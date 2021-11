Astrología china: ¡esta semana será muy especial!

Esta es una semana muy especial. Este viernes 19 habrá un eclipse parcial de luna. ¿Qué dice con respecto a esto la astrología china? ¿Cuáles son las predicciones signo por signo? “El viernes 19 el eclipse parcial de luna traerá una energía muy movilizante, moverá mucho a nivel emocional y profundo. Es una energía desbordante y muy interesante”, explica Rafaela Rubin, experta en astrología china y feng shui.

“Sacudirá a muchos profundamente. Es tiempo de soltar, dejar cosas atrás para comenzar de nuevo, de cero, para caminar más liviano. Te permitirá hacer una limpieza profunda. Va a activar nuevos proyectos y relaciones. Tiempo de purificarse para cambiar actitudes y viejos patrones, incorporar nuevos hábitos”, aclara la experta en astrología china, quien estará dictando un workshop online de pedidos y rituales 2, el domingo 28 de noviembre a las 18 hora Argentina.

“En este workshop enseño quien es el guardián de tu destino y cómo conectar con tu energía personal para atraer lo que deseas a tu vida”, explica Rafaela Rubin.

Rata

Mensaje de la semana: “Tiempo movilizante. Estarás evaluando decisiones que tomaste y también situaciones del pasado. Pero mi recomendación es que el pasado ya pasó. Debes enfocarte en el presente, vivir y trascender hoy”.

Amor: “Puede ser que tengas ganas de expresarte más en libertad, fluir con lo que tengas ganas de hacer en el momento. Tal vez no sea momento de compromiso y no tanto de establecer algo duradero. La energía del amor para la Rata esta semana es libertad y disfrute”.

Trabajo. “Debes evaluar todas las opciones disponibles. También es importante que pongas orden en tu economía, establece qué está positivo y sincera tu situación financiera. En cuestiones laborales debes buscar tu propósito, determinar tus metas, tus objetivos. Es tiempo de evaluar y trabajar en la búsqueda de tus propósitos para adaptarte a las opciones que tienes”.

Buey

Mensaje de la semana: “Debes dejar atrás el pasado. Un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. Si estás recordando el pasado piensa en el presente y enfócate en eso. Tienes muchas cosas positivas para fluir con la energía del mes Cerdo. Es clave que te concentres en eso”.

Amor: “Si buscas una pareja debes tener en cuenta que tienes que cuidarte con idealizar. Esto puede ser perjudicial. Los que están en una relación deben tener paciencia, trabajar en eso. También buscarle la vuelta a la situación puede que las cosas se pongan pesadas”.

Trabajo. “En cuestiones laborales debes tener cuidado con los tratos, cómo te expresas. Esto te puede traer problemas. Trata de conectar con la gratitud, el agradecimiento. Trata de tener otro tipo de actitud. Si cometiste un error es clave pedir disculpas, ya que esto te posicionará frente a tu equipo de trabajo desde otro lugar”.

Tigre

Mensaje de la semana: “Debes trabajar en la liberación de viejos patrones, de cosas que ya no van. Pueden ser situaciones laborales o de parejas. Es un momento de finales y nuevos comienzos por eso es clave cómo te vas a enfocar para aprovechar toda la energía de esta semana. Debes hacer un debe y un haber de lo que quieres y lo que no quieres más para tu vida”.

Amor: “Hay posibilidades de que conozcas a alguien, pero la energía te pide que salgas, que exteriorices. Si esto no sucede la energía de amor no será tan fuerte. Si estás en una relación debes tener más en cuenta a tu pareja en cuestiones de decisiones o necesidades. Sino pueden aparecer chispazos, enojos y distanciamientos”.

Trabajo. “La energía te dice que seas solidario y agradecido. Debes tener gratitud. Te gusta tener éxito, que las cosas salgan bien pero es clave trabajar en estos puntos para lograr una semana positiva. No te olvides de poner en orden tus finanzas”.

Conejo

Mensaje de la semana: “Debes avanzar con tus logros, con las metas que te hayas propuesto. Vienes trabajando en muchos objetivos con una mochila que se siente pesada, pero poco a poco esto se va a alivianar. El punto de partida de todo logro es el deseo. ¿Qué deseas? Es clave trabajar en tus metas y objetivos en función de este deseo profundo que tienes. Te recomiendo que hagas pedidos para atraer lo que deseas a tu vida. Hay un montón de cosas que empiezan a destrabarse así que si estás enfocado, vas a obtener mejores resultados”.

Amor: “En el amor se empiezan a destrabar las energías, hay energía de amor en el aire. Si estás conociendo a alguien, puede que esto avance de modo positivo. Si estás en una relación tal vez debas mediar, encontrar un punto en común porque puede que tengas algunos chispazos, rispideces que te mantuvieron un poco alejado”.

Trabajo. “En cuestiones laborales las cosas están positivas pero deberás tener precaución a lo largo de todo el mes Cerdo de no realizar inversiones arriesgadas”.

Dragón

Mensaje de la semana: “Tiempo super positivo. Te liberarás de situaciones donde venías batallando, remando y remando a pesar de que las cosas no salían. Llegan tiempos positivos. Momento de abrirte a los otros, a tu entorno más cercano. Puedes empezar a mostrar y contar lo que sientes y te pasa.

Amor: “Semana muy positiva. Si estás en pareja hay energía de amor, de reencuentro, de revinculación. Si estás con ganas de tener una relación tienes la posibilidad de conocer a la persona correcta. No trates de controlar todo. No lo intentes, esto será clave en el amor”.

Trabajo. “Muy positivo. Las cosas empiezan a fluir. Tal vez te asombres de cómo sale todo. Debes prepararte con buena planificación y organización para las cosas que se avecinan”.

Serpiente

Mensaje de la semana: “Tiempo en el que debes prestar atención a tu energía Semana de introspección. ¿Cuánto tiempo te dedicas a ti mismo? ¿Qué estás haciendo para ti? Empieza a disfrutar un poco más de la vida, diviértete y haz cosas que te hagan bien”.

Amor: “Puede haber chispazos, rispideces en la pareja por temas económicos. Si trabajan juntos les recomiendo poner un determinado horario para hablar de temas laborales o finanzas. Si no trabajan juntos evita llevar malas noticias a tu hogar ya que te traerá confrontaciones. Si estás soltero y quieres tener pareja es un momento para animarse, ya que hay energía de amor” .

Trabajo. “Debes planificar bien cuáles son tus metas. Sin metas y planes eres como un barco que zarpa sin destino. Es clave la disciplina, que será el puente entre la meta y tus logros. No claudiques, sigue, persevera para lograr todo lo que te propusiste. Solo así encontrarás resultados. Si te dicen algo negativo hacer oídos sordos a la gente que solo dice palabras y no aporta nada productivo”.

Caballo

Mensaje de la semana: “Debes aprender a soltar, dejar ir. Puede ser que se te presenten situaciones a las que debas decir ‘no puedo’. Tienes que trabajar en tu confianza de que dices lo correcto. Das tu opinión desde un lugar acertado. Puede ser que te sientas a prueba, no sepas qué hacer o qué decisión tomar pero presta atención a tu intuición. Allí encontrarás la respuesta”.

Amor: “No es una mala semana, puedes sentir mejorías en la pareja, puede que te sientas más cerca. Pero debes prestar atención a tu carácter cambiante, enojos y contestaciones. Los que están solos la energía para pareja no es la mejor, no es super positiva”.

Trabajo. “Debes trabajar con varias cosas. Evita quejas, lamentos o pensamientos del pasado. Tal vez debes hacer una línea de gastos y determinar hasta cuánto puedes gastar y cuánto no. Evita gastos superfluos ya que no sabes cómo estará tu economía en un futuro. Tienes posibilidades de resolver situaciones que se te presenten”.

Cabra

Mensaje de la semana: “Tiempo de trabajar en la reflexión de tu entorno. presta más atención a las personas que te rodean, que viven una realidad diferente a la tuya. Quizás estás enfocado demasiado en ti mismo y no tienes en cuenta a tu entorno. Es tiempo de reflexionar y ser más sabios. La verdadera sabiduría será reconocer la propia ignorancia. De como viven o están los otros. Presta más atención a las distintas realidades que están a tu alrededor.

Amor: “Presta atención a lo que quieres en tu relación ya que puede que estés un poco distanciado, alejado, ya que no compartes las mismas ideas. Si estás solo y buscas pareja, hay oportunidades de conocer a alguien. Pero primero debes sincerarte en qué es lo que quieres en una relación. También debes trabajar en el orgullo, está bueno aceptar si algo que hiciste o dijiste no estuvo bien y pedir disculpas. El eclipse parcial de luna se da en tu signo así que a prestar atención a todos los cambios y a cómo vibras energéticamente”.

Trabajo. “Debes considerar a tu entorno y reconocerlo. Evita el egoísmo. Es importante el diálogo. No te olvides que el eclipse te afectará de manera positiva. Debes prestar atención, la energía te habla de pagar antiguas deudas”.

Mono

Mensaje de la semana: “Tiempos productivos, de mucho trabajo. También de cansancio. El Mono se puede ver afectado con el eclipse parcial de luna del viernes. Es una semana positiva pero debes tener en cuenta que el cansancio o el estado anímico te puede jugar una mala pasada”.

Semana positiva para el Mono. Si estás en pareja es clave que te apoyes en ella en las cosas que tienes que resolver. Foto: Unsplash.

Amor: “Semana positiva. Si estás en pareja es clave que te apoyes en ella en las cosas que tienes que resolver. Si estás soltero hay energía de amor, de conocer a la persona correcta, de una relación que dure mucho en el tiempo”.

Trabajo. “En cuestiones de trabajo debes concentrarte en esas ideas que te vienen a la mente. Sin claridad mental es mucho más difícil tomar decisiones. Debes tener la capacidad para afrontar nuevos desafíos, proyectos. La energía del año Buey todavía te asiste. No debes olvidar esto para lograr todo lo que te propongas. Mono no desperdicies este tiempo valioso que tienes para que tus proyectos se materialicen con éxito”.

Gallo

Mensaje de la semana: “Momentos clave para el Gallo. Hay cosas en puerta que se darán rápido, dentro de muy poco. Atento a las situaciones que están ahí. Deberás trabajar muchísimo tu parte social. Si no tienes ganas de salir debes hacer una limpieza energética y activar, ya que los eventos serán muy productivos para tu economía, tu trabajo, nuevos contactos. Esta semana no te puedes quedar en el corral, debes salir, socializar para ir en busca de todas estas oportunidades.”

Amor: “Puede que estén atravesando situaciones difíciles, con complicaciones en la pareja. Trabaja en los desafíos que vienes abordando Es tiempo de sincerarse, soltar, decir todo lo que tenías guardado, lo que pensabas y sentías y no te animabas a decirlo. A prestar atención es mejor decirlo que te pasa. Si hubo terceros en el medio, debes decirlo ya que puedes ser descubierto por tu pareja”.

Trabajo. “En lo laboral debes cultivar la capacidad de adaptación, el entendimiento, la paciencia. Puede que tengas problemas en tu trabajo debido a tus tratos, a como te expresas, como sos con tu equipo y entorno laboral”.

Perro

Mensaje de la semana: “Tiempo de mayor esfuerzo. Momento para concluir con los compromisos asumidos. Debes planificar más y no dejar las cosas para último momento. La planificación y organización serán claves para obtener buenos resultados. Si no te organizas bien puedes perder tiempo y es fundamental aprovechar la energía que está muy positiva. Pero necesitas hacer foco para conseguir todo lo que te propongas”.

Amor: “Debes prestar atención a todos los requerimientos de tu pareja si estás en una relación. Es hora de que mires a tu lado y consientas a tu pareja, toma en cuenta lo que te pide. Si no lo haces te alejarás aún más todavía. Todavía estamos bajo la energía del mes Cerdo y esto puede hacer que no quieras hablar tanto, no decir lo que sientes o te pasa. Esta semana si no tienes en cuenta a tu pareja te puede traer complicaciones”.

Trabajo. “Organización y planificación serán claves. Puede que te encuentres con un descuido o que las cosas no están como debieran estar. No digas todo lo que tienes en mente".

Cerdo

Mensaje de la semana: “Tiempo de evaluar y tomar conciencia de lo que ya no quieres en tu vida. Cuáles son los aspectos negativos que transitaste y ya no deseas más- Esta semana tendrás la posibilidad de dejar atrás viejos patrones, creencias y cosas que ya no resuenan con tu energía. Trabaja en la valoración y la autoestima. Exterioriza teniendo en cuenta la energía de los otros. Puede que te expreses de un modo en el que afectas a la otra persona, que se sienta mal con tus palabras. Deberás equilibrar mejor la energía para salir airoso”.

Amor: “Hay energía de amor si quieres tener pareja. Días muy positivos para salir y que estos encuentros puedan producirse con alguien que tienes en vista. Chequea los días más propicios para salir y tener un encuentro amoroso. Si estás en pareja quizás debas dar un paso atrás y volver a revincularte, al comienzo de la relación”.

Trabajo. “Hay buenas perspectivas para que salgan nuevos, proyectos, que tú mismo las generes. Debes ir a la batalla con toda tu artillería para que te vaya excelente. Puedes lograrlo”.