Horóscopo: la brújula del amor y la suerte según el tarot

Se acerca otro fin de semana de este mes de enero, y el mensaje del tarot centrado en el amor y las relaciones resulta clave para estos días. La experta en astrología Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves, traza un panorama amoroso de cada uno de los 12 signos del zodíaco con mensajes para tener en cuenta. Consejos para los que están en pareja y para quienes están esperando que aparezca esa persona especial en sus vidas.

ARIES

Aries, es momento de recolectar, de disfrutar cosas que te habías propuesto en esta relación y que ahora comienzas a ver. Foto: Unsplash.

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Si estás en pareja tendrás momentos de cosechar los frutos de lo que vienes sembrando hace tiempo. Es momento de recolectar, de disfrutar cosas que te habías propuesto en esta relación y que ahora comienzas a ver. Si estás solo esta carta te dice que hagas cosas que disfrutes. Debes pensar primero bien contigo mismo para luego poder compartir con los otros”.

TAURO

Carta: El loco.

Mensaje: “Para los que ya están en una relación les propone hacer algo distinto, diferente. Anímate a dar alguna sorpresa. Sé que a Tauro no le gustan las cosas sin planificar pero esta carta propone relajar más en la pareja. Si estás solo y tienes ganas de tener compañía es momento de hacer algo totalmente nuevo. Debes abordar a las personas desde otro lugar. Así puedes encontrar una conexión”.

GÉMINIS

Carta: El Sol.

Mensaje: “Tiempo de verse tal cual al otro, si estás en pareja. Ver si están vibrando en la misma sintonía. Esta es una muy linda carta, de mucha iluminación. Si están bien la van a pasar genial pero si hay algo que no está funcionando puede salir a la luz y es el momento de hablarlo y tratar de solucionarlo. Si estás solo esta carta del Sol, dice que te muestres tal como eres y te diviertas. Esa puede ser la clave para conocer a alguien si es lo que quieres”.

CÁNCER

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: “Si estás en pareja puede que te sientas un poco para adentro. Quizás pasaron cosas en la relación que todavía no te animaste a hablar. Tal vez no sea el momento de conversar ahora sino para procesar y entonces sí ir al encuentro del otro. Conéctate contigo mismo, con lo que te está pasando y después es momento de charla. Si estás solo es momento de introspección, de estar contigo mismo, de ver lo que quieres. Después de ese tiempo de análisis llegará el tiempo de ver si deseas estar con otro o seguir solo.

Noticias Relacionadas Cómo afectará la Luna Negra, según la astrología

LEO

Carta: El diablo.

Mensaje: “Los que están en una relación deben tratar de que los enojos no los marquen, no reaccionen por cualquier cosa. Debes entender que no puedes controlarlo todo, que debes manejar los enojos para no dejar que esto afecte a la pareja. También puede ser que haya mucha pasión, Si estás solo puede que aparezca una vieja tentación, alguien del pasado que reaparece”.

VIRGO

Carta: La luna.

Mensaje: “Si estás en pareja es el momento puede que no tengas demasiado confianza con el otro y eso te meta más para adentro. pero después de este momento de introspección y entender de dónde viene esta desconfianza tendrás las cosas más claras y podrás avanzar. Si estás solo, situaciones del pasado pueden volver, recuerdos que vuelven. Es momento de darles luz y resolverlas”.

LIBRA

Carta: El Carro.

Mensaje: “Los que están en una relación esta carta les dice que vayan para adelante. Si tienen algún proyecto dando vueltas es momento de avanzar, de arrancar con todo. Deben ver si están en la misma y para dónde quiere rumbear este 2022. Si estás solo la carta del carro debes avanzar sin esperar que el otro se te acerque. Sea cual sea la situación”.

ESCORPIO

Carta: El Papa.

Mensaje: “Si estás en pareja puede que haya cosas que estás guardando, que no dices, pero hay que hablarlo porque sino saltarán de la peor manera. Si estás solo esta carta pide que tengas tu momento de introspección para entender bien qué es lo que te pasa y quieres y luego ir al encuentro con otro, o no. Respeta tus momentos de soledad y lo que te está pasando”.

SAGITARIO

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: “Es momento de cerrar viejos ciclos en la pareja para poder abrir nuevos, Hay cosas que definitivamente tienen que dejar atrás para poder avanzar. Si estás solo la rueda te lleva a cerrar cuestiones, tal vez estás solo pero no cerraste cosas del pasado que te impiden tener una nueva relación”.

CAPRICORNIO

Para los Capricornio que están solos la carta del ermitaño quiere estar solo. Así que aprovecha para conectar contigo y tus deseos del 2022. Foto: Unsplash.

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Momento de iluminar las partes del pasado de la pareja, todo lo que tiene que ver con la historia de la relación. Tal vez hay cosas del inicio de la relación que vuelven a aparecer esta semana. Hay que tratar de verlas con otra luz para sacar lo mejor de todo eso. El ermitaño quiere estar solo así que si es tu caso aprovecha para conectar contigo y tus deseos del 2022”.

ACUARIO

Carta: La torre.

Mensaje: “Pueden venir momentos de cambio en la pareja. Si hay algo que hace tiempo que saben que deben modificar, si hay algo pendiente la torre trae ese quiebre, ese movimiento final de quiebre definitivo. No es algo sorpresivo sino que tiene que ver con algo que vienen pensando, que saben que está pasando. Si estás solo, puedes conocer a alguien que te flashee de forma sorpresiva. Puede que te sientas distinto, quizás debas revisar tu patrones y el modo en que te relacionas con los demás.

PISCIS

Carta: El juicio.

Mensaje: “Debes tener una comunicación más clara con tu pareja. Para decir lo que sientes. Esta carta es un llamado al despertar así que habla y comunica lo que quieres. Si estás solo es el momento de despertar y darte cuenta qué es lo que pasa con el amor en tu vida. Puede que conozcas alguien que te despierte algo que hace mucho no sentías. Debes analizar si estás abierto a conocer a alguien, si la respuesta es negativa ese puede ser el motivo por el que no estés conociendo a alguien nuevo”.