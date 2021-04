Horóscopo de la semana según el tarot evolutivo: signo por signo

A través del Tarot Evolutivo de Pink Moon conocerás la energía disponible de la semana. ¿Qué le depara a cada uno de los signos?

Aries

Será una semana de bastante impulso y determinación, ganas de ir en busca de lo que quieres, es importante que para lograr todo eso primero te sientas seguridad en quien sos y tu capacidad de lograr cada objetivo que te propones, es muy importante que no olvides lo importante que es tener un equilibrio en tu vida. Es una semana para brillar, ser feliz con pequeñas cosas y comprométete a dejar atrás todo lo que sabes que ya no te aporta crecimiento. Abrite a todas las posibilidades que vienen, busca la claridad en vos y avanza.

Tauro

Se viene una semana de mucho aprendizaje, sobre todo interior, aprendizajes que te va a ir poniendo en tu camino la vida para que entiendas que es importante ser adaptable a los cambios y poder encontrar en cada situación un aprendizaje. Esta semana vas a entender que todo tiene un propósito en nuestra vida. Trata de tener una buena comunicación con tu entorno, y sobre todo con vos. Anda en busca de lo que te va a traer paz en el corazón. Evita dormir mal y los pensamientos negativos.

Géminis

Se vienen nuevos comienzos en tu vida y esta semana estaría muy bueno que puedas hacer una limpieza y sacar de tu vida todo lo que no te suma, alejarte de lo que te estanca y encontrar la claridad desde lejos, valórate más que nunca y confía en tu esencia. Pronto todo va a empezar a avanzar y todo se va a ir acomodando de manera perfecta, pero necesitas confiar en tus capacidades y apreciar tu brillo.

Cáncer

Está semana necesitas tomar mucho tiempo para vos, meditar y observar cómo venís manejándote ante las diferentes circunstancias de la vida, empieza a guiarte por tu corazón y tu intuición, si es necesario aléjate de todo lo que ya no te aporta crecimiento. Conecta con tu familia y agradece por la vida que tienes, empieza a trabajar por tus sueños para poder concretar cada uno de ellos sin limitarte, dejando atrás todo tipo de miedo.

Leo

Esta semana empieza un proceso de fuertes, cambios sumamente positivos donde muchas cosas culminan para que otras nazcan, estos cambios vendrán acompañados de oportunidades y nuevos comienzos para conectar con el amor y con lo que realmente tu corazón quiere. Aprovecha y disfruta cada momento, rodéate de gente que te aporte y te haga reír mucho y tomate momentos para agradecer la belleza que te rodea. No le des lugar a ningún tipo de limitación que te impida fluir y ser vos.

Virgo

Es una semana que te invita a reflexionar y agradecer sobre todo lo que llamas abundancia y está en tu vida en este momento. Días ideales para dejar a un lado el estrés que te generan tus propios miedos, o simplemente el peso que le das a ciertas situaciones. Tomate un momento para escucharte, pensar que es lo que vos realmente quieres y que es lo que tienes que dejar atrás para lograrlo, proyéctate, confía en vos, acciona y vas a ver todo lo que es para vos te encuentra en el camino.

Libra

Se viene una semana en la que tienes que ser fuerte, mantener pensamientos positivos y sobre todo mucha paciencia, todo esto te llevará al éxito en lo que te propongas. Es momento de salir de la zona de confort y dejar atrás el miedo sin pensarlo dos veces, esta semana te vas a enfrentar con vos en varios aspectos y vas a tener que mantener la claridad el mayor tiempo posible, es necesario que actúes con mucha inteligencia y que recurras siempre a tu intuición.

Escorpio

Estás en una etapa de cambios internos, con bastantes retos personales y es una semana en la que te das cuenta que lo importante es la manera en la que enfrentas cada reto que se presenta. Es una semana para relajarte lo más posible para equilibrar tu vida en todos los aspectos con mejores hábitos y libre de preocupaciones, deja atrás todo lo que sabes que traba el camino y busca concretar lo que quieres. Se vienen muchas nuevas experiencias.

Sagitario

Está semana puede empezar con un poco de conflicto interno y podes estar un poco más sensible de lo normal, es importante que te dejes llevar por estas emociones para poder escucharte. Es una semana importante para agradecer y valorar todo lo que tienes, confiar y culminar etapas. Busca divertirte, comenzar con un nuevo hábito o actividad, tomar aire y conectar con personas que quieres.

Capricornio

Estos próximos días si sentís que todo se estanca un poco es por que necesitas dar un freno a bastantes cosas, poder pasar más tiempo con vos para no sobrecárgate tanto y tener más claridad sobre tu vida. Van a venir oportunidades y cambios en tu manera de de pensar y de actuar en cuanto a tus emociones. Confía en vos y se paciente.

Acuario

En los próximos días actúa con paciencia, determinación y firmeza, escucha a las personas que te rodean, vas a poder lograr todo lo que te propongas pero necesitas estabilizarte, encontrar tu equilibrio e incorporar nuevas formas de desarrollar tus planes. Poco a poco todo va a acomodarse a tu favor y vas a ser más consciente de tu brillo. Es una buena semana para trabajar el perdón y liberarte de cargas de tu pasado.

Piscis

Está semana podes sentir que las cosas no están saliendo como quieres o qué tal vez no estás del todo seguro de los caminos que vas eligiendo. Tomate estos días para definir que es lo que te hace sentir así, no le des tanto poder y te vas a dar cuenta que nada es tan grave como parece. Escucha a las personas que te rodean, enfócate en tus sueños y en todo lo que sos capaz de lograr cuando te lo propones.