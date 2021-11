Cuál es tu clave astrológica de la semana signo por signo

¿Cómo nos afecta el tránsito de los planetas en nuestra vida cotidiana? ¿Cuáles son las cuestiones a tener en cuenta para la semana que comienza con respecto a los signos del zodíaco? La astróloga y tarotista Analía Morana, comparte para MDZ Femme la clave astrológica de la semana, signo por signo.

“Nunca olviden que cuando hablo de un signo, que es su Sol, lo hago desde la mirada de una energía pura. Ninguna persona es solamente su signo. Pero claramente hay características que los identifican. De algunas de esas características y de los tránsitos que los atraviesan hablaremos en este espacio”, aclara la astróloga y tarotista, que comparte sus conocimientos desde su cuenta de Instagram, @izar.astro.

Aries

Energía: “Tiene caminando por sus dominios -desde hace un largo tiempo- a Quirón, el sanador herido. El representante de la resiliencia. Acaba de hacer una oposición a Mercurio y esta semana está haciendo un aspecto blando con Saturno en Acuario”.

Clave astrológica: “Este tiempo es para volver a pensar en todo lo que dolió, y resignificarlo. Es momento de encontrar el sentido de las heridas sufridas y buscar el camino de la resiliencia. Este aspecto con Saturno (sextil) en Acuario, te ayudará a sostenerte y sobre todo, a encontrar nuevas formas de hacerlo”.

Tauro

Energía: “Desde octubre del 2018 el planeta Urano está transitando por este signo, haciendo que su naturaleza se vea afectada en todas sus formas. Este tránsito uraniano, está desafiando a todos los nativos de este signo a adaptarse a cosas inesperadas, que muchas veces pueden resultar inoportunas. Cuando la característica que destaca a Tauro es mantenerse lo más estable posible. Después de todo, es el primer signo fijo del zodiaco.

Clave astrológica: “El Sol en Escorpio, haciendo oposición a Urano hará que tengan ganas de hacer reformas, incluso que sientan cierta rebeldía y se pongan revolucionarios. Los cambios que se planteen encontrarán resistencia, ya sea propias o del entorno. Intenta el gran desafío de abrirte a nuevas formas de hacer las cosas”.

Géminis

Energía: “Este signo viene de aspectos en el cielo que han servido ampliamente a su propósito. En la temporada Libra que pasó, hizo trígonos a todos los planetas personales, desplegando así, su capacidad lúdica y comunicativa por excelencia. En esta semana el nodo norte, que viene recorriendo este signo desde hace casi un año y medio, reafirma la comunicación que a los geminianos les es tan natural. Sigue en trígono con Saturno en Acuario, lo cual hace que pueda sostener lo alcanzado en este último mes. De todas formas, estará un poquito peleado con Mercurio y esto puede traer algunos malos entendidos”.

Clave astrológica: “Es importante comunicar sin ser impulsivos. Sean cuidadosos antes de hablar”.

Cáncer

Energía: “Este signo no tiene tránsitos en este momento, lo cual hace que para su energía pura, sea un tiempo de relativa calma. De todas formas, como la astrología es un lenguaje de espejos, y más allá de cada signo, la leemos por ejes, enfrente suyo tiene al poderoso y transformador Plutón, haciendo oposición a este signo. Aquí será cada canceriano quien le ponga sentido a esta configuración. ¿Están proyectando todo en el mundo laboral, descuidando el nido? ¿Sienten que la potencia plutoniana amenaza sus límites y los está desbordando?

Clave astrológica: “Recuerda que tu naturaleza es cuidar. Hacer hogar allí donde vayas. Así que no te disperses. Es tiempo de estar conectado con todo aquello que eres capaz de nutrir, algo muy propio de tu signo”.

Leo

Energía: “Tendrás a la Luna caminando por tu territorio. Es probable que te sientas susceptible, o que necesites más atención de la habitual. A su vez la Luna estará haciendo oposición a Júpiter, lo cual puede ponerte más expansivo. Cuidado con exagerar y es necesario que estés atento para no refugiarte en la negación de ciertos temas. Júpiter estará poniendo luz sobre aquellas cosas que tienen que ver con tu sensibilidad. Aprovecha este tiempo”.

Clave astrológica: “Conectar con los talentos que la Luna puede aportarte y desplegar la creatividad sensible que tienes en tu interior. Aunque la Luna solo pase dos días y ½ por tu signo, su vibración queda en el aire. Aprovéchala”.

Leo y Libra deben darle rienda suelta a su creatividad y a las nuevas ideas. Foto: Unsplash.

Virgo

Energía: “Esta semana es propicia para poner orden a tus planes para el próximo año. Pensar que estudios superiores realizar. Qué viajes tienes pensado hacer, si es que se puede. Si no son físicos, quizá estés pensando en realizar alguna actividad relacionada con lo espiritual. Tiempo de ordenar rutinas con tu cuerpo, y de ser compasivo. Con los demás, pero fundamentalmente con vos. Esto tiene que ver directamente con Neptuno, haciendo oposición a tu signo, que llena de empatía tu visión de las necesidades de los demás”.

Clave astrológica: “Ordenar y planificar como solo tú sabes hacer a mediano plazo. Sobre todo si sientes en estos días un llamado especial a expandir la mente. No dejes de escucharlo”.

Libra

Energía: “Este signo viene de un mes, cuyo movimiento fue intenso. Si bien no es la intensidad lo que los caracteriza, el paso por allí de Marte en conjunción al Sol más las lunaciones que lo movilizaron profundamente, han dejado un clima de cierto agotamiento para los nativos de este signo. Esta semana es tu signo quien rige la Carta Natal, donde aún permanece en los últimos grados Mercurio, haciendo un trino con Júpiter en Acuario. Persiste la presencia de aire para ustedes con este aspecto”.

Clave astrológica: “Tu propósito para esta semana es darle rienda suelta a tus ideas, dejarlas expuestas con el brillo que te aporta Júpiter. Aquello que estés queriendo comunicar y proyectar se verá beneficiado por este aspecto”.

Escorpio

Energía: “El 4 de octubre se produjo la Luna Nueva en Escorpio. Toda la intensidad de esta lunación está a disposición de los Escorpianos, y de todos los signos. Pero como es lógico para ustedes, la vibración será más intensa. Prepárense para una semana repleta de movimientos. El día 6/11 Mercurio deja los aires armoniosos de Libra para adentrarse en la mente estratégica escorpiana. Asimismo, el 10 se produce la conjunción Marte Mercurio en Escorpio”.

Clave astrológica: “Tu propósito esta semana es fundamentalmente hacer procesos de desintoxicación, soltar, y hacer algún tipo de limpieza. La vibración de la Luna Nueva dura unos 10 días después de que se configura. Son Lunas de siembra. Piensa que quieres alcanzar en el área de Escorpio, allí donde se encuentre en tu carta natal, y propónetelo. En seis meses, cuando se produzca la Luna Llena, intenta recordarlo. Si crees que no puedes, escríbelo en un papel. Y vuelve a él en mayo de 2022”.

Sagitario

Energía: “Este signo despide esta semana la visita de Venus, que anduvo visitándolo desde el 7 de octubre. Su paso por el signo, seguramente habrá hecho que se sintieran más confiados en la vida, y con más deseos de los habituales de viajar, crear, y conectar con lo valioso de la vida. El nodo Sur por sagitario, a veces les hace sentir cierta inercia en quedarse anclados en cuestiones del pasado. Falta muy poquito también para que este Nodo deje el signo”.

Clave astrológica: “Tu propósito para esta semana es no permitir que lo alcanzado y disfrutado con la visita benéfica de Venus se disipe rápidamente. Sagitario, tienes la capacidad de darle sentido a la vida, sin depender de los tránsitos semanales”.

Capricornio

Energía: “Este signo viene teniendo la visita de Plutón, que parece no terminarse nunca. Es como si su naturaleza de por sí esforzada, se hubiese visto en los últimos años con este tránsito más exigida aun. Tranquilos. Quien no lo tiene en su signo lo tiene en oposición o en cuadratura, así que hay que aceptar que este planeta nos influye a todos. Pero el 5 de noviembre reciben la visita de Venus, y ahí viene un respiro”.

Clave astrológica: “Tu propósito para esta semana es DARTE PERMISO para el disfrute. Haz una pausa. Conéctate con tu parte creativa y con lo bello que siempre ofrece la vida. Además la Luna va a pasar esta semana por tu signo y se encontrará con Venus, de modo que dale espacio a la pasión y a la sensibilidad. No pasa nada. Puedes integrar esas energías, al menos esta semana”.

Acuario

Energía: “Este signo viene de mucho, muchísimo movimiento en los últimos meses. Saturno y Júpiter lo están transitando, ambos hicieron retrogradaciones y ahora ambos planetas están directos. Saturno desafía la naturaleza acuariana, imponiendo límites y restricciones. Júpiter pone luz y expansión a todo lo nuevo, que sí está íntimamente relacionado con Acuario”.

Clave astrológica: “Acuario, tienes que aceptar que no todo puede hacerse a tu manera. Integrar la energía saturnina para tí es todo un desafío, pero es bueno que lo intentes. Siempre es necesario un sostén. Y si sientes que el mismo es muy grande, apóyate en Júpiter. Despliega tu creatividad iluminada en este tiempo, y verás cómo requieres de Saturno para llevarla a un mejor puerto”.

Piscis

Energía. “Para los nativos de este signo, los tiempos estuvieron siendo turbulentos. Los tránsitos transpersonales suelen ser largos y hace años que Neptuno viene recorriendo tu signo. Además es su domicilio, ya que Neptuno es regente de Piscis. Eso significa que toda tu sensibilidad natural, en estos años se vio duplicada por el tránsito de este planeta. Ahora bien, esta semana, Neptuno, que además sigue retrógrado, te invita a una mayor introspección. Probablemente te sientas algo cansado, hará trígono con el Sol en Escorpio”.

Clave astrológica: “Tu propósito para esta semana es no autoengañarte. No descuidar tu ego. Y no huir de tí mismo. Escucha tu intuición. Es tu mejor aliada”.