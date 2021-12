Horóscopo: cómo será tu suerte según el tarot signo por signo

Se acerca fin de año y es momento de replanteos y balances. Esto por supuesto no escapa a la esfera del amor, donde muchos se preguntan cuál será el futuro de esa pareja, si aparecerá esa persona que están esperando hace tanto tiempo o será momento de un divertido vínculo touch and go.

La astróloga Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves, traza un panorama amoroso de cada uno de los 12 signos del zodíaco con consejos y mensajes para tener en cuenta, según el tarot.

ARIES

Carta: La templanza.

Mensaje: “Si estás en pareja es una semana para llegar a acuerdos, para conciliar. Momento de templanza. No siempre puedes tener la razón Aries, a veces hay que ceder, escuchar al otro y este es un buen momento. Si estás solo esta será una semana tranquila, para reencontrarte contigo mismo o salir con amigos”.

TAURO

Para Tauro es tiempo de disfrutar, para reencontrarse, divertirse y hacer cosas al aire libre. Foto: Unsplash.

Carta: El sol.

Mensaje: “Esta carta te dice que es para disfrutar, para reencontrarse, divertirse y hacer cosas al aire libre. Si sientes que en la pareja la pasión está un poco apagada, está bueno que recuerdes esos comienzos, las cosas que les divertía hacer juntos para reencontrarse desde ese lugar. Si estás solo la carta del Sol te propone disfrutar. Momento de salir, divertirse y que estés disponible para las sorpresas que el universo te quiera regalar”.

GÉMINIS

Carta: La fuerza.

Mensaje: “Si estás en pareja pueden surgir enojos, cosas que vienes acumulando de otros tiempos. Llegó el momento de pensar si esos enojos tienen que ver con cuestiones de ego, de orgullo o si realmente vale la pena pelear por ello. Deberías revisar eso. Los que están solos, la Fuerza te propone disfrutar de lo que la vida te propone. Puede ser una relación más tocuh and go.

CÁNCER

Carta: La estrella.

Mensaje: “Si estás en pareja debes tratar de disfrutar, de conectar entre los dos. Esta es una carta de buena suerte. Si piensan activar un proyecto juntos esta carta habilita el éxito. También marca que es bueno que te muestres como eres. Si tienes algo que decir hay que expresarlo. Si estás solo debes salir con amigos, con grupos nuevos. Buena carta para sociabilizar y conocer a alguien”.

LEO

Las personas de Leo que están en pareja deben retomar algún viejo proyecto, algo que quedó pendiente. Es el momento de sacar esas cosas archivadas y activarlas. Foto: Unsplash.

Carta: El Juicio.

Mensaje: “Si estás en pareja debes retomar algún viejo proyecto, algo que quedó pendiente. Es el momento de sacar esas cosas archivadas y activarlas. También puede haber mucho movimiento familiar. Si estás solo es posible que reaparezca un viejo amor del pasado o que tú mismo pienses en alguien que ya fue. Eso no te permite conocer gente nueva”.

VIRGO

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Los que tienen una relación deben escuchar más a su pareja, lo que siente, lo que quiere hacer. Es momento de hacer las cosas de la manera que las quiere hacer el otro. A Virgo le gusta planificar y tener todo organizado a su manera. Quizás es tiempo de ceder y entregar el mando a la otra persona. Si estás solo debes conocer gente nueva, abrite y pedile a tus amigos que te presenten a alguien”.

LIBRA

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: “Si estás en pareja, es momento de cerrar ciclos, para que se den nuevas aperturas. Por eso si sigues dándole vueltas a algún tema en la pareja no te permite comenzar una nueva etapa. Si estás solo tal vez debas cerrar ese viejo amor para empezar una nueva relación. Estás muchas veces dando vuelta sobre lo mismo y nada arranca”.

ESCORPIO

Carta: El carro.

Mensaje: “Si estás en pareja es buen momento para conversar, ver dónde estar parados, para saber si los dos siguen en el mismo carro, con los mismos planes y proyectos. Puede que alguno se haya bajado del carro y el otro no se enteró. Tiempo de actualizarse. Si estás solo, avanza, debes darle para adelante con esa persona sobre la que dudas si darle una chance o no.

SAGITARIO

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Si estás en pareja debes tratar de disfrutar, de conectar con todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Sorprende a tu pareja con una rica cena, un plan especial. Si sientes que la energía no está para eso debes pensar qué tipo de relación te mereces. Los que están solos deben disfrutar, salir a conocer gente y seguro la pasarás mejor de lo que tenías pensado”.

CAPRICORNIO

Carta: El mago.

Mensaje: “Si estás en una relación es momento de poner todo sobre la mesa, hablar de proyectos en común. Tienes todos los elementos para poder activar esos proyectos. Es ahora el momento de hacerlo. Si estás solo debes animarte a un nuevo inicio, a acercarte a esa persona que te gusta y no te animas a hacerlo”.

ACUARIO

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: “Para los que tienen pareja puede que se sientan más desconectados. Es porque necesitas un tiempo a solas. Eso está bueno, porque luego te permitirá reconectar de otra manera con esa relación. Si estás solo la carta de la Sacerdotisa marca un tiempo en soledad, para conectarte contigo y revisar algunas cosas”.

PISCIS

Carta: El Papa.

Mensaje: “Si estás en pareja debes hablar, comunicarte. La Carta del Papa es el puente entre el cielo y la tierra. Trata de usar una comunicación asertiva, que una, para poner la pareja más sólida. Si estás solo no debes tener miedo y mostrarte tal cual eres. Seguro encontrarás alguien que te querrá a tu modo, no debes cambiar nada”.