Predicciones para cada signo, según el horóscopo con tarot

Está terminando enero, el primer mes del 2022 y es hora de un mini balance para saber cuál es el rumbo que tomará el año. Y para eso nada mejor que conocer el mensaje y las predicciones del horóscopo con tarot.

La astróloga Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves, comparte un mensaje de cómo será el panorama de tu vida en el amor y las relaciones, tanto si estás en pareja como si estás en busca de una. Aprovecha esta guía para cada uno de los 12 signos del zodíaco..

ARIES

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Si están en pareja esta puede ser una semana para disfrutar. Para ver entre los dos qué cosas les gustaría hacer juntos. Planea, proyecta. Si estás solo aprovecha para hacer cosas que te hagan sentir bien. Eso hará que los demás te vean distintos y así atraer otro tipo de miradas, de vínculos”.

TAURO

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: “Es una semana para mirar hacia adentro de la pareja. Puede que sientas cierto distanciamiento en la relación. Tal vez alguno de los dos necesita un tiempo en soledad, y está bueno que lo respeten. Puede que alguno se sienta más frío con el otro. Está bueno dar esos tiempos de mirada interna. Para después poder reencontrarse. Si estás solo disfruta de esa soledad, lee algún buen libro. Centra la mirada en ti mismo, en cosas que te nutran”.

GEMINIS

Carta: El carro.

Mensaje: Si estás en pareja es un buen momento, para empezar el año con proyectos. Ve para adelante, que los dos sientan que están en el mismo carro. Si estás solo puede aparecer algún amor inesperado, alguien que se te cruza y no tenías en mente”.

CÁNCER

Carta: La fuerza.

Mensaje: “Puede ser una semana de encontronazos, de enojos en la pareja. Pero una vez que esto pase podrás tener buenos momentos de reconciliación y reencuentro. Si estás solo debes fijarte cómo te estás sintiendo. Si tienes ganas de ir al encuentro con un otro o no”.

LEO

Carta: La torre.

Mensaje: “Si estás en pareja esta semana pueden aparecer cosas inesperadas, un planteo, un tema que vuelve a salir. Si estás solo puede aparecer alguien que venga a moverte el piso. También puede ser alguien del pasado que aparece sin que te lo imaginaras”.

VIRGO

Carta: La templanza.

Mensaje: “Si estás en pareja es momento de tranquilidad. Después de mucho tambaleo, llega la paz y la serenidad en la pareja. Aprovecha para disfrutar, descansar de a dos y hacer cosas tranquilas. Si estás solo esta carta indica que la carta de la templanza puede ser que tengas una conversación, una charla pendiente. Está bueno hablar para sanar”.

LIBRA

Carta: El mago.

Mensaje: “Si estás en pareja es una semana de inicios, de poner en marcha todos esos planes que tienen pensados. Piensa con qué elementos cuentan para hacer realidad esos proyectos. Si estás sola, anímate a hablar, a tomar la iniciativa que el mago te dice ‘ avanza’”.

ESCORPIO

Carta: El mundo.

Mensaje: “Para los que están en pareja deben cerrar viejos ciclos. No seas tan rencoroso. Tal vez no logras superar, perdonar algo que ocurrió en el pasado. Es momento de dejarlo atrás para poder avanzar. Si estás solo con esta carta debes plantearte si tienes ganas de estar con alguien o quieres estar solo porque estás bien. Sea lo que sea estará bien lo que eliges”.

SAGITARIO

Carta: La luna.

Mensaje: “Si estás en pareja salen cosas viejas de la relación a la luz. Puede que aparezcan viejos miedos. Es posible que vuelvan a sentir esa sensación de crisis, pero la única forma de superarla es enfrentando los miedos. Si estás solo debes trabajar fuerte en tus emociones. Eso es lo que necesitas hoy”.

CAPRICORNIO

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Debes tener más en cuenta el punto de vista de tu pareja, escucharla más. Las cosas no siempre tienen que hacerse a tu manera. Está bueno incorporar la mirada del otro. Si estás solo esta carta dice que abras tu mente y te animes a probar cosas nuevas, o le des una oportunidad a esa persona que en otro momento no te hubieras animado. Es el momento”.

ACUARIO

Carta: El diablo.

Mensaje: “Si estás en pareja debes entender que no puedes controlarlo todo. No puedes manejar lo que pasa entre ustedes. Deberías conectar más con la energía típica de Acuario del desapego y no quieras tener el control. Deja de pensar tanto, la cabeza te puede jugar una mala pasada. Si estás sola, esta carta dice que puede aparecer una vieja tentación en tu vida”.

PISCIS

Carta: El colgado.

Mensaje: “Puede que sientas que la pareja está en un stand by, pero debes comprender que tal vez eso es necesario para comenzar a ver las cosas desde otro lugar. Para tener una mirada diferente de lo que está pasando. Si estás solo tal vez debes tomarte un tiempo en soledad para realizar qué es lo que realmente quieres, si deseas estar con un otro”.