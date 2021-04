Signo por signo: cómo será tu semana según el tarot

A través del tarot evolutivo de Pink Moon, una herramienta de autoconocimiento, una forma de conectar más profundamente con nosotros mismos conocerás acerca de los bloqueos y limitaciones, cambios y más en cada uno de los signos.

¡Toma nota!

Aries

Está semana si algunas cosas no salen como esperabas no pierdas el enfoque y la calma, mantente adaptable a los cambios, lo importante es la actitud. Seguí cultivando todo lo que sabes que va a crecer trata de ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Es momento de escuchar al otro, de aprender de los demás y buscar expandir tus conocimientos. Agradece todo lo que tenga que ver con tu pasado y lo que tengas que dejar ir y enfócate en todo lo que viene para poder disfrutar disfrutar.

Tauro

Es momento de avanzar aunque el camino puede ser poco claro que nada te detenga, tómate tu tiempo analiza la situación, seguí tu intuición pero que ningún tipo de obstáculo te impida ir en busca de tus objetivos ¿Que es realmente importante para vos ahora?

Trabaja en tus miedos y en tu voluntad para enfocarte en eso, pero primero estabiliza tus energías y deja ir todo lo que ya no te suma, si te lo propones pueden venir nuevos comienzos súper exitosos.

Géminis

Esta semana se viene bastante cargada de energía positiva, energía de acción que sería muy favorable poder conectar la acción con disfrutar cada paso del proceso y también tomar momentos de introspección, no te olvides de vos. Esta semana el principal foco está en el equilibrio en todas las áreas de tu vida y en sentirte súper capaz de lograr lo que te propongas con mucha energía de empoderamiento y ganas de comerse el mundo.

Cancer

Está semana trata de divertirte, disfrutar de cada momento, salir de la rutina, enfocarte en lo que te hace bien y dejar de lado todo lo que te está causando impaciencia, evita conflictos o cualquier tipo de ambiente tóxico. No intentes controlar situaciones, por

que esto mismo es lo que no te hace bien. Es momento de soltar las limitaciones mentales, dejar ir lo que no te está sumando para poder dejar llegar y abrir las puertas a la calma y a la plenitud.

Leo

Esta semana se renueva la energía usa tu inteligencia, tu creatividad y todas tus capacidades a tu favor para brillar como solo Leo sabe hacerlo. Intenta mantener una actitud positiva y adaptable a cambios. Corta con patrones que se repiten constantemente

actuando distinto, reconoce tu valor y actúa en base a eso. Bastante energía activa en el ámbito social, pero siempre tómate esos momentos solo con vos que te hacen actuar con determinación.

Se vienen cambios, aprovéchalos por que todo está a tu favor.

Virgo

Estos próximos días enfoca tu energía en planificar y ordenar tus siguientes pasos en el área material hay una energía disponible ideal para conectar con la abundancia. Refuerza la confianza y la seguridad en vos, date un mimo. No malgastes tus energías poniendo atención en situaciones que solamente te traen estrés y encuentra un equilibrio. Antes de reaccionar ante cualquier situación es mejor ir hacia adentro y preguntarse si en verdad tiene sentido involucrarse.

Libra

Esta semana vas a sentir mucha motivación con respecto a tus proyectos, objetivos, metas. Intenta establecer un orden en tus pensamientos, no dejes que la zona de confort se te haga costumbre y anda por todo eso que vos deseas ver materializado en los próximos meses, actúa con inteligencia. Disfruta de los vínculos y valora a las personas que te rodean, pasa tiempo con gente que te hace sentir que las horas pasan volando.

Escorpio

Trata de tomar momentos de descanso, de dejar la sobre exigencia y poder hacer más introspección. Busca el equilibrio, todo se va a ordenar pero necesitas estabilizar las energías primero. Trata de empezar algún libro nuevo, una serie o algo que te ayude a

sacar el foco de las responsabilidades diarias. No te auto sabotees, confía más en vos y date cuenta que vos podes atravesar todo lo que se presente. Es momento de definir que es lo que quieres y no perder la mirada del objetivo.

Sagitario

Los días que se aproximan van a ser muy lindos, reconoce el valor tan alto que tienes, conecta con tu fuerza interior y algo muy importante que puedas verlo de esa manera y no te frustres si algo no es como vos querías, empieza a agradecer las pequeñas

cosas, momentos y personas que forman parte de tu vida. Empieza a proponerte un cambio de rutina y cerrar ciclos que te desenfocan de lo que vos sabes que mereces. Conecta con tu esencia y diviértete.

Capricornio

Semana intensa de muchas cosas que están renaciendo y transformándose brindándote claridad total sobre las cosas que deseas materializar, armonizar y los aspectos de tu vida en los que necesitas establecer un orden. Pero no busques evadir tus

sentimientos y cosas importantes con la acción. Estos días canaliza la energía a través de tu creatividad o de algo que te cause pasión.

Acuario

Los días que se vienen aprovéchalos para bajar el ritmo e ir un poco más lento para que tantas responsabilidades o auto exigencias o te saturen, necesitas descansar y liberar tu cabeza de todo lo que te puede causar pensamientos negativos, lo ideal es poder

conectar con la naturaleza y animales. Pero no pierdas el foco, no dejes de lado esas ganas de ir por todo, sos muy capaz y sabes que tenés muchas habilidades trata de ver más allá de tu propia perspectiva. No pienses tanto las cosas y anímate a hacer lo que vos quieras, cuando te animas a hacer lo que querés pero teniendo muy claro las razones por las que lo haces nada puede salir mal, es tu naturaleza ser libre.

Piscis

En los próximos días hay una energía disponible muy intensa que tiene que ver con los cambios, con salir de lo normal e ir más allá, ir en busca de lo que verdaderamente te hace feliz y conectar con vínculos y momentos que te iluminen el corazón. Adáptate a los

cambios, todo cambio viene acompañado de un renacimiento, de algo inesperado pero súper transformador. Tal vez tengas que enfrentarte a tus sombras pero en ese momento no olvides lo importante que sos y que tu valor lo determinas vos. Agradece todo lo que forma parte de tu vida por alguna razón y deja ir todo tipo de angustia.