al tronco, pero hay que regarla de manera alternada porque si queda agua estancada puede afectar a las raíces. No se recomienda la exposición directa al sol.

Acuario: Aralia bicolor

La personalidad creativa y alegre de Acuario se lleva de maravilla con la aralia, una de las plantas de interior más resistentes. Se puede cultivar en interior, en patios y terrazas y también en zonas sombrías del jardín. Tolera exposiciones de poca luz, pero siempre crecerá más frondosa y densa en presencia de luz directa. El nivel de riego debe ser moderado.

Piscis: Suculentas

La variedad y sencillez de cuidado las hacen perfectas para los expertos en jardinería y para los principiantes. Ocupan poco espacio y pueden crecer en casi cualquier lugar. Sí necesitan que utilices sustratos y abonos específicos para crasas. Otro detalle clave: su necesidad de agua es reducidas. Las suculentas absorben la humedad del ambiente y la retienen en sus hojas, tallos y raíces. Por eso el exceso de agua puede ser letal. Necesitan mucha luz, pero no sol directo. Un buen drenaje, es fundamental.