Astrología china: predicciones de la semana signo por signo

¿Son tiempos de tomar decisiones y resolver situaciones que tenías pendientes? ¿Llegó la hora de aprender a regular tus emociones y lograr el equilibrio anímico que tanto buscas? ¿Aparecerá esa persona que buscas hace tanto tiempo para formar pareja? ¿Hay energía de amor o de infidelidad? La experta en astrología china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, comparte con MDZ Femme las predicciones de la semana para los 12 signos del zodíaco chino.

Rata

Mensaje de la semana: “Puedes estar librando batallas, para sacarte algunas mochilas pesadas de encima y enfrentar el problema de raíz. Es un buen momento. Tendrás fortaleza y capacidad para hacer frente incluso a las cosas más profundas y dolorosas que te puedan ocurrir. Será una semana para sonreir, estar feliz y encontrar la solución a lo que te propongas”.

Amor: “Hay cosas positivas que te permitirán estar bien. Si estás en pareja debes dejar de lado los miedos, los enojos, es momento de reencontrarte y estar bien. Si estás solo, recomiendo que estés atento a cuáles son los mejores días, los más lindos para una cita o iniciar una relación. El miércoles hay energía de abrir.

Trabajo. “Son tiempos de tomar decisiones, para accionar y resolver situaciones en las que te encuentras involucrado y debes dar sí o sí una respuesta. Por eso esta semana hay muy buena energía para que enfrentes las cosas y salgas airoso en las cuestiones que debas resolver”.

Buey

Mensaje de la semana: “Pueden aparecer algunas trabas. Debes hacer foco en algunas cosas que son importantes y en las tareas que debes resolver y cumplir. Si no lo haces podrás desperdiciar el tiempo y ser poco productivo. Atención con las obligaciones y todo lo que debas hacer ya que sino te encontrará poco productivo”.

Amor: “Puede haber confusiones, atención si estás soltero ya que podrás encontrarte un poco perdido. Si estás en pareja las cosas se pueden complicar. Tené cuidado, escucha a tu pareja.”

Trabajo. “Debes enfrentarte con la responsabilidad y cumplir con las cuestiones pendientes. Tienes que llevar tu actitud de perseverancia antes que nada. De otro modo puedes retrasarte en tus tareas. Debes hacer foco.”.

Tigre

Mensaje de la semana: “Buena semana. debes enfocarte y tener claridad mental de los pasos que debes tomar para alcanzar el éxito. Es necesario tener claridad para poder avanzar a paso firme”.

Amor: “Si estás soltero debes salir, interactuar, juntate con personas que estén solteras, amistades sin compromiso, ya que podrás estar en sintonía. Para los que están casados, atención porque pueden aparecer energías que generen distanciamiento, y personas que se te acerquen, que quieren salir contigo. Atención con terceros que buscarán conquistarte”.

Trabajo. “Debes hablar con claridad, en modo amorosito. Si no estás enfocado, te muestras dubitativo, será poco productivo”.

Conejo

Mensaje de la semana: “Puedes tener que enfrentar decisiones en cuestiones de trabajo, de negocios y de pareja. Es una semana clave para tomar decisiones, para ser honesto. Debes ser más contemplativo y compasivo con lo que le sucede al otro, tienes que ser más empático. Será importante ser generoso, tendrás que ayudar al otro”

Amor: “Con respecto al amor también será una semana de toma de decisiones. Pueden aparecer imprevistos. Es momento de tener cuidado en relación a la pareja y los vínculos amorosos”.

Trabajo. “Es una semana para cultivar la perseverancia. Sigue adelante que dentro de poco las cosas van a estar mejor y fluirán con otra energía para ti”.

Dragón

Mensaje de la semana: “Son momentos en los que tengas algunos desafíos que debes enfrentar. La clave estará en qué modo de enfocas para poder resolverlos”.

Amor: “Los solteros tendrán la posibilidad de conocer a alguien y establecer una relación que sea larga, que dure en el tiempo”.

Trabajo. “Puede ser que tengas que enfrentarte a tomas de decisiones. Por eso resulta muy importante que sepas dónde pones tu energía. Si no tienes trazado el camino, no pongas allí tu energía. Desperdiciarás tiempo. Momento de toma de decisiones y de resolver situaciones”.

Serpiente

Mensaje de la semana: “Puedes tener conflictos internos. Te sientes inseguro, debes tomar decisiones y no sabes qué hacer. Es tiempo de trabajar en pedidos para tener claridad mental. Esto te ayudará a tomar decisiones y tener claro cómo reaccionar frente a lo que te toque vivir. Los pensamientos no deben apoderarse de tu vida. Sé más ágil, ya que sino no podrás ser productivo”.

Amor: “Tal vez estés indeciso y te cueste tomar decisiones. Quienes están en una relación tal vez no la estén pasando muy bien. Hay situaciones que debes encarar, tienes que dialogar y tal vez no te sientes a gusto. Los solteros pueden estar pensando demasiado la situación, mi consejo es que dejes fluir la energía”.

Trabajo. “Estás pensando demasiado y eso no te permite tomar acción o resolución con las cosas que debes enfrentar. Mejora tu interacción con los otros. Eso te ayudará a tener mejores resultados”.

Caballo

Mensaje de la semana: “Semana para trabajar el espíritu libre. Frente a lo que se te presente no te preocupes tanto. Seguro hallarás la solución y la respuesta. Es clave que tengas actitud para enfrentar lo que se te presente”.

Amor: “En cuestiones de amor es clave manejar el diálogo con tu pareja. Hay energía de vitalidad, de fortaleza interior, de sexo y amorosidad. Pero no debes olvidarte el modo en que te diriges y tratas a tu pareja. Esto puede traerte contrariedades por entredichos. Los que están solteros es una semana para el espíritu libre, para explorar y satisfacer tus deseos”.

Trabajo. “Muy propicia, pueden surgir nuevas ideas. Trabaja en colaboración, explora nuevas ideas que hay cosas positivas para obtener resultados. Si estás buscando una mejora, quieres crecer en tu trabajo, progresar en tu carrera, esta semana hay grandes oportunidades”.

Cabra

Hay energía de amor, de romance, de sexualidad para la Cabra.

Mensaje de la semana: “Puedes vivir momentos de contrariedad. Te sientes acorralado, debes tomar decisiones y no sabes cómo afrontarlas. La clave para el signo Cabra es ser sincero, fiel a tu instinto y a lo que piensas y sientes. ¿De qué tienes ganas? Lo que respondas será la clave para enfrentarlo. Si no tienes claridad mental, por ello, necesitarás empezar a tomar decisiones en distintos ámbitos de tu vida”.

Amor: “Puede ser que en el amor la sensación de sentirse acorralado frente a la necesidad de tomar una decisión aparezca. Puede ser que tu pareja no se sienta valorada en el vínculo que tienen actualmente. Debes tenerla más en cuenta en tu día a día. Si estás soltero debes plantearte qué es lo que quieres y lo tendrás”.

Trabajo. “Puede que sientas ciertas imposiciones, que debas tomar decisiones y esto no te tenga a gusto. Debes trabajar en tener claridad mental para poder hacerlo. Estate tranquilo porque las oportunidades están ahí esperándote”.

Mono

Mensaje de la semana: “Esta semana el Mono se encuentra en modo ‘amorosito’. Tendrá ganas de sentirse acompañado y tener el afecto de sus seres queridos y su familia. Es tiempo en el que puede encontrarse con algún altibajo emocional y sentirse bajo presión. Eso puede empañar este ‘modo amorosito’”.

Amor: “En temas de amor la energía en modo amorosito le viene lindo porque le permite disfrutar del amor, hacer monerías y estar cariñoso con su pareja. Si estás solo hay energía de amor, de nuevos comienzos. Tiempo de disfrute, si te activas podrás pasarla muy bien”.

Trabajo. “Tal vez tengas que improvisar frente a ciertas situaciones. Es clave la perseverancia en todos los niveles. Buen momento para vínculos, aprovechalo porque te traerá cosas muy positivas para progresar. Debes prestar atención a las ideas que te surgen”.

Gallo

Mensaje de la semana: “Puedes descubrir que hay nuevas oportunidades, un mundo que se te presenta frente a todas las dificultades que vienen enfrentando. Verás que hay nuevas oportunidades que están ahí. No debes desaprovecharlas. Tienes que hacer honor a lo que se te presenta. Saca lo positivo de todo lo negativo. Si se te cayó un muro, busca cómo construir con esos ladrillos otra cosa. Atención a las oportunidades”.

Amor: “En temas de amor debes cumplir con tus promesas, haz honor a tu palabra. Si estás en pareja y diste tu palabra, debes cumplirlo. El jueves deberás tener más cuidado porque podrás enfrentarte a una nueva situación”.

Trabajo. “En cuestiones de trabajo tendrás una semana importante. Tendrás que solucionar situaciones, puede ser que debas enfrentarte a conflictos en relación a tu trabajo. No es tiempo para tomar decisiones sin pensar”.

Perro

Mensaje de la semana: “No tienes que mostrar los dientes si quieres tener una semana buena, productiva, propicia. Trabaja más en ‘modo amorosito’, que te traerá muchas más ventajas. Es una semana para entrar en modo diversión. Si la sabes aprovechar, será muy propicia”.

Amor: “Si estás en pareja evita las discusiones, los enojos, ya que te puede traer complicaciones con tus vínculos. Hay energía y posibilidades de que aparezca esa persona que estás buscando si quieres una relación. Pero debes salir, no te quedes encerrado, así podrás interactuar”.

Trabajo. “Tiempo productivo en el trabajo. Pero no debes estar tan serio, ríe más. Es clave tener ‘modo amorosito’, más sonrisa y menos enojo”.

Cerdo

Mensaje de la semana: “Esta semana deberás tomar conciencia de que no eres el único que tiene dificultades o problemas. Hay muchas personas que también atraviesan momentos difíciles. No te sientas solo, ni te metas adentro para no exteriorizar lo que te sucede. Pero debes evitar las agresiones, los malos tratos, ya que eso te traerá problemas”.

Amor: “En cuestiones de amor si quieres avances debes exteriorizar lo que te pasa, lo que sientes. No tengas miedo de ser así. Si estás en pareja, puede haber dificultades, problemas de entendimiento, de comprensión. Es clave que trabajes en el diálogo. No te metas para adentro”.

Trabajo. “Debes reconocer el desempeño de tu equipo, de tu entorno laboral. Esto permitirá que te vean como una persona más amigable, más empática. Lo que no está bien, también debes decirlo. Esa será la clave para avanzar en tu trabajo, carrera o proyectos”.