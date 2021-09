Predicciones del horóscopo con tarot, signo por signo

El taroscopo, es un análisis que combina el tarot con el horóscopo. Al sacar una carta por signo, la astróloga, tarotista y coach Silvina Pengov - creadora del @universoquenoves- comparte un mensaje y consejos para la semana para cada uno de los 12 signos del zodíaco.

ARIES

Carta: El Diablo

Mensaje: “Esta energía les dice aprovechen su pasión, su fuerza para conectar con lo más visceral. Este diablo les está avisando cosas. Hagan cosas creativas en su rutina del día a día”.

Consejo: “Atención si cierran algún negocio esta semana, hay una lucha por el poder. Puede haber algún problema con el dinero. Por ejemplo con alguien a quien le has prestado plata y no te la devuelva”.

TAURO

Carta: La Emperatriz.

Mensaje: “Esta carta invita a conectar con el merecimiento, con el disfrute, con la abundancia”.

Consejo: “Reflexionar sobre el dinero y el trabajo, y cómo se relaciona tu familia con este tema. Consideran que el trabajo ¿es sacrificio, pasarla mal o es posible disfrutar con un empleo que les guste y les permita ganar dinero?”

GEMINIS

Carta: El Sol

Mensaje: “Sale la luz para este signo. Conecten con la claridad, buen momento para estar en contacto con la naturaleza, salgan a tomar sol”.

Consejo: “Conecten con cosas que los hacen sentir vitales y aléjense de las personas que sienten que les quitan la energía”.

CÁNCER

Carta: Los Enamorados

Mensaje: “Hoy tienen que optar por algún camino diferente. Si están haciendo las cosas en una sola dirección, es momento de analizar otras opciones. Esta es una carta de toma de decisiones”.

Consejo: “Puede aparecer una persona que les traiga ideas nuevas, esa otra mirada que necesitan. Cáncer puede ser un poco cerrado, pero ábranse a escuchar nuevas cosas”.

LEO

Carta: El Colgado.

Mensaje: “Esta semana tal vez se sienten bajos de energía. Descansen, no hagan nada. La carta del colgado pide tiempo para que las ideas se asienten”.

Consejo: “Armen una lista de intenciones, pero priorizando lo que ustedes necesitan”.

VIRGO

Carta: El Papa.

Mensaje: “La energía de esta carta invita a animarse más. Tienen que sacarse las investiduras y atreverse a mostrarse cómo sos. Deben ser más transparentes. No hay que tener miedo al rechazo. Ser uno mismo es la clave”.

Consejo: “El Papa es el puente entre el cielo y la tierra, un gran comunicador. Es una buena carta si tienen una charla pendiente, en especial con alguien que les pueda dar un consejo o ayudarlos”.

Esta disciplina combina las cartas del tarot con el horóscopo. Fuente: Unsplash.

LIBRA

Carta: El Carro.

Mensaje: “Van a sentir mucha energía, algo que les está pasando a todos los signos con la Luna Nueva. Es importante que vayan para adelante con el carro, pero siempre teniendo un norte, sabiendo adónde van. Sino el carro puede volcar. En esta carta las esfinges miran para lados distintos, por eso es importante mantener un horizonte hacia donde van. Este mensaje es especial para Libra, que muchas veces duda”.

Consejo: “Vayan con fuerza para adelante, teniendo claro el objetivo y sin pensar tanto en el resto. Crean y confíen”.

ESCORPIO

Carta: El emperador.

Mensaje: “Esta semana Venus está entrando en Escorpio por eso esta carta les pide que se pongan más firmes. La energía del emperador es la energía de alguien que sabe lo que quiere”.

Consejo: “Traten de mantenerse firmes en su postura. Tal vez están un poco rígidos y pueden ser un poco más flexibles. A veces esta carta marca un exceso de rigidez. Recuerden que para llegar a un acuerdo con el otro se necesita aflojar un poco”.

SAGITARIO

Carta: La Templanza.

Mensaje: “Es una semana para estar más tranquilos, armonizar. Buen momento para lograr un equilibrio. A veces está bueno quedarse quietos, no hacer nada y dejar que las cosas fluyan”.

Consejo: “Si han tenido algún desacuerdo con otra persona traten de llegar a una reconciliación. Esta carta también los invita a ser mediadores”.

CAPRICORNIO

Carta: La Luna.

Mensaje: “Atención a las cosas que pueden no estar viendo de manera completa, sino parcial. Tal vez los esté afectando Neptuno que está en Piscis. Pueden sentirse en una nebulosa”.

Consejo: “Esta carta les dice que confíen en su intuición. Si hay algo que no les cierra, que sienten que no va, entonces no va. Deben dejar fluir. Buen momento para adoptar hábitos saludables”.

ACUARIO

Carta: La Sacerdotisa.

Mensaje: “No es una semana para tomar grandes decisiones. Buen momento para conectarse con ustedes mismos”.

Consejo: “Recomiendo que hagan una lista de intenciones con lo que quieren lograr para sus vidas, qué es lo que realmente necesitan. ¿Cómo me cuido? ¿Qué puedo hacer para nutrirme mejor?”

PISCIS

Carta: La Estrella

Mensaje: “Piscis es el signo más intuitivo y esta carta les dice que conecten con su intuición”.

Consejo: “Confíen en sus propios talentos. En lo que son buenos, en las cosas que hacen bien. Esta carta les advierte acerca de cuánto valen. Tienen su lugar en el mundo, confíen en eso”.