Horóscopo: cómo será tu suerte según el tarot en la primera semana de 2022

Esta es la primera semana del 2022 y el mensaje del tarot resulta clave para determinar la suerte en estos días, y también marca cómo será el panorama durante todo el año.

La astróloga Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves, comparte consejos para saber cuál es el mensaje del tarot signo por signo. Aquí el horóscopo:

ARIES

Carta: La templanza.

Mensaje: “Este es un comienzo de año tranquilo. Se recomienda que trates de armonizar. Debes hacer balance y tratar de tomarte las cosas desde otro lugar”.

Consejo: “Tienes que hablar de las cosas que necesitas. Siempre trata de mantener la calma, de estar tranquilo. No vayas al choque. Es un año para perdonar. La comunicación va a ser uno de los puntos importantes”.

TAURO

Carta: El Loco.

Mensaje: “Este comienzo de año te pide que te amigues con la libertad, con lo diferente. Anímate a hacer cosas divertidas”.

Consejo: “Ya desde 2018 te has dado cuenta que no puedes controlar nada. Debes soltar el control y entender que las cosas no siempre van a salir como quieras. Es un año para soltar estructuras y animarse a hacer cosas nuevas”.

GÉMINIS

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Debes negociar con el otro. Esta es la carta de este signo. Invita a llevar a pleno su energía de la negociación, la comunicación, llegar a nuevos acuerdos”.

Consejo: “Es un año para llevar adelante distintos puntos de vista. Anímate a tomar nuevos caminos. Analiza nuevas opciones para ver qué cosas nuevas puedes hacer. Será un año de mucho aprendizaje en lo que refiere a vínculos y con el otro”.

CÁNCER

Carta: El diablo.

Mensaje: “Este año te invita a soltar las broncas, los enojos que vienes guardando hace un tiempo. Debes soltar el control y dejarte llevar más por la pasión, por las cosas que realmente deseas”.

Consejo: “Debes revisar los vínculos, aquellas relaciones que te hacen sentir encadenado, o que son tóxicas, que te hace mal. Llegó el momento de soltar lo que te ata y ser cada vez más tú mismo. Conecta con tu vibración, con lo que sientes internamente”.

LEO

Carta: El carro.

Mensaje: “Será un año con mucho movimiento. Deberás tomar muchas decisiones, definir para dónde va tu vida. Ese es el punto definir dónde va la energía dirigida. Toma la fuerza y ve por todo por ese carro”.

Consejo: “Debes revisar si los objetivos están en línea con lo que quieres, deberás controlar todo el año de no descarrilar”.

VIRGO

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: “Es un año de expansión, de cerrar ciclos para abrir otros nuevos. Trabaja en la abundancia, arma estrategias de crecimiento”.

Consejo: “Debes ver en qué ámbitos de la vida quieres crecer, expandirte. Es buen año para empezar con ciclos nuevos que serán más abundantes. Cuidado de no quedarte en lo viejo, que ya no tiene más para dar y empezar uno nuevo”.

LIBRA

Carta: La luna.

Mensaje: “Tal vez empezaste el año más para adentro, encontrándote con tus propios fantasmas, tus enemigos internos.

Consejo: Tal vez el enemigo eres tú mismo. Tus malos pensamientos, la falta de confianza, de autoestima. El desafío será enfrentar todos esos miedos, trabajarlos y conectar contigo mismo de otro lugar”.

ESCORPIO

Carta: La torre.

Mensaje: “Puedes haber empezado el año de modo diferente, quizás las cosas no salieron como pretendías. Puede ser por un factor externo o porque tú mismo decidiste que así fuera”.

Consejo: “Esos movimientos y cambios de estructura son los necesarios para poder hacer cambios. Es el año de patear el tablero y arrancar de nuevo”.

SAGITARIO

Sagitario debes trabajar más en el deseo y ponerle el cuerpo a eso. Foto: Unsplash.

Carta: La fuerza.

Mensaje: “Tienes que empezar a trabajar más en tratarte mejor, en tu corazón, en lo que deseas. Debes trabajar más en el deseo y ponerle el cuerpo a eso”.

Consejo: “Es un año para jugársela más por los deseos y conectar con lo que uno realmente quiere. Puede que esto te traiga peleas o encontronazos con otros, porque están acostumbrados a que tú siempres estás. Pero no pierdas el eje y concéntrate en tí mismo”.

CAPRICORNIO

Carta: El Mago.

Mensaje: “Esta carta habla de nuevos comienzos, es un año para empezar a poner en marcha esas ideas y proyectos que tienes en tu cabeza. Cuentas con todas las herramientas necesarias para hacerlo”.

Consejo: “Es tiempo de empezar a armar algo más concreto y real, que no quede en las ideas. Debes planificar cómo lo vas a hacer. Debes ponerle toda la energía para concretar. Buen año de nuevos comienzos, para jugártela por esos ideales y cosas en las que crees”.

ACUARIO

Carta: La Justicia.

Mensaje: “Es un año para tomar decisiones. Acuario viene bastante movido del 2021. Todas las decisiones que hayas comenzado a ver el año pasado, este 2022 no hay más lugar para dudas. Es tiempo de tomar esas decisiones definitivas, dar el último toque”.

Consejo: “La justicia habla de estar más firme en lo que queremos. Tal vez eso lleva a tomar decisiones que a los otros no les gustan, pero se trata de ser justo contigo mismo”.

PISCIS

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Es un año para cosechar los frutos. Vienes trabajando hace tiempo en ti mismo, en las relaciones, en lo que quieres. Llegó el momento de recoger lo sembrado”.

Consejo: “Si eres de los piscianos que todavía no se activó, es momento de hacerlo, de ponerse más creativos. Disfruta del merecimiento y el valor”.