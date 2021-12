Elige con quién debes reunirte en Nochebuena y el 31 en función de la energía

Llegan las fiestas y aparece un clásico: con quién y en dónde pasar los festejos de Nochebuena y comienzo de año. ¿Eres anfitrión? ¿Pasas con tu familia, con amigos o con tus suegros? ¿Se invita a esa tía o pariente que sólo encuentras para esta época del año? Si todavía no definiste este tema tan clave debes tener en cuenta cómo es la energía para cada uno de los días y en función de eso programar el festejo de la mejor manera posible.

La experta en astrología y metafísica china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela, lanza un alerta fiestas: cómo será la energía para las reuniones de Nochebuena y fin de año. “Si dudas con quién celebrar las fiestas sabiendo cómo es la energía podrás tomar la mejor decisión. El dato clave a tener en cuenta es que este 24 de diciembre hay energía destrucción, por eso recomiendo evitar pasarlo con gente con la que no tengas buena onda, porque pueden aparecer problemas”, advierte Rafaela Rubin.

Claves para una Nochebuena

“Si dudas con quién celebrar las fiestas sabiendo cómo es la energía podrás tomar la mejor decisión”, asegura Rubin. Foto: Unsplash.

“Este 24 de diciembre hay energía destrucción. El día es Caballo de fuego Yang, choca con el mes Rata y hay mala combinación con el año que es Buey de metal yin. Por eso este día habla de problemas, de conflictos de todo tipo, enfrentamientos”, advierte la experta, que comparte toda la información de la energía de cada día en su agenda de energías.

Por eso la clave en un día como este es no entrar en conflictos. “No te enojes si vino la familia a festejar el 24. No hay buena energía, así que a no pelear. Recomiendo que estés en modo zen, ‘modo amorosito’. Si no lo haces las discusiones pueden pasar a mayores”, explica Rafaela Rubin.

Como siempre sucede, hay signos que se verán más afectados que otros por esta energía. “Este será un día que los signos Caballo y Rata pueden estar más complicados. Puede que no puedan contener lo que piensan, lo digan y esto hace que entren en problemas. Es probable que les cueste contener los impulsos”, afirma la experta.

El 31 hay una combinación energética excelente entre el día, el mes y el años. Es energía remover, perfecta para dejar atrás cosas y generar un nuevo comienzo. Foto: Unsplash.

Otro punto a tener en cuenta este 24 de diciembre es que debes tener atención al conducir, o si estás en la vía pública, ya que puedes tener problemas con la ley.

“En días como estos en los que la energía no está positiva, tienen que trabajar en los pensamientos y en la construcción de un nuevo marco mental, de un nuevo deseo de cambio, a pesar de la resistencia interna. Es un día para tomárselo con calma”, recomienda la experta.

El día 25 de diciembre habrá energía de peligro. “Hay incertidumbre, debes tener cuidado. Hay ciertas actividades que no se recomiendan realizar. Algunos signos pueden estar peor aspectados, por ejemplo el Buey que en un día Cabra como es el 25 pueden tener problemas”, explica Rafaela Rubin.

“Es un día para estar atento en la vía pública, tener cuidado. Atención con robos más por la tarde noche”, agrega.

Fin de año espectacular

La noche del 24 de diciembre hay energía destrucción. No debes entrar en peleas o discusiones, ya que las cosas pueden empeorar. Foto: Unsplash.

Así como el 24 y el 25 de diciembre la energía no es la ideal, las cosas cambian el 31 de diciembre. “El 31 hay energía remover. Es día Buey de agua yin. Hay una excelente combinación con el mes y el año. La energía es hermosa y armoniosa. Buen día para estar alegre, divertido, sin complicaciones. Perfecto para reuniones”, aclara la experta en metafísica china.

Es clave prepararse uno y la casa, para recibir el año nuevo. “Recomiendo hacer el ritual a los ancestros. Si no sabes cómo limpiar y depurar todas las energías puedes consultar mi ebook Ritual a los ancestros, con todo el paso a paso. También incluye el talismán de protección para usar todo el año de Tigre de agua yang”, aclara.

Rafaela Rubin explica que es excelente terminar el año con energía remover. “Es perfecto si hay algo que tienes que sacarte de encima, dejar atrás, para que ingresen nuevas energías. La energía del 31 es perfecta, mágica. Un día muy positivo para muchas cosas”.