Venus conjunción a Urano: la libertad te garantizará una unión amorosa más sólida

Las relaciones estables piden algún cambio en la rutina y para los que no tienen pareja pueden conocer a alguien que sea diferente a lo que estaban habituados a conocer.

⁣

Es hora de vincularnos de manera diferente. De salir de la rutina pero por sobretodo de trabajar nuestros vínculos sin apego. Dando libertad y respetando nuestra propia libertad también.



⁣

Esto puede estar trayendo dificultades amorosas, ya que muchas veces hay mucha intensidad en las relaciones y allí se juega mucho la seguridad interna de cada uno.

⁣



Con esto, tiendes a retener y sofocar al otro, no pudiendo comprender que el otro necesita de su espacio.



⁣

Cuando esto sucede, empiezan los roces en las relaciones y vínculos. Esto también te está diciendo que hay una parte tuya, sobre todo siendo mujer, que te hace pensar que es necesario fundirte en el otro, no pudiendo diferenciarte. Esto hace que no puedas respetar tus propios procesos y deseos, ya que necesitas hacer todo con el otro.

⁣

Tené en cuenta que es necesario que te escuches y puedas entender que el otro es un ser independiente y libre que tiene sus gustos y sus momentos, y que no siempre tiene que estar atado.



⁣Esto puede traer momentos críticos en la pareja por querer ahogar al otro o porque vos no respetaste tu propia individualidad.



⁣

Si no estás en pareja, esto puede estar trayendo un cambio en tu vínculo con el otro o un cambio en tu estado, así que prepárate para sorpresas. ⁣