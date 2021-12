Estas son las predicciones semanales según la astrología china

Se acerca el fin de año en el calendario gregoriano, el año nuevo chino recién comienza en febrero, así que todavía estás a tiempo de poner en marcha esos proyectos y planes pendientes que quieres atraer a tu vida. “Para eso es clave fluir con la energía”, explica la experta en astrología china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com. Rubin realiza una agenda mensual de energías en la que determina qué actividades son las que conviene realizar cada día, por ejemplo cuál es el día ideal para casarte, comprar una propiedad o firmar un contrato.

Rafaela Rubin comparte con MDZ Femme las predicciones para los 12 signos del zodíaco chino en materia de trabajo, amor y futuro.

Rata

Mensaje de la semana: “Buenos momentos, agradecerás por todas las cosas que te están pasando. No te dabas cuenta. Creías que estaba mal y ahora notas que las cosas se van acomodando poco a poco”.

Amor: “Tiempos de estabilidad, está bueno para disfrutar de tiempo en pareja”.

Trabajo. “Puede que sientas las cosas un poco tensas, grandes desafíos y alguna que otra complicación. Si tienes que hacer inversiones cuidado en tomar riesgos, no lo hagas un día que la energía no te asista”.

Buey

Mensaje de la semana: “Tiempos en los que deberás concentrar toda tu energía en resolver, arreglar situaciones. Deberás enfrentarte a desafíos, pero la energía invita a disfrutar, a divertirte. Estamos en el mes Rata y todo invita a disfrutar”.

Amor: “Si estás en una relación debes estar atento si estás ignorando a la pareja, no tienes ganas de estar con ella, o a la hora de intimar te sientes con desgano. Piensa si se te fue el amor. Si estás vibrando con esta energía tal vez es el momento de decir adiós”.

Trabajo. “En cuestiones laborales debes estar concentrado, resolver, sacar trabajo pendiente. Es tiempo de recoger el crecimiento personal en torno a tu trabajo”.

Tigre

Mensaje de la semana: “Debes cambiar un poco tu actitud, tu rebeldía. El Tigre es rebelde y quejoso por naturaleza pero esta semana debes estar un poco más abierto. Eres selectivo y te muestras interesante frente al resto debes confiar, abrirte. Conserva tus energía para algo importante, no las desgastes en cosas que no valen la pena o que te traen bajones anímicos. Es tiempo de trabajar en el equilibrio de la energía. Debes abrirte a cambios que te traerán nuevos procesos que te transformarán y te darán nuevas oportunidades. Tienes posibilidad de crecimiento en lo económico y en lo laboral, pero debes hacer un cambio Tigre”.

Amor: “Quizás hay situaciones que viviste que te dejaron una gran experiencia, te hicieron crecer. Son lecciones que te dio la vida y que te posicionan en otro nivel en tu pareja. Si quieres una relación, hay posibilidades de comprometerte y establecer algo más formal. Eso está en lo que tú deseas. La energía te apoya”.

Trabajo. “¿Es esto lo que quieres realmente? ¿Estás dudando, estás inseguro del camino que tomaste? Pide por claridad mental para aclarar tu mente y tomar buenas decisiones”.

Conejo

Mensaje de la semana: “Tiempo en el que tienes el mundo a tus pies. ¿Qué estás buscando, qué quieres atraer a tu vida? La energía te acompaña para todo lo que deseas. Tienes talento, buenas oportunidades, así que no dejes que se escapen. Esta energía es muy potente y poderosa para ti Conejo, así que debes enfocarte y elegir bien lo que deseas”.

Amor: “En cuestiones de amor no estás haciendo un buen trabajo, no tomas buenas decisiones. Tal vez están eligiendo por ti. Es momento de lograr lo que te propongas y lo que quieres. Para los que están solteros, deben estar en modo positivo. Si tienes ganas de tener una pareja esta semana tienes grandes oportunidades”.

Trabajo. “Debes tener mente abierta, ser más receptivo. Las cosas no son solo como tú las piensas o las ves. Escucha otros puntos de vista”.

Dragón

Mensaje de la semana: “Momento de reflexión, de estar en modo amorosito. No malgastes tu energía, concéntrate en muchas cosas que debes resolver”.

Amor: “En cuestiones de pareja las cosas no van a estar tan suaves, tan ‘amorositas’. La energía te invita a ser más práctico. Si estás soltero y quieres tener pareja presta atención a los mejores días para citas, ya que esto te puede ayudar bastante”.

Trabajo. “La energía te dice que podrás lograr y concluir objetivos, también en lo económico. La energía está para ayudarte”.

Serpiente

Mensaje de la semana: “Tiempo en el que tendrás que establecer prioridades y equilibrar bien el tiempo. Tienes que esforzarte un poco más para terminar temas pendientes, Si delegas deberás estar controlando bien porque puede haber atrasos o que las cosas no salgan como las planificaste.

Amor: “Semana en la que sentirás acompañado, más comprendido por tu pareja, cariñoso. Pero puedes tener altibajos anímicos y emocionales y quizás estás pensando en alguien del pasado. Debes equilibrar tu energía y emociones”.

Trabajo. “Debes cumplir con obligaciones que tienes atrasadas que todavía no terminaste. Tienes que hacerlo poco a poco sin malgastar tu energía. Eso será clave para terminar todas las cosas a tiempo”.

Caballo

Mensaje de la semana: “Tiempo en el que debes bajar un poco la intensidad. Puedes tener conflictos, problemas. Debes estar en modo zen, ‘amorosito’, más calmo. Si no lo haces puedes meterte en situaciones poco agradables”.

Amor: “Puede que no controles los celos, así que la energía te dice que debes calmarte. Tómate las cosas con mayor sabiduría. Si estás soltero buscando una relación la energía te dice que debes hacerte desear un poco, no demuestres tanto tu interés”.

Trabajo. “Cuestiones de dinero pueden estar bien si estás en relación de dependencia. Atención a pagar tus deudas para liberarte de tensiones y problemas que no te conviene acarrear hasta el próximo año, con la energía del Tigre. Chequea la energía de cada día antes de meterte en deudas”.

Cabra

Atención Cabra: en cuestiones laborales habrá momentos difíciles, con desafíos. No bajes los brazos, no te olvides de tus compromisos y obligaciones. Foto: Pixabay.

Mensaje de la semana: “Tiempo con altibajos emocionales, tendrás dificultades para mantener la calma. La energía te pide que puedas conciliar, debes ser práctico y resuelve. Se termina la energía del año gregoriano y aún tienes posibilidades de resolver y dejar cosas en el pasado. Pero para eso debes organizarte y establecer prioridades. Debes tener orden emocional para no sentirte desbordado, busca el equilibrio Cabra. Tienes que ordenarte.”

Amor: “Puede que estés pensando en el pasado, en las cosas que no fueron, en la relación que no se dio como querías que se dieran. Puede que te sientas disconforme con tu situación actual, deseas que las cosas se encaminen y salgan como tu quieres. Pero la energía te dice que cuando dos no quieren uno no puede. Si estás soltero puedes divertirte con el incorrecto hasta que llegue el correcto”.

Trabajo. “Tiempos difíciles, complejos, con desafíos. Pero no bajes los brazos, no te olvides de tus compromisos y obligaciones. Debes tener cuidado, ojo con inversiones, transacciones comerciales”.

Mono

Mensaje de la semana: “Tiempo con algunas dificultades, algunos conflictos a tu alrededor. Presta atención a tu casa, a tu entorno, a las personas con las que vives. Si bien en la semana está positivo todo lo que tiene que ver con negocios trabajo, proyectos. En el entorno familiar las cosas no están tan agradables. Las cosas no fluyen armoniosamente. Debes saltar de la rama de relaciones a la rama del trabajo que allí las cosas están mejor”.

Amor: “La energía te dice que tienes capacidad para hablar, dialogar, resolver situaciones con tu entorno o tu pareja. Si estás soltero hay oportunidad de conquista. De cautivar a esa persona que te gusta, te agrada y no sabes cómo encararla”.

Trabajo. “Super positiva para el trabajo pero debes bajar el nivel de estrés y de ansiedad. Esto no te juega a favor. El éxito está esperándote si es que ya no lo estás teniendo”.

Gallo

Mensaje de la semana: “Debes prestar atención a tu entorno, los consejos y palabras que te dan. Hay personas que están alrededor que te ayudan pero tal vez no los estás escuchando. Esta semana debes trabajar en la claridad mental, para ver lo que realmente está sucediendo”.

Amor: “En cuestiones de amor puedes sentirte exigido con temas de trabajo, cosas pendientes. La energía dice que debes concentrarte en eso. Tu pareja debe apoyarte y si no lo hace no te está comprendiendo. Aconsejo que no permitas

que te quiten la libertad de hacer lo que deseas o te apasiona”.

Trabajo. “La energía dice que prestes atención a todos los compromisos que asumiste, a tus obligaciones. La energía te dice presta atención a cómo ordenas las horas del día para llegar con todos los compromisos. Evita los comentarios innecesarios de gente que no suma”.

Perro

Mensaje de la semana: “Momentos complejos, con imprevistos y retrasos. Debes activarte y no estar sin motivación. Puede que las cosas no salgan. Atención a los engaños y estafas”.

Amor: “Si estuviste en una relación con vaivenes y no entiendes que pasa esto significa que no hay compatibilidad. Debes pasarla bien, sabiendo que pronto llegará una relación que sí será compatible. Si estás en una relación puedes tener problemas en temas que tienen que ver con dinero”.

Trabajo. “Semana positiva pero debes prestar atención a imprevistos. Debes estar activo para sortear los retrasos. No hagas inversiones riesgosas ni prestes dinero si no sabes bien cómo te va a ser devuelto o retribuido”.

Cerdo

Mensaje de la semana: “Puedes tener algún bajón anímico y si eso sucede trabaja tu parte interior. Debes enfocarte en situaciones y cosas positivas en tu vida. No conectes con la tristeza, la melancolía, sino en cómo estás llevando adelante las cosas, la energía está positiva para ti. Se avecina el año del Tigre y llegan cambios. Presta atención a cómo vibras estos días para que tu 2022 sea positivo”.

Amor: “Si estás en una relación, debes considerar a tu pareja. Puede que ésta necesite de tu apoyo, contención. Si estás soltero y quieres encontrar pareja, hay posibilidades, pero debes prestar atención ya que puede aparecer una persona tóxica. Y eso no te conviene”.

Trabajo. “La energía te pide más compromiso y que te involucres más en las distintas áreas que conciernen a tu trabajo. Debes empezar a poner en marcha las ideas para que tu negocio funcione”.