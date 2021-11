¿Cuál es el mensaje del tarot signo por signo para esta semana? “El sol está en Escorpio así que la energía nos lleva a una revisión profunda. Tal vez aparezcan cosas que no queríamos ver. Aquellas cosas que no van más, no van más. Es un mes con una energía fuerte, que se viene con todo”, explica la astróloga Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves. Aquí un panorama para cada uno de los 12 signos del zodíaco.

ARIES

Carta: La Fuerza.

Mensaje: “Debes conectar con tu corazón, con tus deseos, con lo que más quieres. No todo es hacer y hacer”.

Consejo: “Tiempo de conectarse con el amor propio. Es una carta que invita a abrazarte, a tratarte con amor. No debes estar tanto para el afuera, sino para adentro”.

TAURO

Carta: El carro.

Mensaje: “Pueden avanzar, buena semana para conectar con los objetivos e ir tras ellos”.

Consejo: “Urano está en Tauro así que esta anulación está muy fuerte. Debes activar estos cambios que te propone la vida, sin miedo. No puedes hacer siempre lo mismo”.

GEMINIS

Carta: El sol.

Mensaje: “Buena semana para potenciar tu creatividad, vinculándote contigo mismo. Debes sentirte libre, seguro y confiado”.

Consejo: “Tiempo de divertirse. Esta semana estás para brillar”.

CÁNCER

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Debes analizar qué camino tomar. Siempre es bueno seguir tu intuición”.

Consejo: “Si tienes dudas con respecto a qué rumbo tomar es bueno consultar una segunda opinión con alguien de tu máxima confianza”.

LEO

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Tiempo de brillar. Momento de disfrute, de merecimiento”.

Consejo: “Si sientes que no están así deben hacer cosas que los hagan sentir bien, brillar. Comienza un proyecto que te genere curiosidad y te haga feliz”.

VIRGO

Carta: La muerte.

Mensaje: “Esta carta te propone un cambio, una transformación profunda que ya vienen haciendo durante un tiempo”.

Consejo: “Tal vez hay cosas que debes empezar a dejar atrás. Tocar fondo y resurgir como el ave Fenix.”

LIBRA

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Después de todo el movimiento que hubo en este signo es tiempo de meterse para adentro y evaluar qué cosas van a seguir y que no van más”.

Consejo: “El ermitaño tiene una sabiduría particular que te dice que lo que estás pasando lo has pasado otra vez y tienes herramientas nuevas para afrontarlo”.

ESCORPIO

Escorpio debe tomarse las cosas con calma y templanza. Es una semana para sanar. Foto: Unsplash.

Carta: La templanza.

Mensaje: “Esta carta plantea la necesidad de equilibrio, tal vez están demasiado arriba. Necesitan bajar el ritmo, equilibrar, comunicarse y sanar.

Consejo: “Son momentos para tomarse las cosas con calma y templanza. Es una semana para sanar”.

SAGITARIO

Carta: El diablo.

Mensaje: “¿Qué es lo que los mueve? Esta semana deben controlar sus pasiones y deseos. No te enojes, calma”.

Consejo: “Deben animarse a ir por ese deseo. A veces pueden moverse más por el deber ser, pero esta carta los invita a ir por lo que desean”.

CAPRICORNIO

Carta: La torre.

Mensaje: “Pueden suceder cosas inesperadas, que no tenías en tus planes. Capricornio detesta estas cosas, lo que se sale de lo que tenía planificado, pero es así”.

Consejo: “Debes adaptarte a las nuevas estructuras. Debes estar preparado para que las cosas no salgan tal como las tenías planeadas. Pero a reconciliarte con esto, que a veces puede ser para mejor”.

ACUARIO

Carta: El Papa.

Mensaje: “Conecta con la sabiduría interna. Hay un maestro dentro tuyo que espera ser escuchado”.

Consejo: “Buen momento para trabajar el perdón. Para hallar el consejo de un experto que te pueda dar la palabra justa”.

PISCIS

Piscis debe vincularse con la naturaleza, con las estrellas. Fuente: Unsplash.

Carta: La estrella.

Mensaje: “Debes vincularte con la naturaleza, con las estrellas. Buena semana para este signo de Agua con tantos movimientos en Escorpio.Tiempo de escuchar a tus emociones. Tal vez tuvieron un cambio brusco hace poco y ahora llega el momento de reacomodarse”.

Consejo: “Buen momento para conectar con lo que les sucede, es probable que se sientan más activos. Recomiendo que dediquen tiempo a conversar con sus amigos”.