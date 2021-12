Astrología china: cómo será tu suerte predicciones signo por signo

Fluir con la energía es la clave. El Feng Shui y la astrología china utilizan técnicas milenarias para aprender a fluir con la energía y así obtener los resultados que quieres atraer a tu vida.

La experta en astrología china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, comparte con MDZ Femme las predicciones para los 12 signos del zodíaco chino.

Rata

Mensaje: “No debes malgastar la energía en enojos, discusiones y cosas que no tienen sentido. Estarás bien. Ábrete a nuevas oportunidades que el universo te presenta y no dejes que dudas o miedos o incertidumbres, se interpongan en tu camino. Activa tu lado positivo”.

Amor: “Buen momento para la energía del amor. Plantea la posibilidad de tener una relación diferente a como la que venías teniendo. La energía te dice abre tu mente y a nuevas posibilidades. Evita idealizar ya que esto será perjudicial. Está muy positiva para el amor. Dependerá de cómo quieras enfocarte y lo que estés viviendo o quieras vivir”.

Trabajo. “Si quieres cambios, un ascenso, o mejoras debes prepararte porque dentro de poco inicia la energía del mes Rata y esto traerá nuevas oportunidades.”

Buey

Mensaje: “Buen momento en cuestiones de salud, pero debes tener en cuenta si tienes tristeza, te sientes un poco angustiado, esta semana puedes tener un poco de bajón anímico. Enfócate en hacer cosas que te den alegría para salir rápido de esa situación. Es clave que no pierdas tu eje, céntrate en las cosas que te dan alegría. Trabaja en la seguridad, la confianza y en la autoestima. Eso es fundamental”.

Amor: “Si quieres un touch and go, pasarla bien, es ahora y es el momento de disfrutarlo. En cambio si estás buscando una relación más formal debes esperar un poquito que dentro de poco se activa energía de amor y romance para algo más estable”.

Trabajo. “Frente a la competencia, puedes pensar que no eres suficiente. Trabaja la autoestima, eso mejorará mucho la confianza. Si tienes un negocio y te dedicas a la venta de servicios o productos necesitas mejorar tu confianza para pararte desde una posición más favorecedora”.

Tigre

Mensaje: “Debes relajar un poco, no enojarte. Reírte más, aprender a hacerlo te va a alivianar el camino en todas las áreas de tu vida. Debes poner ‘modo feliz y actívate’. La clave: ser una persona más alegre, más empática. Enfócate en todos los proyectos en los que quieres resolver o estás pensando ya que la energía está muy positiva para ti signo Tigre. Así que avanza con todo”

Amor: “Puede que haya un poco de rigidez a la hora de mostrarte o comunicar. La energía te pide que debes soltarte un poco más y muéstrate de un modo diferente para llegar a otra persona si estás queriendo tener pareja”.

Trabajo. “Evita ser tan rígido, serio, en tu trabajo y las cosas fluirán con mejor energía”.

Conejo

Mensaje: “Debes activarte un poco más con relación a la actividad física, mejorar tu estado físico. Puede ser un buen momento para aprender un deporte o disciplina nuevos. Es importante relajar, haz lo que te guste y te de bienestar. Tiempo de oportunidades y de disfrute. Conejo no dejes pasar la chance de disfrutar y aprovechar las energías a tu favor”.

Amor: “.Si estás en pareja debes dar más tiempo al amor, comparte tiempo con tu pareja, nútrela con tiempo de calidad. La energía está ideal. Una cena romántica puede ser un muy buen plan”.

Trabajo. “Si están pensando en realizar algo nuevo es muy provechosa la semana para analizar estas cuestiones. ¿Puede ser inversiones? Atención con firmas de contratos y acuerdos no es aconsejable hacerlo cualquier día. Todavía estamos bajo la influencia del mes Cerdo y puede haber pérdidas.”

Dragón

Mensaje: “Atención con el enojo y derrochar la energía en cosas que no valen la pena. La energía te dice descansa y disfruta. Esto hará que estés mucho mejor y tengas más vitalidad. Dragón a descansar un poco, disfrutar más. Importante que te rías más para atraer vibración positiva a tu vida. Clave: no pases por alto las cosas importantes como el disfrute y la valoración de ti mismo. Esto hará que te enfoques y trabajes en tus objetivos con mejor energía. Momento de trabajar tu parte interior.”

Amor: “Si estás en una relación debes aprender a socorrer y a resolver lo que necesita tu pareja. Hay energía de amor, de vínculos, aprovecha. Si quieres pareja, puedes tenerla, esta semana hay mucha energía de amor y romance dando vuelta”.

Trabajo. “Atención con la autoestima, puede que te sientas menos o poco valorado. Pero debes entender que la valoración no viene de los otros, esto nace desde tu propio ser”.

Serpiente

Mensaje: “En temas de salud puedes sentir un sube y baja de emociones, estado anímico cambiante. Así que activa el modo zen esta semana, más tranquilidad. Enfócate en resolver y hacer los cambios que sean necesarios. Si has estado pasando por momentos turbulentos y demasiado emotivos, ya es tiempo de tener las cosas con más tranquilidad. El sábado evita tener contacto con el eclipse si estás demasiado movilizado, con bajón anímico. Clave: no te olvides que tienes la capacidad de lograr lo que te propongas. Nada es para siempre. La energía es cíclica. No te enrosques y estate preparado para nuevos cambios.”

Amor: “Debes hacerte esta pregunta ¿cómo es la pareja que deseo? Es posible que estés confundido y esto te haga entrar en una relación y terminarla, comenzar otra y terminarla”.

Trabajo. “Si quieres mejores resultados debes hacer un cambio. Esto te va a beneficiar a nivel económico. Si quieres mejores resultados debes ser más flexible con los cambios, adaptate”.

Caballo

Mensaje: “Baja la ansiedad, el enojo, el estrés. Necesitas reirte un poco más, disfrutar. Pasa tiempo en familia que te hará bien y te aliviará la energía de cómo vives las situaciones. No puedes controlar todo y que todo salga perfecto. Debes dejar fluir la energía y evitar el estrés, el enojo, más modo zen. Excelente semana para el Caballo”.

Amor: “No seas tan rudo, Activa el ‘modo amorosito’. Puede que el amor de tu vida esté golpeando la puerta en cualquier momento. Prepárate si quieres una pareja que dure mucho tiempo, que llegue el amor verdadero, esta semana tienes grandes chances.”

Trabajo. “Si algo no sale como querías, no pierdas la paciencia. Debes confiar en el universo que las cosas van a tomar su curso correcto. Debes cambiar la energía en cómo te estás enfocando. No desperdicies tu energía y más en estos momentos que la energía marcará como estarás los próximos meses”.

Cabra

Mensaje:“Debes mejorar tu alimentación, tu dieta. Tener hábitos más saludables: consumir más verduras y frutas, hacer más actividad física. Necesitas trabajar en esto para tener mejor salud. Semana muy positiva para la Cabra, no hay nada que te pueda complicar. Fluí con la energía del universo positivamente”.

Amor: “Si realmente quieres que funcione tu pareja debes activarte, sino morirá la relación, no irá a buen puerto. No dejes que se marchite esta relación que quizás puedes salvar todavía. Si estás soltero está llegando el amor a tu vida, está muy cerquita. La persona que deseas está muy cerca tuyo. Debes activarte esta es tu semana ideal”.

Trabajo. “Si tienes tu propio proyecto podrás tener buenas ventas, cerrar nuevos contratos o proyectos que le reditúen económicamente. Esta semana si tienes que firmar algo chequea lo que te firmes. No dejes de leer la letra chica”.

Mono

Mensaje: “Debes tener en cuenta tu estado anímico y emocional. Puedes sentirte muy cansado. Debes equilibrar las energías, el yin y el yang. Dentro de todo lo negativo hay algo positivo, y dentro de lo positivo hay algo negativo. De esa manera fluirás mejor con las energías. Descansa si te sientes agobiado, estresado, con demasiadas obligaciones y compromisos. Necesitas descansar y manejar mejor tu energía para tener bienestar. Clave: no perder la calma, enfócate en todo el esfuerzo que vienes haciendo que te traerá grandes recompensas”.

Amor: “Tal vez estás un poco distanciado de tu pareja, es un buen momento para entablar diálogo, acercarse de una manera honesta y decirse qué pretende cada uno del otro. Si estás soltero sólo debes establecer qué es lo que quieres en una relación y ya. Ábrete al amor”.

Trabajo. “Tal vez debas hacer malabares para salir de la situación pero la semana es positiva, enfócate en proyectos que estés trabajando, enfócate en resolver”.

Gallo

Mensaje: “Debes equilibrar tu energía: atención con los bajones anímicos, emocionales, que te pueden jugar una mala pasada. Atención con los enojos. Activa el modo amorosito para estar más alegre. Clave de esta semana: todo lo que vienes trabajando, esforzándote dará frutos. Debes tener paciencia porque a veces la energía te pone desafíos para afrontar. Respira profundo y verás esos resultados”.

Amor: “Si estás en pareja esto puede alterar a la armonía en la relación. Hay energía de amor, de seducción, tal vez tu estado no te permita vivirlo de la mejor manera”.

Trabajo. “ La energía te dice espera un poco, ten paciencia. No se trata de que las cosas no salgan, tal vez algunas cuestiones se interponen en el camino y debas esperar por lo que quieres”.

Perro

Mensaje: “Tienes que estar más alegre, con más optimismo. Debes estar más abierto al diálogo, esto traerá más bienestar a tu vida. El cuerpo es sabio, habla y te dice lo que necesita. Presta atención a tu cuerpo. Clave: debes enfocarte en lo que quieres y planificar nuevos proyectos, emprendimientos. La energía empieza a moverse, se vienen muchas oportunidades y progreso”.

Amor: “ Si estás en una relación hay energía para revincularse, pasar un buen momento, tener una comunicación más efectiva. Por eso si estás abierto al diálogo será una excelente semana”.

Trabajo. “En temas de dinero puede que esta sea una semana de pérdidas económicas o pocas ventas si tienes un negocio. Momento de ahorrar o invertir el dinero.”

Cerdo

Mensaje: “Si estás con dolencias acude al médico, no dejes pasar el malestar. Puede que te sientas un poco bajoneado, muy movilizado a nivel emocional. Aprovecha a descansar si te sientes muy cansado. Clave: a pensar en nuevos proyectos y oportunidades. Debes prepararte, pronto comienza el año del Tigre y todo te prepara para un futuro mejor”.

Amor: “Tal vez quieras formalizar y tal vez el otro no está preparado. Por eso será clave dialogar. La comunicación y el buen entendimiento. No te cierres al diálogo ya que esto no te permitirá conectar con tu pareja. Esta semana la energía es muy linda para el amor”.

Trabajo. “Si te dedicas a las ventas, ya sea productos o servicios, sal a mostrar lo tuyo ya que la energía te asiste y podrás obtener grandes ventas. Deberías pensar en nuevos conocimientos que te acerquen a esos objetivos que quieres”.

“La cultura milenaria de China tiene muchos rituales que son tradicionales y secretos milenarios, para atraer prosperidad en el nuevo año que comienza. Yo enseño un ritual antiguo y la preparación del altar para ayudar a reparar el linaje y la energía de nuestros ancestros”, asegura Rubin. Para quienes estén interesados en profundizar en estas temáticas, Rafaela Rubin estará dando un workshop especial de fin de año, on line y presencial, el 10 de diciembre a la 18 hora Argentina.