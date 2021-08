Horóscopo diario: las predicciones para hoy lunes 09 de agosto para todos los signos del zodiaco

¡Descubre qué te deparan los astros para este lunes 09 de agosto! Te acercamos el horóscopo para todos los signos del zodíaco, con las predicciones vigentes.

Aquí el horóscopo y sus predicciones, signo por signo:

Aries

¡Cuida tu salud! No es momento para enfermarte y estarás vulnerable a ciertas afecciones, así que protégete.

¿Estás cansado? Un llamado lo cambia todo.

Tauro

¡Tiempo de calma! Ahora no te quejes de que estás aburrido, vino la calma y debes aprender a disfrutar de ella.

¡Haz lo que tengas ganas de hacer, no te auto censures!

Géminis

¡Basta de poner excusas! Todos los logros dependen sólo de ti, no deposites en otro la esperanza de cumplir tus metas.

¿Sientes que hiciste mal? Aprende a pedir disculpas.

Cáncer

¡Una sorpresa tocará a tu puerta! Recíbela sin dudas, es algo muy bueno que el destino tenía preparado para tí.

¡No te dejes amedrentar por personas que no te quieren!

Leo

¡Basta de renegar! Acepta tu suerte y aprender a mirar el lado bueno de las cosas, nada es tan malo como lo planteas.

Los Leo con hijos puede que tengan situaciones de tensión en casa, ¡evita discusiones innecesarias!

Virgo

Puede que hoy tengas un día un tanto desordenado. Debes aprender a organizarte para no estar en tensión constante.

¿No sabes qué hacer? Sigue el consejo que te dieron.

Las predicciones del horóscopo indican que es un buen momento para un cambio radical, ¿pensando en renovar tu look? ¡Ya sabes!

Libra

Estás buscando un cambio. Pronto llegará pero mientras tanto, aprende a disfrutar del día a día.

¿Quieres romper con alguien? Cuidado, puedes arrepentirte pronto.

Escorpio

¡Día de grandes noticias! Recibe con los brazos abiertos todas las buenas energías que llegan a tí hoy.

¿Pensando en hacer una inversión? Asesórate bien.

Sagitario

Puede que descubras hoy un gran secreto. Fíjate muy bien qué harás con esa información y cómo la usarás, para que no te perjudique.

Aprovecha el día para llamar a esa persona con la que hace mucho tiempo no hablas.

Capricornio

Es posible que hoy tengas algunos sueños perturbadores, tranquilidad no se trata de ninguna premonición del más allá. Es tu inconciente queriéndote revelar algo.

¿Te proponen algo que no te gustaría hacer? ¡Pues, no lo hagas!

Acuario

Los acuario que estén formando pareja tendrán un día revelador hoy, aprende a leer las señales que da el otro y también las de tu interior.

¡Cuidado en la ruta!

Piscis

¡Gran día para salir a despejarte! Puede que te encuentres con alguien que traerá alivio en tu futuro inmediato.

¡Evita discusiones sin sentido!

Ten en cuenta que los horóscopos son aproximaciones, aprende a leerlos y a disfrutar de sus predicciones.