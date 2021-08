Este es el horóscopo del sábado 7 de agosto para todos los signos del zodíaco

Según las predicciones del horóscopo de este sábado 6 de agosto las energías, en líneas generales, estarán positivas. Sólo debes poner atención y tomar algunos recaudos, como evitar situaciones extremas.

Sigue las recomendaciones, según tu horóscopo del día:

Aries

¡Buena racha en las finanzas! Recibirás buenas noticias o al fin lograrás organizarte en tus cuentas y eso traerá el alivio a la tensión que venías sintiendo al respecto.

De todos modos, ¡no dejes de vigilar los gastos diarios!

Tauro

¡Llega la calma! Si estabas en tensión con tu pareja o con algún amigo muy cercano, hoy eso se destrabará energéticamente y puede que en las próximas horas veas como todo mejora en la relación.

¡Cuidado con lo dices! Piensa bien antes de hablar.

Géminis

¡Aprovecha el momento! Estás en un momento energético muy bueno, no lo dejes pasar pensando imposibles o cosas irresueltas, deja el agua correr, verás ella siempre vuelve a su cauce.

¡Trata de encontrar un momento de tranquilidad y descanso!

Cáncer

¡Día de introspección! Vas a sentirte espiritual y con ganas de cuidarte en todos los sentidos, hazlo, que te sentará maravillosamente bien.

¿Hace mucho que no te das un mimo? Elije el que prefieras y hazlo hoy mismo.

Leo

¡Se expande el amor! Para los Leo solteros, hoy será un día donde las energías se destraben y las cosas empiecen a andar mejor. Pronto conocerán a una persona que los acompañará por largo tiempo. Los Leo en pareja tendrán un fin de semana de pasión y romanticismo.

¡Tranquilo con tu salud, todo empieza a mejorar!

Virgo

¡Tus metas se alcanzarán! Podrás llegar muy lejos a poco que te lo propongas, hoy se empieza a gestar una época de cambios positivos en lo laboral. ¡Cuidado! Alguien quiere perjudicarte y para que no lo logres, deberás estar atendo.

¿Te preocupan asuntos familiares? ¡Pronto se van a solucionar!

Libra

¡Di lo que piensas! Estarás muy acertivo este día, por lo que debes aprovecharlo y decir aquello que te molesta desde hace tiempo.

¡Te llegan éxitos en lo sentimental y alegrías en el área de la familia!

En general, los astros predicen buenos encuentros hoy.

Escorpio

¡Se te abrirán nuevas puertas! ¿Estás buscando trabajo? Tendrás buenas noticias al respecto. Si ya tienes empleo, probablemente recibas buenas noticias en los próximos días.

¡Evita las discusiones con amigos este fin de semana! Tu alrededor está muy sensible

Sagitario

¡Momento de conquistas en el amor! Tu pareja cambia a favor de lo que tanto le pedías. Para los Sagitario solteros, estén atentos, que pueden aparecer una persona muy especial, pero probablemente tengan que generar ustedes la situación.

¡Evita los esfuerzos físicos hoy, no es el momento más adecuado!

Capricornio

¡Cuidado! Tus compañeros no son tus amigos, debes aprenderlo. No te arrepientas por lo que has entregado, la vida recompensa aunque no venga la gratitud de la misma persona que recibió tu generosidad.

Hay alguien muy cercano, pareja, familiar o amigo, que te necesita cerca y te lo pedirá. No dudes en estar.

Acuario

¡Evita llamar la atención! Hoy mantente alejado de situaciones que puedan exponerte. Hay veces que es mejor pasar desapercibido que generar discusiones innecesarias.

¡Adopta hábitos de vida más sanos!

Piscis

¡Vamos, queda el último esfuerzo! Es probable que te sientas fatigado, pero no tires todo es sacrificio por la borda, estás a punto de ver la recompensa.

¡Aprovecha cualquier invitación que te hagan! Se desprenderán muchas cosas buenas de esa salida inesperada.

Ten en cuenta que los horóscopos son aproximaciones, aprende a leerlos y a disfrutar de sus predicciones.