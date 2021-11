Horóscopo: cómo será tu suerte según el tarot signo por signo

¿Aparecerá esa persona que estás esperando hace tiempo? ¿Es momento de replantear las cosas en la pareja, de decir lo que no va, de expresar tus sentimientos? No siempre uno tiene las cosas muy claras en materia del amor y las relaciones con los otros.

Por eso la astróloga Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves, traza un panorama amoroso de cada uno de los 12 signos del zodíaco con consejos y mensajes para tener en cuenta, según el tarot.

ARIES

Carta: El colgado.

Mensaje: “No hagas nada. Si estás en pareja, no debes accionar, Tienes que esperar a que las cosas decanten. Aries debes dejar que el otro haga. Si estás solo, empieza a mirarte a tí mismo. Es momento de parar, no de activar”.

TAURO

Carta: La fuerza.

Mensaje: “Si estás en pareja es un momento para poder expresar emociones, sentimientos. Hace falta más contacto físico, más abrazos con el otro. Si estás solo esta carta marca que puede aparecer un amor, apasionado, pero fugaz, a corto plazo. No será muy duradero”.

GEMINIS

Carta: La Torre.

Mensaje: “Los que estén en pareja pueden vivir situaciones impensadas, el otro puede sorprenderte. Puede ser una propuesta que te descoloque. Puede que no te sientas sólido, no tengas claro lo que te pasa y esto te puede poner más irritable. Así que paciencia. Si estás solo la carta de la Torre señala que puede suceder algo inesperado, si a esto se le suma la energía de los eclipses, a prepararse”.

CÁNCER

Carta: La muerte.

Mensaje: “Para los que están en una relación, saben que hay cosas que hace tiempo deben cambiar. Si no lo hacen el eclipse les traerá esos cambios que están haciendo falta. Cuando uno genera el cambio es más fácil de transitar que si viene de afuera. Si estás solo y tienes ganas de estar en pareja debes plantearte qué cosas tienes que dejar atrás. Evidentemente hay un duelo que no has hecho”.

LEO

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Si estás en pareja esta carta te invita a revisar cuestiones que tienen que ver con hechos del pasado. Tal vez te sientas muy para adentro, sin tantas ganas de estar con el otro. Tómate el tiempo que necesites para estar solo. Escúchate a tí mismo. Los que están sin pareja deben aprovechar este tiempo en soledad para plantearse qué es lo que quieren de una relación. También deben aprender a aprovechar esta soledad”.

VIRGO

Carta: El emperador.

Mensaje: “Si estás en pareja debes hablar de lo que quieres, de las metas y objetivos que tienes de a dos. Tal vez esté un poco inflexible, así que relaja un poco. Si estás solo puede que aparezca alguien que está dando vueltas con buenas intenciones. Fíjate si te animas”.

LIBRA

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: “A los que están en pareja les marca que es tiempo de hacer un cambio profundo, para cerrar un ciclo y comenzar otro. Así que dejen de hablar de cosas del pasado una y otra vez. Deja de traer al presente cosas de otro tiempo, que ya pasaron. Es necesario para poder continuar. Si estás solo esta carta te indica que debes dejar de darle vuelta siempre a la misma persona. Si no va, no va a cambiar. Sal de esa rueda para poder conocer a alguien nuevo”.

ESCORPIO

Carta: El mundo.

Mensaje: “Esta carta te dice que es momento de mucha apertura, de poder hablar y estar con el otro. También puede que te ocurra que quieras estar solo. El eclipse traerá cambios en el modo de vincularte con el otro. Si estás solo es el momento de hacer cierre de ciclos. Todos los que están dando vueltas y no te suman, afuera, chau”.

SAGITARIO

Carta: La Justicia.

Mensaje: “Los que están en pareja tienen que tomar decisiones, aunque con la energía del eclipse serán a largo plazo. Atención con eso, tiempo de armonizar, de poner en la balanza antes de tomar una decisión. Si estás solo esta carta te invita que determines qué es lo que realmente quieres del otro. ¿Qué es lo que buscas? También está bueno que puedas priorizarte.

CAPRICORNIO

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Si estás en una relación es importante hablar con el otro, negociar, buscar opciones. Tiempo de poder escuchar al otro, qué es lo que quiere. Si estás solo esta energía te invita a abrirte y recorrer nuevos caminos”.

ACUARIO

Carta: El carro.

Mensaje: “La energía dice que debes ir adelante, es el momento de avanzar un casillero y jugársela por esos proyectos de pareja. Los que están solos deben subirse al carro de otro, muévete de lugar y piensa quién quieres que te acompañe en ese viaje”.

PISCIS

Para Piscis es momento de negociar, de hablar con el otro y poner las cosas sobre la mesa. Tiempo de nuevos comienzos en la pareja. Foto: Unsplash.

Carta: El Mago.

Mensaje: “Momento de negociar, de hablar con el otro y poner las cosas sobre la mesa. Tiempo de nuevos comienzos en la pareja. Si estás solo, es un buen momento para iniciar una conversación con un desconocido”.