Equinoccio de punto Aries: así afectará a tu signo

Estés en el hemisferio norte o sur, está empezando una temporada para florecer marcada por eventos unidos a este punto de potencial el Venus Star Point y la Luna Llena en Libra (que responde a Venus) en pleno Venus Star Point.



El equinoccio de punto Aries se trata de volver a nosotros, de (re)descubrir nuestra esencia, conectar con nuestra fuerza (que no es lo mismo que endurecernos) y tomar acción por lo que queremos. Este año está cargado con energía de Venus (que llega a Aries mañana) y de Quirón marcando el crecimiento que hemos logrado el último año porque tuvimos que mirar adentro.





Si eres Piscis nacido un 20 de marzo no entres en pánico. El Sol entra en Aries todos los años del 20 al 22 de marzo y no todos los años lo hace al mismo momento a la misma hora. Si eres bebé de cúspide lo mejor que puedes hacer es sacar tu carta (puedes hacerlo en mi página Miastral.com) y verificar si eres Piscis grado 29 o Aries grado 0.





"Como hay un pico de energía electromagnética que genera más conexión y atracción, hay más sincronicidad", dijo la autora de Luna Logia.





Viernes es el día con más energía, porqué el pico de energía de los equinoccios tiende a suceder un día antes. La Luna transita por Géminis y hace un pequeño triángulo con Marte, Nodo Norte, Saturno y Quirón. Que alivio esta conexión antes del equinoccio. Es un regalo para disolver los pesos antes de entrar en la nueva estación con una nueva frecuencia.



Sábado es primer día del año astrológico. El momento exacto es en la madrugada en Latinoamérica y por la mañana en Europa.



Aquí los horarios del equinoccio:



Argentina / Chile / Brasil (São Paulo) / Uruguay

Sábado 20 de marzo 6:38 am



México / Costa Rica /

Sábado 20 de marzo 3:38 am



Miami / Colombia / Perú / Ecuador

Sábado 20 de marzo 4:38 am



Venezuela / Puerto Rico / Bolivia

Sábado 20 de marzo 5:38 am



Islas Canarias

Sábado 20 de marzo 9:38 am



España / Italia / Francia

Sábado 20 de marzo 10:38 am



Es el momento pero la energía del equinoccio se siente todo el fin de semana con un pico máximo el día viernes. Por eso los fallos en las telecomunicaciones como la caída de IG y WhatsApp.



Domingo la energía cambia: la Luna entra en Cáncer y Venus en Aries. Hacen una cuadratura y tenemos al cuarto creciente.

La energía bajará un poco y se sentirá un poco incómoda : no lo tomes personal, mejor aprovecha para mimarte un rato haciendo algo rico y relax.



Sigue las señales, hay más sincronicidad, los puntos se conectan.