¿Cómo afecta este sol pleno en Escorpio a cada uno de los signos y a la manera que nos relacionamos con el otro? ¿Son tiempos de organizar alguna escapada de parejas? ¿Es momento de disfrute o de introspección? ¿Llegará ese flechazo de amor que te sorprenda o estás necesitando renovar tu pareja? La astróloga Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves comparte cuál es el mensaje del tarot signo por signo.

Aquí un panorama para cada uno de los 12 signos del zodíaco:

ARIES

Carta: El Sol.

Mensaje: “Si estás en pareja es un buen momento para poner a la luz todas las cosas que tienen para decirse. Es tiempo de transparentar lo que quieren, lo que sienten. Esto ayudará a generar un mejor encuentro y mayor entendimiento. Los que están solos deben disfrutar el presente, el aquí y el ahora sin pensar tanto lo que pudo haber sido o lo que puede ser”.

TAURO

Carta: El colgado.

Mensaje: “Si estás en pareja debes dejar de ser tan testarudo y animate a pedirle ayuda al otro. Es bueno que puedas manifestar tus necesidades, qué es lo que quieres y necesitas de la otra persona para estar más feliz en pareja. Se nota que del otro lado hay ganas de colaborar y de que todo esté mejor pero si te encierras y te alejas más difícil es lograr ese encuentro. Los que están solos deben estar tranquilos, no es una semana de mucha actividad. Debes estar más introspectivo, esto te ayudará a sacar nuevas conclusiones y te ayudará a darte cuenta de algunas cosas importantes”.

Piscis y Tauro deben disfrutar de estar solos, momento de introspección. Fuente: Unsplash.

GEMINIS

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: “Si estás en pareja la propuesta es hacer un cambio radical. Hay cosas que sabes desde hace tiempo que debes modificar de esa relación y no lo estás haciendo. La carta anuncia que es ahora. Sino la situación se repetirá una y otra vez. Para quienes están solos la Rueda indica que te abras a conocer a gente nueva, debes salir más y cambiar tus pensamientos. Tienes que abrirte, así podrás conocer otras personas”.

CÁNCER

Carta: El carro.

Mensaje: “Si están en pareja es tiempo de ir para adelante. Bueno para activar todos esos proyectos de a dos que tenían pendientes. Positivo para armar un plan y tirar los dos juntos para el mismo lado. Puede acercarse un viaje, una mudanza o algún movimiento en la pareja. Los que no están en una relación no tan seria, más liviana aprovéchalo. Dale para adelante”.

LEO

Carta: El loco.

Mensaje: “Si estás en pareja esta carta muestra que tal vez piensas en alejarte. Tal vez puede estar bueno. Puede ser una opción válida en este caso tomarse un tiempo, cierta distancia, para poder mirar las cosas desde otro lugar. Tal vez no es la salida más fácil, lo importante es que definas realmente sientes que luchaste hasta el final o todavía hay otras opciones para la pareja. Si estás solo debes buscar cosas nuevas, ve a lugares donde no hayas ido nunca. También tienes que tener una actitud totalmente distinta”.

VIRGO

Carta: La Justicia.

Mensaje: “Los que están en pareja es tiempo para ordenar papeles, tomar decisiones y cortar con ciertas cuestiones que hace tiempo sabes que debes dejar. Lo vienen hablando pero debes tomar decisiones: ordenar, planificar y poner cada cosa en su lugar. Los que no están en una relación la Justicia marca que si tienes ganas de conocer a alguien, desde el afuera no se nota. Transmites una sensación de ser frío y distante y de esta manera es difícil que alguien se te acerque a conocerte”.

LIBRA

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Los que están en una relación llega el tiempo de disfrute, de vincularse desde otro lugar. Si es una pareja de hace mucho tiempo está bueno que recuerdes las cosas que disfrutaban juntos en los comienzos de la relación. Tal vez el vínculo se tornó un poco monótono y hay que ser un poco más creativos. Los que están solos, es momento de disfrutar de las personas que tengas cerca. No siempre tiene que ser una pareja. Pasa un buen momento con amigos, una linda cena, de la compañía de los que te rodean”.

ESCORPIO

Carta: La torre.

Mensaje: “Los que están en pareja tienen que darse cuenta de que hay una situación que se viene repitiendo hace un tiempo y que es necesario cortar con eso. La repetición de este patrón trae un grado de toxicidad en este vínculo, es necesario romper con eso de raíz. Tal vez es tu pareja la que tiene que hacer ese cambio, pero deben hacerlo y así poder renegociar el vínculo. Para los que están solos puede aparecer un amor en modo flechazo, que te enganches con alguien que tal vez no sea de tu tipo pero te atrae igual”.

SAGITARIO

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Si estás en pareja puede que te sientas distante, frío, sin ganas de conectar con el otro. Puede estar bueno que te tomes un tiempo para ti. Ponerle un freno a la relación, pensar más en ti mismo. Los que están solos, no es tiempo de salir a conocer gente. Recomiendo momentos contigo mismo, más introspección. La mirada debe estar más puesta en tu interior”.

CAPRICORNIO

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Si estás en pareja te propone que encuentres nuevos caminos en esta relación. Es importante potenciar la comunicación, que puedas hablar de todos los temas para así encontrar alternativas, nuevas opciones para la pareja. Hay algo que no estás viendo con claridad, tal vez al hablar de a dos, puede ayudarlos. Los que están solos llegó el momento de salir, de expandirse, de conocer gente. No importa que no sea ese amor que tanto planeabas en tu cabeza o en tus sueños. Debes abrirte, conversar y divertirte”.

ACUARIO

Carta: La estrella.

Mensaje: “Si estás en pareja te propone planificar algún viaje de fin de semana, con mucha naturaleza. Hay buena energía para estar en grupo, ideal para armar una salida de parejas. Los que están solos la Estrella marca que necesitas estar más confiado de tu poder de quien eres. Muéstrate tal cual eres, auténtico y transparente para que se puede apreciar tu verdadera esencia”.

PISCIS

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: “Los que están en una relación deben escuchar el consejo de una persona mayor, que tenga más experiencia, con mayor background espiritual. Debes pedir ayuda. Y también es importante que confíes en lo que quieres. Los que están solos no es momento de derrochar amor, estate tranquilo, apuesta por el yoga y la meditación. Realiza actividades que te conecten con tu mundo interior”.