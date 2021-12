El horóscopo del tarot tiene grandes revelaciones para los próximos días

¿Llegará el amor en forma de un flechazo que cambie tu vida para siempre? ¿Es hora de resolver los problemas de pareja que arrastras hace tiempo para poder avanzar? Puede que sea un momento para hacer un viaje, o tener una cena romántica e incluso darle una chance a esa persona que no imaginabas cerca tuyo y te puede sorprender. Para tener un panorama más claro de cómo será tu suerte en el amor, la astróloga Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves, comparte sus predicciones para cada uno de los 12 signos del zodíaco.

Este es el horóscopo según el tarot:

ARIES

Carta: El Sol.

Mensaje: “Si estás en pareja esta carta marca que debes hacer algún plan que puedan disfrutar juntos. También puede darle una sorpresa a tu pareja organizando algo que sepas que al otro le guste mucho. El Sol invita a reconectar desde otro lugar. Si estás solo esta energía marca que disfrutes más de ti mismo, de lo que te hace bien. Recién cuando estés bien contigo mismo llegará el encuentro con un otro. Todo está dado para brillar Aries”.

TAURO

Carta: El Mundo.

Mensaje: “Tiempo de éxitos, llega el momento en que los proyectos se concretan. Es una etapa de final y de resultados acerca de esos planes en los que has estado trabajando. Si estás solo es una buena semana para abrirte y conocer a alguien. Si estás dispuesto a que esto suceda”.

GÉMINIS

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Si estás en pareja debes armar algún plan más ligado a los sentidos. Salir a comer, a tomar algo de a dos. Es un buen momento para conectar desde el placer con el otro, para disfrutar. Si estás solo no debes conformarte con cualquier cosa. La emperatriz te marca que te mereces lo mejor”.

CÁNCER

Carta: La justicia.

Mensaje: “Los que están en una relación deben comenzar a tomar decisiones. Puede que esto depende de ti, o del otro, pero sea como sea, tendrá que ser. Tienes que poner en una balanza lo positivo y lo negativo de la decisión que debes tomar y en base a eso tomar una determinación. Debes cortar con las cosas que sabes que ya no van más. Si estás solo esta carta te dice que debas ser más justo contigo mismo. Tal vez te estás culpando por las relaciones que no fueron, como si hubiera algo errado en tí y no es eso. Sé más amable contigo mismo, no tienes la culpa de nada. Tal vez no eran las personas para ti, o para ese momento de tu vida”.

LEO

Si eres Leo y estás sin pareja organízate un viaje, para divertirte. La carta del carro te hace avanzar, saber hacia donde vas y divertirte. Foto: Pixabay

Carta: El carro.

Mensaje: “Si estás en una relación debes darle para adelante con los proyectos que tengan. Está bueno que generen planes juntos: puede ser un viaje, una mudanza, momentos propicios para plantear estos temas. Si estás solo organízate un viaje, para divertirte. La carta del carro te hace avanzar, saber hacia donde vas y divertirte”.

VIRGO

Carta: El mago.

Mensaje: “La energía recomienda si estás en pareja es que empieces a poner sobre la mesa los planes que tienen. Tal vez vienen conversando muchas cosas pero no concretan ninguna. Esto puede alterarte Virgo ya que necesitas tener las cosas organizadas. Si estás solo es un buen momento para concretar con esas personas con las que vienes hablando. Concreta una cita. Hay energía de inicio”.

LIBRA

Carta: El Papa.

Mensaje: “Para las personas que están en una relación esta carta sugiere que te animes a hablar de todo, empieza a quitarte los miedos. Apóyate en tu pareja, debes confiar en ella. No estás solo. Para quienes no están en una relación el Papa recomienda un momento de introspección. Debes ver si tienes miedo a abrirte a los otros. Revisa esas cosas que no te permiten abrirte a una nueva relación”.

ESCORPIO

Escorpio si estás en una relación debes animarte a hacer las cosas de una manera distinta, relájate y suelta el control. Foto: Pixabay.

Carta: El loco.

Mensaje: “Si estás en una relación debes animarte a hacer las cosas de una manera distinta, relájate y suelta el control. Es una buena forma de divertirse y pasarla mejor. Los que están solos deben prepararse ya que puede aparecer alguien de forma inesperada que te flashee y te conquiste de una forma distinta”.

SAGITARIO

Carta: La muerte.

Mensaje: “Los que están en pareja deberán transformar muchas cosas. Tal vez vengas haciendo un trabajo hace tiempo es momento de ya ver los resultados de esos cambios, estás en la etapa final de este proceso. Pueden venir negociaciones y nuevos acuerdos. Si estás solo puede que estés atravesando un duelo por una relación pasada, o contigo mismo y por eso es recomendable un tiempo en soledad para sanar”.

CAPRICORNIO

Carta: La luna.

Mensaje: “Si estás en pareja debes animarte a avanzar, no tengas miedos. Aparecen miedos o cuestiones del pasado que interfieren en la relación. La única manera de avanzar es afrontándolos. Puede ser más una cuestión tuya, que se te puso en la cabeza, que la realidad. Está bueno que puedas dialogar para aclarar cosas. Si estás solo es momento de conectarte contigo mismo, revisar ese pasado. Tal vez hoy harías las cosas de un modo diferente, pero debes entender que todo es parte de un aprendizaje”.

ACUARIO

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: “Para los que están en pareja deben cerrar ciclos del pasado, asuntos pendientes. Buen momento para darles un cierre y poder avanzar con cosas nuevas. Si no lo resuelves será difícil avanzar. Si estás solo todo y nada puede pasar. Debes animarte. Si tienes una propuesta di que sí”.

PISCIS

Carta: La torre.

Mensaje: “Si estás en pareja pueden aparecer cuestiones inesperadas, un reclamo, un enojo. Debes enfrentar eso y sentarte a hablar de las cosas que molestan para que el enojo no se acumule. Si estás solo puede que aparezca alguien que tal vez sientes que no le darías una chance, pero esta vez dale una oportunidad y fíjate qué pasa”.