Diez consejos para estimular tu intuición

La especialista en astrología, creadora de Lunalogía, Erica Facen compartió 10 consejos para acertar con esas "corazonadas". Es que la Luna rige el subconsciente y por lo tanto rige la intuición.



Erica Facen comentó que no todas las formas de intuición vienen del subconsciente, pero si dependen de él. "El subconsciente (Luna) es la puerta al súper consciente (Urano) donde tenemos acceso a una cantidad abrumadora de información y poder. También es la puerta al inconsciente instintivo (Plutón)", explicó.



"Es un área tan luminosa cuanto ciega". Dicho de otra forma hay tanta información ahí que no podemos procesarla. El acceso está desviado a esa parte más simple y más lenta, que tiene que ver con nuestras creencias y verdades asumidas: el Señor Subconsciente.



"Mr. Sub habla de forma simbólica y define cómo es tu mundo. El es el programa y el programador base de tu mente", dijo la creadora de Lunalogía.



Es que el subconsciente "recibe millones de trillones de bits de información por segundo y la filtra, basándose en qué es aceptable y qué no, qué es posible y qué no, según los parámetros de tus creencias". Mr. Sub sabe todos los secretos pero para que te los cuente primero tienes que ser su amiga.



En ese mismo sentido, Facen ejemplificó: "Imagina el mejor jugador de fútbol del mundo...¿qué pasaría si nunca en su vida toma una pelota y juega ? Nada. Lo mismo sucede con tu intuición, si no la usas, si no practicas, si no la concientizas no hay forma que emerja".

Aquí los 10 mini tips de Lunalogía para estimular tu intuición:

Escribe tus sueños Aprende simbología (hay un par de libros en la Lunateca de www.lunalogia.com para bajar gratis) Medita Conecta con tus sensaciones y pregúntate que te están diciendo Usa el Tarot Aprende el lenguaje del subconsciente Pídele a tu mente que te mande señales, tu mente quiere hacerte feliz y tiende a hacer lo que le ordenas Enfócate en las reacciones de tu cuerpo Cuida tu alimentación y duerme lo suficiente. Confía en tu súper poder: si lo crees lo creas.



¿Estás lista para poner a pleno tu intuición?