Horóscopo: cómo será tu suerte según el tarot signo por signo

¿Cómo será la suerte en el amor para cada uno de los signos del zodíaco? ¿Es tiempo de recomponer la pareja o terminar la relación? ¿Aparecerá esa persona que tanto estás esperando o se vienen momentos de soledad e introspección? El tarot lo sabe.

La experta en astrología Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves, traza un panorama amoroso de cada uno de los 12 signos del zodíaco con consejos y mensajes para tener en cuenta.

Echadas las cartas del tarot, esto es lo que nos dicen para cada signo:

ARIES

Carta: El carro.

Mensaje: “Si estás en pareja este es el momento de llevar a cabo todos los planes y todo lo que venían proyectando. Buen momento para planificar y comenzar con eso. Si estás solo, el carro te dice que debes animarte a viajar solo, puede ser una escapada. Pero debes tomarte este tiempo para estar solo y animarte a la aventura”.

TAURO

Carta: El colgado.

Mensaje: “Momento de parar un poco y ver las cosas desde otro lugar. Si estás en pareja y te sientes enojado por algo, trata de llegar a algún acuerdo y espera antes de tomar una decisión. Los que están solos es tiempo de introspección. Es momento de estar bien contigo mismo. No aparecerá pareja por ahora”.

GÉMINIS

Carta: El mago.

Mensaje: “Si estás en pareja es un buen momento para hablar, comunicarse, ver si quieren las mismas cosas. Si es así está todo dado para empezar a concretar aquellas cosas que hoy son sólo ideas. Si estás solo es el momento perfecto para que animes a hablar con esa persona que tienes en la mira, no esperes a que se acerque. Debes dar el primer paso”.

CÁNCER

Carta: El emperador.

Mensaje: “Los que están en una relación es momento de reestructurar la pareja, llegar a nuevos acuerdos. Si hay cosas que no te cierran, es tiempo de hablar y negociar. Si estás solo puede que aparezca alguien con intenciones más serias. Y si estás en una relación no formal llegó el momento de pasar de nivel, y formalizar”.

LEO

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: “Si estás en pareja tal vez estés un poco distante con el otro, la relación está un poco fría. Está bueno que te tomes un tiempo para ti, así podrás encontrarte con tu pareja desde un lugar mejor. Si estás solo la carta de la sacerdotisa dice que es momento de introspección, para estar contigo mismo, estudia algo que te guste, relacionado con lo espiritual”.

VIRGO

Carta: La justicia.

Mensaje: “Esta carta dice que está bueno que tomes decisiones dentro de tu pareja. Debes poner en la balanza los pros y contras y decidir en función de eso. Es momento de cortes. El eclipse trae cierres de ciclo. Si estás solo y tienes alguien dando vuelta y no te termina de cerrar, debes poner en la balanza ventajas y desventajas para decidirte”.

LIBRA

Para Libra es tiempo de contemplar las cosas con más tranquilidad en la pareja. Momento de equilibrar, de armonizar. Foto: Unsplash.

Carta: La templanza.

Mensaje: “Tiempo de contemplar las cosas con más tranquilidad en la pareja. Momento de equilibrar, de armonizar. No te gusta ir al choque pero debes hablar y quitarte todo lo que tienes adentro, que lo estás guardando hace mucho. Si estás solo, la energía de la templanza dice que debes estar en paz contigo mismo. Es momento de equilibrarte para que luego venga algo mejor a tu vida”.

ESCORPIO

Carta: La muerte.

Mensaje: “Es tiempo de cambio. Para los que están en pareja esta carta marca que hay situaciones o patrones que se deben terminar para poder transformarse y transmutar. Fijate si tu pareja te potencia o te está anulando. Si estás solo esta carta dice que sigues atravesando un duelo viejo, que aún no pudiste cerrar. Tiempo para estar en soledad”.

SAGITARIO

Carta: El mundo.

Mensaje: “Si estás en pareja es un buen momento, para abrirse, disfrutar, expandirse y hacer cosas con las que te sientas pleno. Los que están solos, la carta del mundo les dice que tal vez se sientan encerrados, aislados, llegó el momento de abrirse. Buen momento para mirarte y saber qué te pasa”.

CAPRICORNIO

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Si estás en pareja es momento para dialogar, llegar a algún acuerdo, negociar. Debes aceptar que puede haber otro punto de vista diferente al tuyo. Tienes que tener en cuenta al otro. Si estás solo debes abrirte a nuevas experiencias, conocer gente nueva y divertirte. No siempre debes tomarte todo tan en serio”.

ACUARIO

Carta: El loco.

Mensaje: “Para las parejas es momento de hacer las cosas de un modo diferente. Acuario debes sacar toda tu creatividad, tu pareja te lo va a agradecer. Si estás solo esta carta te dice que debes animarte a conocer gente de un modo al que todavía no te animaste”.

PISCIS

Carta: La fuerza.

Mensaje: “Esta semana si están en pareja deben evitar las peleas. Hay mucho enojo dentro tuyo pero debes pacificar la pareja y analizar si la discusión tiene sentido o no. Para los que estén solos, con la energía de la fuerza puede aparecer un amor apasionado, un touch and go, algo libre”.