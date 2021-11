Astrología china: predicciones para el fin de semana signo por signo

Se acerca el fin de semana y es importante saber cómo fluir con la energía y concretar lo que deseas. ¿Cuál es el mensaje para cada signo, qué pautas debes seguir en el amor y en el trabajo para alcanzar el éxito? Eso es lo que estudia la experta en astrología china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com. La experta comparte con MDZ Femme las predicciones de cada uno de los 12 signos del zodíaco chino.

“La clave está en fluir con la energía y aprovechar los días positivos para conseguir lo que deseas”, asegura la experta en astrología china, quien estará dictando un workshop online de pedidos y rituales 2, el domingo 28 de noviembre a las 18 hora Argentina. “En este workshop enseño quien es el guardián de tu destino y cómo conectar con tu energía personal para atraer lo que deseas a tu vida”, explica Rafaela Rubin.

Rata

Mensaje: “En temas de salud un buen tip para este tiempo es no entrar en discusiones, enojos, peleas. No te conviene desperdiciar la energía ahí. Clave no discutir. Es importante que pienses en la energía positiva que te asiste, que te ayuda, que está ahí esperando para lo que necesites. Enfócate en lo que realmente deseas. Encuentra el equilibrio de lo que quieres en tu vida. ¿Qué te hace feliz y con que te sientes bien? Hazte esta pregunta en todas las áreas de tu vida”.

Amor: “Es clave enfocarse en hacer un balance, no es todo culpa del otro si la relación no funciona. Debes tomar conciencia de que tu también eres parte de lo que no funciona, si quieres hacer un cambio. Prepárate para la próxima semana en trabajar los cambios profundos que quieres que perduren en el tiempo”.

Trabajo. “Eres una persona flexible, rápida en el trabajo pero sin embargo puedes sentirte agobiado. Esta semana es clave si quieres sacar adelante el trabajo pendiente, que las cosas fluyan más rápido, resolverás los temas pendientes en equipo”.

Buey

Mensaje: “En cuestiones de salud es una semana para estar alegre. Que la alegría sea el motor de todos los objetivos que te hayas propuesto en tu vida. Ve por eso. Trabaja en estar bien. Clave deja que fluya la energía y que los sentimientos afloren”.

Amor: “Te sentirás efusivo, así que deja que fluyan los sentimientos, lo que te pasa. Deja la energía de sensualidad, de pasión”.

Trabajo. “Trabaja con la fortaleza que requiera. Si estuviste pasando por situaciones difíciles hay que redoblar la apuesta y no sentirte menos. Aprovecha la energía del mes que esta semana ya comienza a sentirse”.

Tigre

Mensaje: “Debes prestar atención a la alimentación y a hacer ejercicio. Ojo con lo que comes y dónde, ya que puede tener malestares estomacales. Es importante que no te sientes de menos, no tengas dudas de quien eres y de lo que eres capaz de lograr. La energía te asiste para que consigas lo que te propongas”.

Amor: “Practica la dulzura, la seducción. Tienes todo para conquistar al que quieras. El tema es que te muestres, que salgas con toda tu seducción y tu simpatía y te muestres más. Si estás buscando pareja la energía está ahí para ti. Esa energía fluye contigo Tigre. Es clave enfocarte en lo que quieres. También agregaría que es importante trabajar en la renovación, la transformación personal, esto te ayudará”.

Trabajo. “Si estás pasando un mal momento y sientes que no estás haciendo bien las cosas, atención, que la energía está muy bien. La energía de las cosas que fueron pasando puede haberte hecho perder la confianza. Tal vez te sientes incompetente o crees que no eres tan bueno en tu trabajo. Pero puedes lograr las metas que te propongas.”

Conejo

Mensaje: “Recomiendo que te hagas un chequeo completo, y si tienes alguna dolencia no esperes a ir a que te atiendan con urgencia. Puedes complicarte si no prestas atención a tu cuerpo. Clave: tener claridad mental para poder enfocarte en tus objetivos, ya que hay demasiadas trabas en distintas situaciones. Lo importante es que hay mucha energía de amor. Si tienes ganas de estar bien, dale una oportunidad al amor”.

Amor: “La energía te dice tienes que soltar, dejar ir, dejar atrás para ver el horizonte. Hay nuevas perspectivas en todo lo relacionado con el amor.Debes trabajar en soltar”.

Trabajo. “Puede que llegues justo a fin de mes. Con la energía del Cerdo no te conviene hacer inversiones arriesgadas, sin pensar, en un día que la energía no esté positiva ya que te traerá mayores pérdidas”.

Dragón

El dragón debe organizar tiempo para pasar lindos momentos con sus seres queridos”. Foto: Unsplash.

Mensaje: “En temas de salud estarás bien, pero si practicas algún deporte debes tener cuidado con posibles lesiones. A tener cuidado con eso. Los días con energía que no son positivos, como energía destrucción puede generarte problemas si haces deportes extremos. Planifica momentos de relax, ya que vienes trabajando duro y haciendo muchos esfuerzos. Organiza tiempo para pasar lindos momentos con tus seres queridos, la energía está buena para disfrutar con las personas que más quieres”.

Amor: “Es muy positivo para encontrar el amor que estás deseando. Por más que estés en pareja hace tiempo, el amor es como una planta que debes regar todos los días. No dejes de prestarle atención, fíjate qué necesita que le des”.

Trabajo. “ Encontrarás resultados positivos. Tiempo de alegría, de mucho éxito, debes aprovecharla por completo. Presta atención a todas las oportunidades que se te presenten en este tiempo”.

Serpiente

Mensaje: “En temas de salud es momento de empezar a sentirte más sensible, deja que fluya, esto pasará. Puedes exteriorizar con alguien cercano, la energía puede ponerte más sensible de lo normal, pero a no bajonearte. Deja que la energía fluya, si hay personas que se tienen que alejar, sucederá. Si hay cosas que no puedes resolver, déjalas pasar”.

Amor: “La energía de amor está para ti, esperándote. Es un buen momento para conocer a la persona que estabas buscando hace tiempo. Linda energía para el amor. Tal vez sientes que no estás pudiendo encontrar la salida a la situación que atraviesas. pero lo que ni puedas resolver, no te preocupes. Puede que la relación haya perdido el color, no encuentres motivación. Presta atención a estas cuestiones”.

Trabajo. “Puede que encuentres que hay dinero que se va en cosas que no son necesarias. Es posible que haya un mal manejo de dinero en tu negocio o proyecto. Si estás en relación de dependencia, tendrás éxito en estas cuestiones. Planifica bien los días positivos para firmas de contratos y acuerdos”.

Caballo

Mensaje: “Debes prestar atención a tu estado anímico. Puedes sentir altibajos, muy cansado, desanimado. Lo importante es prestar atención y ser optimista porque tienes mucha energía positiva a tu favor. La clave es rodearte de personas que te quieren, que te llaman, que necesitan estar contigo. Comparte tiempo con esos seres que te aprecian. Apóyate en ellos, no lo dudes. Te valoran y te aprecian”.

Amor: “Si realmente quieres tener una relación debes abrirte al mundo. Si estás con alguien, puedes sentir que la pareja se resienta, y que te molesten estos temas. Clave trabajar la paciencia, la comprensión y la comunicación”.

Trabajo. “Hay puertas que están ahí para abrirse, en temas de tu profesión y proyecto. Enfócate en lo que quieras tener éxito, con energía y determinación”.

Cabra

Mensaje: “En cuestiones de salud debes hacer cambios. Acepta lo que no está bien.Si estás en modo negativo, vives en discordia, transforma. La aceptación es parte del cambio. Acepta lo que no está bien de cómo te vienes manejando, así lo podrás modificar. Así podrás hacer los cambios positivos que necesitas. La clave de esta semana es estar en modo disfrute, feliz, para aprovechar la energía positiva y lograr todo lo que te propongas. Atención al tomar decisiones importantes”.

Amor: “Tal vez estás triste por una relación que se terminó, o algo que no va. No te olvides que estamos en la energía del mes Cerdo y nos habla de cambios profundos. Si tienes que dar vuelta la página, hazlo. Podrás avanzar en otra relación de amor más positiva”.

Trabajo. “Si tienes una empresa tendrás posibilidades de expandirla, planificar nuevos rumbos, de crecimiento. Tiempo clave para el trabajo, toma de decisiones”.

Mono

Mensaje:“Tienes que prestar atención a tu alimentación, a lo que haces. ¿Cuánta actividad física realizas? Le dedicas tiempo a moverte esto que te hace bien? Presta atención a esto que es importante. Debes comer más saludable, y hacer ejercicio al aire libre. Bueno conectar con la energía de la naturaleza. Aprovecha la energía recibir para conectar con la energía de la naturaleza y recargarte de energía positiva. Planifica tiempo libre para disfrutar en familia, con seres queridos, amistades. Es una semana intensa, de mucho trabajo y también es importante que dediques tiempo a tus espacios de disfrute y de ocio. Date tiempo para el regocijo: paseos, aire libre, hacer algo que te guste”.

Amor: “Si estás en pareja, de novio tal vez haya llegado el tiempo de formalizar, de irse a vivir juntos. En estos momentos será clave el diálogo y que expreses a tu pareja cuáles son tus ideales, tus proyectos que buscas alcanzar. Si estás soltero a no desesperar ya que hay energía de amor esperándote, solo falta que te decidas”.

Trabajo. “ Positivo para avanzar. Tal vez tengas demasiados frentes, cosas que tengas que trabajar. Pero si planificas bien será productiva. Tiempos en que serán claves la organización y planificación”.

Gallo

Mensaje: “Presta atención, busca un espacio para adquirir hábitos saludables y hacer actividad física. Evita discusiones y enojos que te harán sentir mal. Será una semana productiva si puedes implementar estos cambios. Dedica momentos a algún pasatiempo que te de satisfacción personal. Una de las claves esta semana es que no te estreses por cuestiones que no puedes resolver o no están a tu alcance las soluciones. Enfócate en lo positivo y deja más adelante lo que no puedas resolver o encontrar la solución en este momento”.

Amor: A no confundirte, todo lo que viviste y has pasado, es pasado. Enfócate en el futuro, y en tu presente para lograr lo que te propones. Ábrete a los cambios, a las nuevas oportunidades y a generar nuevos vínculos. Los que están en pareja la energía de la semana pasada trajo turbulencias, pero cambió la energía y el panorama viene mucho mejor”.

Trabajo. “Puedes tener problemas en tu economía, que te hagan sentir demasiado justo. Atención a los números. No te quejes, no te enojes pronto cambiará la energía y los problemas se irán solucionando poco a poco”.

Perro

Mensaje: “En cuestiones de salud no te encierres porque esto puede generarte momentos de bajones, con situaciones en las que no te encuentres a gusto. Esto puede hacer que entres en modo queja, te enojes. Clave: hablar con alguien cercano para decirle lo que sientes, lo que te pasa, para estar bien. Si quieres estar bien debes mejorar tu estado anímico, sonreir más y ‘ladrar menos’. Deja que la energía fluya y exterioriza lo que te sucede. Trabaja más el diálogo. Esto te ayudará en el amor, en el trabajo, con tus seres queridos, en todo”.

Amor: “Si conoces a alguien sé claro en dar a conocer al otro tus pensamientos y sentimientos. Qué es lo que te agrada y lo que no. Para los que están en pareja: conversa con tu amado lo que te pasa, lo que estás sintiendo. No te encierres, no te metas en la cucha. Allí no hallarás nada solo”.

Trabajo. “Clave trabajar en el diálogo y armar equipos para encontrar la solución a situaciones, a trabajos que debas presentar. Tal vez las cosas no son como te gustarían, pero las personas no pueden adivinar tus pensamientos. Si tienes un negocio debes adoptar una postura más activa en relación al diálogo con tus clientes y tu equipo de trabajo. Con el trabajo en grupo te dará más resultados”.

Cerdo

Mensaje: “Debes prestar atención a los sube y bajas emocionales, Puede que tengas algunos días muy contento, y otros un poco deprimido. Trata de mantener un equilibrio emocional y anímico. El día que te sientas más afectado puede ser el jueves, ya que es día Cerdo y puede traerte más intensidad emocional. Practica la alegría y haz cosas que te hagan sentir bien si estás desanimado. Es clave encontrar las muchas razones para estar feliz. Enfócate en todo lo positivo. Exterioriza lo que te pasa. Trabaja en la comunicación y el diálogo. Vincúlate con otras personas para tener un diálogo efectivo. La clave está en tu transformación personal. Energía muy positiva”.

Amor: “Si estás soltero bebes ponerte en modo ‘más amorosito’, esto te traerá mejores resultados. Deja de lado la indiferencia, activa, ya que la energía de amor está disponible para ti. Es una semana positiva. Es importante el diálogo”.

Trabajo. “Debes aggionarte, fluir con la energía. Trabaja en el diálogo. Si una puerta se cierra, otra se abre. No tengas miedo frente a la incertidumbre. Si estás planificando un nuevo proyecto, es clave esta semana, buena la energía de este mes para nuevos comienzos. Es importante para sentar bases profundas, de cosas que quieres que duren mucho en el tiempo”.