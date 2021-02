La Luna está en Escorpio en cuadratura con Venus y esto puede suceder...

El movimiento planetario del mes indica que la Luna en Escorpio también cuadrará con Mercurio retrógrado y será entre el miércoles y jueves.

El fenómeno conocido como “Mercurio retrógrado” lleva ese nombre porque pareciera que el planeta, visto desde la Tierra, retrocede. Pero, no es algo más que una ilusión óptica, ya que eso no es lo que ocurra exactamente. En realidad Mercurio no retrocede: sino que es un truco de perspectiva que se da desde el punto de observación de la tierra.

De todas formas, algunos astrólogos señalan que este fenómeno trae cosas negativas, por lo que no es recomendable tomar decisiones importantes durante este periodo de tiempo.

Por ende, y según lo que contó la autora de Luna Logia "habrá un mix entre necesidad de libertad y de compromiso".



Es decir, una ambivalencia profunda que te puede dejar confundido, frustrado y hasta herido. Con una sensación de que lo que deseas y lo que necesitas está en dos lugares diferentes.



Es una prueba más de las innumerables que has superado. La clave, justamente, es tener presente que las respuestas que buscas siempre están adentro.



Y en la duda ve dónde está el amor. El amor propio.