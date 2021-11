Tiempo de cambios: cuál es el mensaje del tarot signo por signo

¿Cuál es el mensaje del tarot signo por signo para esta semana? Según la astróloga Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves, llegan momentos de cambio. “Estamos cambiando la energía, el mood energético nos lleva a ir por nuestros compromisos. Este es el momento de ir por lo que quieres. Debes revisar tus compromisos y promesas, debes ir a fondo con eso”, asegura.

“Hay cosas que veníamos haciendo de una manera que ya no va más. Va a funcionar si haces algo distinto”, aclara la astróloga y tarotista. “Se inició con la Luna en Escorpio la etapa de los eclipses. Los eclipses muchas veces se llevan cosas, pero si es así, serán cosas que ya estaban secas, que no tenían futuro”.

Aquí un panorama para cada uno de los 12 signos del zodíaco:

ARIES

Carta: El mundo.

Mensaje: “Debes dejarte llevar por la energía de los eclipses. Suelta lo que ya no va porque hasta que no lo hagas nada nuevo llegará a tu vida”.

Consejo: “Esta carta marca un cierre de ciclos. No seas tan cabeza dura, suelta, cierra. Estás demasiado aferrado a lo viejo y eso te impide avanzar”.

TAURO

Carta: El diablo.

Mensaje: “Tauro con Urano pasando por tu signo debes conectarte con tu parte más creativa, lo visceral”.

Consejo: “Si debes tomar una decisión, que sea desde tus entrañas. También debes tratar de manejar el enojo. Esta carta habla del control, de cierta manipulación”.

GEMINIS

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Debes hacer un viaje al pasado para revisar patrones que sigues repitiendo. Tal vez en ese momento no lo veías con claridad”.

Consejo: “Si sientes que te está pasando algo, debes pensar si ya no te sucedió en otro momento y aprende de ello”.

CÁNCER

Carta: El emperador.

Mensaje: “Esta energía trae concreción, firmeza, estructura. Ve por todo. Si estás muy encerrado esta carta invita a ser más flexible”.

Consejo: “Confía más en ti mismo, en tus convicciones y valores. Está todo para que puedas hacer lo que te propones”.

LEO

Leo debe abrirse a conocer personas nuevas. Puede aparecer alguien que será clave en tu vida. Foto: Unsplash.

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Esta semana se abren nuevos caminos, opciones. Puede que conozcas a alguien importante en tu vida. Y con esto no me refiero sólo al plano amoroso, también al laboral”.

Consejo: “Aparecerán personas que les serán útiles, que los ayudarán. Pero para eso debes abrirte a conocer gente nueva”.

VIRGO

Carta: La fuerza.

Mensaje: “Tiempo de conectar con tu corazón, para abrazarte y tratarte mejor. Puede aparecer un amor apasionado”.

Consejo: “Debes darte tus tiempos, para dedicarte a algunos aspectos que tenías olvidados. Trabaja sobre la autoestima y la compasión”.

LIBRA

Carta: La justicia.

Mensaje: “Tiempo para ser más justo contigo mismo. Si tienes que tomar decisiones deberás poner en la balanza los pros y contras para tomar la decisión más sabia”.

Consejo: “Trabaja para que esta balanza no esté en desequilibrio. Libra pone mucho en el otro y queda desequilibrado en sí mismo. Debes trabajar en el cambio”

ESCORPIO

Carta: La torre.

Mensaje: “Escorpio viene sufriendo esta torre, vienen acostumbrado a esta energía que te muestra que las cosas que venías haciendo de un modo, ya no te funcionan más”.

Consejo: “Si algo no te sale como lo tenías planeado, debes buscar otra manera de hacerlo. Seguramente será mucho mejor para ti”.

SAGITARIO

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: “Debes conectar más contigo mismo. No es una carta para estar demasiado pensando en el afuera, en los otros”.

Consejo: “Momento de gestar nuevos proyectos. Déjate llevar por tu intuición. La sacerdotisa es una gran maestra. Anímate a revisar cosas”.

CAPRICORNIO

Carta: El Papa.

Mensaje: “Debes animarte a conectar con tu lado espiritual. Está bueno que te animes a hablar con esa persona que esperas”.

Consejo: “Tienes que mostrarte tal cual eres. Si es necesario pedir consejo, pídelo. Debes animarte y dejar atrás los miedos”.

ACUARIO

Carta: El sol.

Mensaje: “Tienes que conectarte más con la energía vital, con aquello que te pone alegre, feliz”.

Consejo: “Importante conectar con las fuentes. Anímate a hacer cosas distintas que te conecten con tu parte más creativa”.

PISCIS

Carta: El juicio.

Mensaje: “Esta carta invita a despertar, que conectes con tu poder. Debes empoderarte. Momento de renacer”.

Consejo: “Tiempo de despertar, de conectar con un proyecto de vida. Tal vez sea un nuevo amor”.