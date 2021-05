¡Otra vez Mercurio retrógrado!: ¿Qué sentirás y hasta cuándo?

La especialista en astrología, creadora de la cuenta Lunalogia, Érica Facen, comentó que nuevamente Mercurio está retrógrado y explicó qué sensaciones trae aparejadas para todas las personas de todos los signos del zodíaco.

"¡Parece una maldición!, pero en realidad es parte de un ciclo natural de sofisticación del pensamiento, el movimiento y la comunicación", comentó la astróloga.

Cuando la Luna se llena de luz es como si la inhalara, mientras que cuando va perdiendo su luz, es decir cuando mengua, exhala luz. "Eso nos pide hacer el movimiento contrario: cuando la Luna crece, nos ponemos más extrovertidos, vamos hacia afuera. Mientras cuando mengua, nos ponemos muy introvertidos".





Lo mismo pasa con los ciclos de todos los planetas y Mercurio no es una excepción. "Como es un planeta súper veloz y ágil, a veces necesita regresar sobre sus pasos, corregir los parámetros y especialmente los paradigmas", cuenta Facen y continúa relatando que cuando Mercurio retrograda "cambia tu programa mental y eso puede traer retrasos, confusión, malentendidos...¡Y hasta a tu ex!".



Sin embargo, en el fondo no es tan malo, porque "es parte de un diseño mayor, de una recalibración necesaria. Una fase de un ciclo que trae muchos beneficios". Por eso, la especialista concluyó en que "Mercurio retrógrado es una fase introspectiva del pensamiento que invita a actualizar la visión, los paradigmas y las palabras recurrentes. Ir para adentro y hacer orden, para poder interactuar diferente".

¿Cuándo deja de retrogradar Mercurio? "En junio, con la Luna llena en Capricornio. El 22, pero estacionario hasta el 24", respondió y concluyó Érica Facen de Lunalogia.