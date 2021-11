Horóscopo semanal del 22 al 26 de noviembre: los signos palpitan el cierre del año

Horóscopo para Aries

Los eclipses mueven, a veces más rápido, otras más lento con una estela que deja meses de pequeños movimientos que deben ser trabajados por cada signo. Pero para todos, se va a sentir. En el caso de Aries habrá que conectar con el cuerpo. Descansar, tomar mucha agua, comer casero y sano, relajarse, disfrutar y sonreír.

Es que este signo de fuego a veces olvida aquietarse y el movimiento constante sin detenerse nunca desordena las finanzas tanto como su posición contraria. Y no sólo en el plano económico repercute su falta de descanso y descarga, sino que también comienzan a sentirse en su vida afectiva. Momento de ralentizar la marcha y priorizar lo realmente importante.

Horóscopo para Tauro

Los nacidos bajo este signo necesitan de la certeza para avanzar pero es tiempo d poner en práctica todo lo contrario. La recomendación a partir del viernes 19 del Eclipse de Luna llena en Tauro es aprovechar su energía para actuar en todos los planos de la vida de manera espontánea y rápida, sin aguardar a tener todo bajo control o comprobaciones que no son necesarias para acertar si así lo dicta el corazón.

Horóscopo para Géminis

Las relaciones con las personas son una tendencia natural en este signo. Adoran la parte social de la vida y suelen tener un millón de amigos pero ¿Esto los nutre? Esta pregunta sana hay que hacerla de vez en cuando, de lo contrario se sostienen vínculos que no aportan y quitan energía para enfocarse en el rumbo propio.

En cuanto al hogar, por supuesto, es un refugio, pero la idea es que no sea una cárcel y termine agobiando más que cobijar. Los nacidos bajo el signo de Géminis están en un proceso de transformación profunda que comenzó en 2020. Valdrá la pena al final del recorrido.

Horóscopo para Cáncer

Abrirse a los cambios en el trabajo y la rutina, traerá movimientos de dinero que aunque parezcan financieramente complicados al principio pueden iniciar un gran ciclo beneficioso.

Asesorarse, avanzar a paso firme y animarse al cambio es la recomendación de la semana para este signo tan mental, que todo lo planifica y a veces prefiere no correr riesgos. Es momento de cambiar.

Horóscopo para Leo

Los logros están dados y no es necesario vestirlos de oro. El éxito es un concepto que no sólo tiene que ver con el dinero en la cuenta a principios de mes. El consejo es que valoren más globalmente las riquezas: la abundancia se puede medir en salud, en personas que amamos y nos aman alrededor, compartiendo tiempo juntos, entre otras muchas cuestiones. Abrir la mirada, observar y agradecer es la consigna de la semana.

Horóscopo para Virgo

No todos los problemas de pareja tienen una solución práctica. A veces el otro solo necesita escucha y nada más. No está pidiendo acción o intervención. El manejo del dinero puede ser un problema para uno y no para el otro, puede significar algunas cosas para uno, y otras para el otro.



Las historias familiares pueden pesar y vivir en el pasado o en el futuro es igual de perjudicial. Construir un presente de a dos es la recomendación del momento, más allá de que no haya más para hacer que sumergirse en el proceso de aprendizaje de a dos, que a veces, es a destiempo.

Horóscopo para Libra

Si libra puede descomprimir durante el mes, librar la tristeza, desintoxicarse, expresar la rabia entrará a esta etapa con una sensación de liviandad que merece, por el gran proceso que se animó a transitar, pero no libre de trabajo por delante.

Este signo está en un momento de sensibilidad y le resta volver a conectar con la alegría, la positividad y la vitalidad en general. Está bien haber estado triste pero vivir con culpa los buenos momentos no llevará a nada bueno. Adelante, a seguir procesando los momentos difíciles pasados para transformarlos en felicidad pura y genuina, conseguida con tanto trabajo interno que perdurará en el tiempo.

Horóscopo para Escorpio

El proceso de sanación ya comenzó. La basura ya quedó afuera y resta completar con una etapa luminosa de la que los escorpianos verán nacer su luz interna. La resistencia a estos procesos ya está dominada. Este signo se atrevió a navegar en las profundidades y triunfó. Un merecido viaje, un reconocimiento económico, un ascenso. Los premios están a la vuelta de la esquina.

Horóscopo para Sagitario

La intensidad de Sagitario se intensifica. Firma de contratos, ventas, compras, movimientos financieros estresantes pero a la vez gratificantes se avecinan.

El consejo es tomar esta intensidad de acontecimientos en el plano material con calma, todo reflejará en el plano invisible de las emociones y no queremos terminar el año tan agitadamente. Es prudente hacer chequeos médicos con frecuencia, y llegar a diciembre en óptimas condiciones físicas y emocionales es prioridad.



Por supuesto, si logran sortear esta intensidad, mantener la calma y cumplir con los cuidados que los mantendrán saludable, los nacidos bajo este signo definitivamente darán el salto económico el año que viene.

Horóscopo para Capricornio

El miedo a triunfar puede limitar tanto a veces que no lo notamos. Los nacidos bajo este signo tienen una coraza frente a los demás porque no se permiten fallar y por ende, mostrarlo. Pero muchas veces son quienes nos aman quienes más pueden ser sostén en momentos de incertidumbre o nervios.

Una vez que los nacidos bajo este signo entiendan que mostrarse vulnerable puede ser un paso para pedir ayuda, avanzar y conseguir más éxitos de los que ellos mismos esperan habrán aprendido lo que este Eclipse les trae como información vital.

Horóscopo para Acuario

Poder femenino, conexión absoluta con la madre tierra: por fin las mujeres nacidas bajo este signo y los hombres en su costado más femenino, conectan con una sabiduría ancestral que mueve la energía lunar en torno al potencial sexual. Liberación, confesiones, evolución en las parejas estables, novedades, apertura.

Horóscopo para Piscis

Nuevos proyectos e iniciativas de manera independiente. Trabajo renovado, nuevos puestos, funciones y equipo. Esto mueve en el plano material el dinero, la movilidad (puede haber mudanzas, adquisición de autos o casas de fin de semana). Se dan las oportunidades que hace rato estaban esperando. A disfrutar.