Horóscopo: cómo será tu suerte según el tarot signo por signo

Poder saber cuál es el panorama del amor, la pareja y las relaciones según el mensaje del tarot puede cambiar el rumbo de tu destino. La astróloga Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves, traza un panorama amoroso de cada uno de los 12 signos del zodíaco con consejos y mensajes para tener en cuenta.

ARIES

Carta: El juicio.

Mensaje: “Si estás en pareja es tiempo de sacar a la luz algunos temas que tenías enterrados. Llegó el momento de poner las cartas sobre la mesa y resolver esos temas pendientes. Si estás solo aparece alguien del pasado, ya sea porque estás pensando mucho en un ex y eso no te permite conocer gente nueva. También puede ser que una persona del pasado reaparezca”.

TAURO

Carta: La muerte.

Mensaje: “Los que están en pareja deben entender que hay ciertos patrones, actitudes que deben transformar sí o sí. Si no lo haces puede llegar el final de la pareja. Es bueno tener en cuenta la transformación para que no termine mal. Los que están solos deben conectar consigo mismos para cambiar, si es que quieren estar con alguien. También puede pasar que estén atravesando un momento personal, no muy para el afuera”.

GÉMINIS

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Si estás en pareja es el momento de hablar, de llegar a un acuerdo. Si no pueden solos pueden pedir ayuda a un profesional, un mediador que los ayude a entenderse como pareja. Si estás solo es buen momento para salir y conocer gente nueva”.

CÁNCER

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Si estás en una relación está bueno que sueltes algo del pasado que no te deja avanzar. La pareja no progresa porque continúa muy atada a algo del pasado, tal vez sin resolver, que los frena. Es momento de mirar al futuro. Si estás solo debes continuar indagando en ti mismo.No es momento de ir en encuentro con el otro”.

LEO

Carta: El carro.

Mensaje: “Si estás en pareja es momento de inicios, de jugársela por los proyectos que tienen, que vienen hablando hace tiempo. Es momento de ponerlos en marcha. Si estás solo es tiempo de animarte, conocer a alguien. Si tienes propuesta, avanza, no lo dudes tanto. Debes salir a divertirte un poco”.

VIRGO

Carta: El Sol.

Mensaje: “Carta muy positiva para los que están en pareja. Vendrá mucha luz, se sentirán plenos. Bueno para hacer planes que les divierta a los dos, tiempo de disfrute. Si estás solo es momento de brillar, tirate todo el placard encima y a brillar mi amor que algo maravilloso puede llegar.

LIBRA

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: “Esta carta recomienda a los que están en pareja que vayan cerrando ciclos. Si siguen dando vueltas a cosas del pasado, es tiempo de dejarlas atrás y avanzar. Sino seguirán dando vuelta sobre lo mismo. Si estás solo también debes priorizar el cierre de ciclos, dejar atrás el pasado para comenzar uno nuevo, puede ser contigo mismo o con los otros”.

ESCORPIO

Carta: El Papa.

Mensaje: “Si estás en pareja esta carta dice que está bueno sacar cosas que tenían escondidas. Tiempo de sincerarte, de hablar sin miedos y de mostrarte tal cual eres. Momento de comunicación y de perdón. Los que están solos deben mostrarse más. Escorpio suele esconderse pero es tiempo de liberarte y mostrarte tal cual eres”.

SAGITARIO

Carta: El loco.

Mensaje: “Los que están en pareja deben hacer cosas diferentes, anímate a ir por lo distinto. Tal vez hacer un viaje corto, inesperado, sorpréndelo. Si estás solo debes hacer algo diferente para conocer gente, cambia de ambiente, modifica tu círculo para ver resultados.”

CAPRICORNIO

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: Si estás en pareja puedes sentirte un poco frío, distante con tu pareja, por algún proceso particular que estés atravesando. Revisa qué es lo que necesitas y una vez que lo tengas identificado será más fácil conectar con el otro. Si estás solo debes transitar tu proceso, respeta ese espacio que estás necesitando y cuando sientas que ya estás preparado entonces sí sal en encuentro de un otro”.

ACUARIO

Carta: La justicia.

Mensaje: “Si estás en pareja debes tomar decisiones. Buen momento para poner en la balanza lo bueno y lo malo de la relación y en función de eso tomar la decisión que sea necesaria. Trata de ser justo contigo mismo y con tu pareja. Si estás solo también debes tomar decisiones. Estar solo puede ser una decisión propia que debes revisar. ¿Qué es lo que quieres?

PISCIS

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Muy buena carta si estás en pareja. Indica tiempo de disfrute, de ser creativo. Tiempo de recoger todo lo sembrado hasta ahora. Si estás solo te aconsejo poder disfrutar, vive lo que te mereces y estate abierto a lo que el universo te propone”.