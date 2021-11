Astrología china: cómo será tu suerte, predicciones signo por signo

¿Cuál es el panorama de este fin de semana que se acerca para cada uno de los 12 signos del zodíaco chino? ¿Hay energía de amor para conocer a esa persona que esperas hace tanto tiempo? ¿Llegó el momento de limar asperezas en la pareja y salir adelante o es tiempo de decir basta? Rafaela Rubin, experta en astrología china y feng shui comparte todo lo que hay que saber signo por signo.

Rafaela Rubin asegura que es clave saber hacer pedidos para fluir con la energía del universo. Por eso el domingo 28 de noviembre, a las 18 hora Argentina dará un workshop online de Pedidos y rituales 2. La clave es entender cómo fluye la energía cada día de acuerdo a tu año de nacimiento y actuar en consecuencia. De esta forma podrás lograr atraer lo que quieres para tu vida.

Aquí las predicciones de la astrología china para el fin de semana en el trabajo y el amor, signo por signo:

Rata

Mensaje: “Evita dolores de cabeza, enojos. Pueden surgir contratiempos que te hagan enojar porque las cosas no salen como quieres, o no fluyen. Debes relajar un poco. Tenemos la energía del eclipse que puede que te afecte un poco. Así que evita que los problemas te estresen o generen dolores de cabeza. Debes resolver una a una las distintas situaciones. Clave: tu puedes con todo, tienes la capacidad. Trabaja en la adaptación de lo que se te presente. Semana positiva para la Rata. Evalúa bien las opciones y fluirás con la energía positivamente”.

Amor: “Tiempo de sensualidad y disfrute, tal vez quieres un touch and go, date ese permitido si es lo que necesitas. Quizás sea una relación más libre, de pasatiempo”.

Trabajo. “Debes saber con qué cuentas y con qué no y todo lo que puedes hacer. Tal vez surja una propuesta pero no tiene que ver con lo que estás deseando para progresar. Pueden ofrecerte más dinero pero sin posibilidades de crecimiento en ese puesto”.

Buey

Mensaje: “Necesitas alegría, conectar con la energía de la naturaleza. Aprovecha para recargarte de energía positiva. Deja el estrés de lado. El sábado hay energía recibir así que aprovecha para recargarte de buena energía, debes estar más alegre, pisa el césped descalzo, conecta con la energía de la naturaleza. Eso te ayudará a estar mejor contigo mismo, con tu propia energía. La clave de esta semana es dejar atrás el pasado. No está bueno pensar cómo hubiese sido, que hubiese pasado, conecta más con el presente. Ríe más y pide disculpas si es necesario, eso te ayudará a conectar con tu energía y a que fluyas positivamente”.

Amor: “ Si conoces a alguien y lo idealizas, evita esto para no llevarte sorpresas o que se desvanezca esta imagen y veas que no es lo que soñabas. Importante ver las cosas como son, tener los pies sobre la tierra. Si estás en una relación, respira profundo, si sientes tensión en la pareja pasará pronto”.

Trabajo. “Si estuviste con chismes a espaldas de compañeros, jefes, esto te puede jugar una mala pasada. Debes trabajar de modo más armonioso, más feliz, con una sonrisa. Estas actitudes te traerán mejores resultados que si estás en modo enojado, o demasiado serio. No es momento para el orgullo, sino de ser una persona agradecida y si hay algo que no hiciste bien pedir disculpas será clave.

El Buey necesita alegría, conectar con la energía de la naturaleza. Aprovecha para recargarte de energía positiva. Foto: Unsplash.

Tigre

Mensaje: “Chequea tu rutina de alimentación, si estás comiendo realmente saludable o no. Debes chequear el estrés, que produce grandes transformaciones en el cuerpo. Si quieres un cuerpo y mente saludable debes alimentarte bien y reducir los episodios de estrés que puede generarte el trabajo o preocupaciones. Es clave ser más solidarios, trabajar en los objetivos que te hayas propuesto desde un lado más positivo. Debes enfocarte ya que será una semana muy productiva a nivel proyecto y negocios. Haz foco en lo que quieres pero evita el estrés”.

Amor: “Hay energía de amor, pero todo dependerá de lo que estés dispuesto a hacer para tener la pareja que deseas para tu vida. Si estás en una relación tal vez tu pareja necesita tu apoyo, tu consideración y es clave que tengas en cuenta lo que desea y necesita el otro”.

Trabajo. “Debes trabajar mucho las actitudes con las que te manejas en tu entorno laboral. Clave ser solidarios y trabajar en la comprensión. Analiza qué puedes gastar y que no. Esto te traerá tranquilidad”.

Conejo

Mensaje: “Semana positiva para la salud, pero debes alivianarte más la mochila para fluir mejor con la energía que está dada. Clave el buen ánimo, estar bien contigo mismo. Tienes que tener la convicción y la tranquilidad de que las cosas van a estar bien. No tengas preocupaciones innecesarias, eso será clave para tu salud. La clave: nada es permanente, todo cambia. El Conejo está en un momento en el que las cosas comienzan a acomodarse. Así que trabaja en el logro de tus deseos. Todo lo que ya no resuena contigo y tu energía deja que se lleva, que fluya, mientras tu sigues con tu camino”.

Amor: “Si estás conociendo a alguien es clave una vez más saber qué deseas, para que las cosas fluyan. Si estás en una relación debes tomar las riendas en el asunto, debes ser activo para que las cosas sucedan, porque la energía te favorece Conejo”.

Trabajo. “ No debes prestar dinero ya que esto te puede jugar una mala pasada y dejarte una deuda. Evita salir de garante si es que te lo piden”.

Dragón

Mensaje: “No descartes hacer chequeos, siempre que tengas una dolencia. Acude al médico, no te dejes estar. Debes tener todos los chequeos de cuidado al día. Debes planificar y organizar todo lo que tienes que hacer. Muy productivo en el amor, en el trabajo, en nuevos proyectos y en todo aquello que hayas querido poner en marcha. Esta es una semana muy importante. es clave organizarte para poder aprovechar mejor la excelente energía de esta semana”.

Amor: “Si estás en pareja aprovecha alguno de estos días para salir y tener una cena romántica, ver una película juntos. Conecta con la energía de amor y pareja que está muy linda. Si estás con ganas de tener una relación es cuestión de que te animes. Será clave que te muestres como realmente eres a la hora de tener una cita”.

Trabajo. “Tal vez te asombres de lo bien que sale todo. Confía en que la energía del universo te va a apoyar y todo aquello por lo que viniste trabajando y esforzándote, dará sus frutos. Tiempos muy positivos. Trabaja por ello”.

Serpiente

Mensaje: “Debes hacer cosas que te beneficien, te den bienestar. Tienes que hacerte un tiempo en la agenda para ti, para hacer algo que te haga bien: puede ser hacer ejercicio físico, o reírte más. Necesitas mayor felicidad en tu vida. La clave es que tal vez te sientas más sensible con el eclipse parcial de luna con la energía movilizadora. Por eso es importante hacer cosas que te hagan feliz para salir de ese sube y baja emocional. Disfruta más la vida enfocándote en tus metas. Disfrutar no te desenfoca de tus compromisos o temas laborales. Planifica bien tus metas, objetivos, porque si no te arrepentirás”.

Amor: “ Si estás soltero, hay energía de amor. Esto dependerá si tienes ganas de salir, de vincularte con otros. Es clave para que puedas tener una relación. La Serpiente en el mes Cerdo vivirá cambios. Si estás en una relación tensa se puede cortar la cuerda. Los que están solos, estos cambios los favorecen porque trae una nueva energía, un nuevo amor, que les permitirá tener un nueva relación, un nuevo vínculo”.

Trabajo. “ ¿Adonde vas Serpiente? Es clave que te enfoques en lo que tienes hacer. Tal vez no tengas que escuchar tanto las críticas o lo que te dicen. presta atención a tus metas, sólo así obtendrás resultados. Si tienes tu proyecto, emprendimiento o tu propia empresa presta atención porque puedes tener pérdidas económicas si no te enfocas y estás controlando y organizando todo. Necesitas disciplina y establecer metas y objetivos para no perderte nada en el camino. No te desanimes”.

Caballo

Mensaje: “En cuestiones de salud evita los enojos, las discusiones e ir al pasado con tus recuerdos. Esto te puede traer bajos anímicos o sube y bajas emocionales. Es clave que si quieres ser feliz no te quejes por todo. Intenta mirar las cosas con calma ya que encontrarás la solución a lo que necesitas. También es importante que cambies lo que no te guste. Actúa en función de eso. Tendrás una buena semana productiva. Haz foco en pequeñas situaciones. En cada charla debes tener modo positivo. A la pregunta ¿cómo estás? La respuesta deberá ser siempre ‘bien’. Evita las quejas”.

Amor: “Presta atención a cómo hablas, lo que dices, ya que puedes herir a tu pareja o a tu entorno. Los que están solos la energía está para el disfrute, para la diversión y pasarla bien un rato. Disfruta la soltería que pronto llegará la energía de pareja. Presta atención a cómo te vinculas con los otros.

Trabajo. “ Evita las frases del tipo ‘yo antes hacía tal cosa…’ ya que solo traerás más situaciones complejas a tu vida. Este mes la energía te acompaña para lograr tus sueños. Clave estar de modo positivo. Presta atención a tu economía, sincera tu situación financiera .Evita gastos superfluos ya que no sabes cómo estará tu economía en un futuro. Debes trabajar de forma positiva para atraer situaciones positivas”.

Cabra

Para la Cabra es importante mantener una dieta sana y equilibrada. Foto: Unsplash.

Mensaje: “Es importante que mantengas una dieta sana y equilibrada. Come mejor, no te saltees las comidas. Esto no te va a beneficiar. Necesitas actividad física, debes incorporarla a tu vida diaria para sentirte mejor. Hay muchas cosas positivas para estar feliz esta semana, es muy positiva, solo tienes que prestar atención a tu entorno. Considera al otro, no eres el único en el mundo. A partir del eclipse evita salir a la noche tarde y evita el contacto con el eclipse. Esto te puede afectar y movilizar demasiado. Trata de estar en modo positivo y sonreír más. Tiempos muy positivos para avanzar en todo lo que te propongas, la energía te acompaña”.

Amor: “Trabaja en el diálogo y qué es lo que te hace feliz a nivel pareja, para poder estar bien. Si estás solo y buscas pareja, debes saber qué es lo que quieres. Si no haces esto puede que llegue una pareja pero luego te aburras o sientas que no era lo que querías. Así que trabaja en pedidos, en lo que realmente deseas para el amor. Energía de amor y pareja hay pero tal vez no tengas tan claro lo que quieres. No seas demasiado orgulloso, eso no te traerá resultados”.

Trabajo. “ Es tiempo de trabajar en la flexibilidad, deja de lado la testarudez. Si no lo haces te puede traer trabas en los proyectos. Si tienes que adentrarte en nuevos proyectos u oportunidades es clave que trabajes en el diálogo y en la consideración de tu equipo de trabajo. Hay cosas pendientes que todavía no atendiste, debes prestarle atención y resolverlo”.

Mono

Mensaje: “Debes concentrarte en tener claridad para que esto te traiga tranquilidad. Evita el estrés que te puede quitar la energía. Necesitas equilibrar los compromisos con tu parte de distracción para tener más tranquilidad. Clave trabaja en tus metas y objetivos, enfócate con claridad, no pienses tanto, Tómate un tiempo de descanso si lo necesitas así serás una persona más productiva y también más feliz”.

Amor: “ Está bueno sentir el apoyo de tu pareja, que te de un buen consejo o forme parte de la solución. Si necesitas ayuda, pidelo. Si tienes ganas de tener pareja está la energía de amor dando vueltas cerca tuyo. Anímate a conocer a esa persona que deseas que llegue a tu vida”.

Trabajo. “ Tener claridad te ayudará a tomar buenas decisiones. Si no la tienes te super recomiendo que hagas pedidos para trabajar en tus deseos, en lo que realmente deseas atraer a tu vida. Trabaja en tu autoestima si sientes que no eres capaz o no tienes el talento para llevar adelante el nuevo proyecto. tienes todo para lograr lo que te propongas. Trabaja en nuevas habilidades que necesites pero aprovecha este tiempo tan propicio”.

Gallo

Mensaje: “Tienes que bajar el nivel de preocupación, de estrés. Ve en busca de mayor tranquilidad. Esto te lo puede traer la energía de amor. Clave para estar bien es apoyarte en tu pareja, será un buen punto. Debes concentrarte en todos los puntos y presta atención a las puertas que se van a abrir. No es momento de dormirse, es hora de sociabilizar, ir a eventos, ya que se te abrirán nuevas puertas y oportunidades”.

Amor: “El amor verdadero nace de los tiempos difíciles así que no te preocupes. Si realmente quieres a tu pareja lucharás por ella. Tiempo de decir las cosas. Esto te conviene ya que si no lo haces la energía te puede dejar en evidencia. A no ocultar secretos, ya que pueden ser develados”.

Trabajo. “ Es clave comenzar a trabajar en cómo te relacionas con los otros. Esto te puede traer problemas, discusiones, enojos, malestares. Si quieres que fluya debes ponerte en modo ‘más amorosito’”.

Perro

Mensaje: “Puedes sentir algún bajón anímico, cansancio, pereza. Debes trabajar más la vitalidad haciendo actividad física. Planifica más para tener una rutina en la que puedas perseverar en el tiempo. Debes estar más activo sin tanto cansancio. La clave de esta semana que es muy positiva es importante tener la agenda a mano para que no se te escape lo que quieras lograr. Las nuevas ideas guárdalas para ti, escríbelas y cuando las tengas avanzadas recién ahí puedes contarlas”.

Amor: “ Escucha lo que siente el otro. Tal vez estuviste alejado y no prestaste atención a lo que estaba necesitando. Clave exterioriza no te metas hacia adentro. Pero la energía del mes Cerdo te pide que exteriorices”.

Trabajo. “Para que las cosas fluyan positivamente agenda y a planificar. Así encontrarás resultados. Si tienes nuevas ideas mejor no las comentes a nadie hasta que esté todo cerrado, ya que pueden robarte esas ideas o pincharse”.

Cerdo

Mensaje: “Debes trabajar en la confianza, la autoestima.Tienes que valorarte, entender que eres bueno en lo tuyo. No dudes de ti mismo, esto te puede traer bajones anímicos. Esta semana con el eclipse puedes sentir un sube y baja emocional, dudas. Trabaja en tu autoestima, en el equilibrio emocional. La clave de esta semana piensa más en ti, concéntrate en ti, sin estar tan pendiente de lo que el otro dice, tiene o avanzó. Enfócate en ti mismo y en tus proyectos que la energía está muy especial, es positiva esta semana”.

Amor: “Si estás en pareja piensa como eras en los comienzos de esa relación. Puede que la relación esté desgastada, que estén cansados de ciertas situaciones. Evalúa si quieres seguir con tus pareja, trabaja en estar bien, revincularte. que sea un nuevo renacer para el amor y la pareja”.

Trabajo. “Es momento de encontrarte con todas tus capacidades y habilidades para hacer uso de ellas. Trabaja en tu confianza y en tu valoración. Puedes lograrlo”.