“La luna llena en Aries marca un antes y un después. Habla de las relaciones, los vínculos que no den para más se terminarán de romper. Los que todavía tengan para enseñarnos nos van a dar una nueva oportunidad, vamos a poder repactar. Depende de ti si quieres hacerlo”, asegura la astróloga Silvina Pengov.

La creadora de @eluniversoquenoves comparte cuál es el mensaje del tarot signo por signo. ¿Salen a la luz secretos que tenías guardados? ¿En la pareja están ejerciendo demasiado control entre ustedes y el vínculo se torna tóxico? ¿Es tiempo de animarte y acercarte a esa persona que hace tiempo te gusta? ¿Buen momento para buscar pareja o hay que esperar a sanar las heridas para volver a salir?

La astróloga Pengov, responde cada una de estas preguntas con las predicciones del horóscopo y del tarot que realiza para MDZ. Aquí un panorama para cada uno de los 12 signos del zodíaco.

ARIES

Carta: El Mundo.

Mensaje: “Para los que están en pareja, la luna llena en este signo marca un antes y un después. Un cierre de ciclo, siempre es lo que marca la Luna llena. Es un momento profundo, para repactar una forma nueva de vincularse y conectar. Trata de pasar más tiempo juntos para que el vínculo se fortalezca. Si estás solo debes analizar si realmente tienes ganas de conocer a alguien o estás muy encerrado. La luna llena te mostrará qué cosas tienen que trabajar para abrirte a un nuevo amor”.

TAURO

Carta: El Papa.

Mensaje: “Para los que estén en pareja si tienen problemas, tal vez están escondiendo cosas. Puede ser que esta luna llena empieza a sacar a luz secretos de la pareja. No siempre tienen que ser cosas malas. La comunicación es clave. Hay temas pendientes a conversar. Animense sin miedo a decir lo que sienten. Los que están solos es momento de enfrentar sus miedos, de enfrentarse con un otro. Debes mostrarte tal cual eres, ya llegará la persona adecuada para ti”.

GEMINIS

Carta: El Carro.

Mensaje: “El consejo para los que están en pareja es que vayan adelante. La carta del carro siempre habla de un movimiento, de un cambio que venían postergando. Es muy posible que esta semana se reactive. Está bueno saber si los dos están en el mismo lugar y tiran para la misma dirección. Si eso está ok es momento de avanzar de a dos y retomar esos proyectos que habían quedado truncos. Si estás solo debes activar las aplicaciones, el conocer gente nueva. Aparece alguien, tal vez no demasiado estable, pero sí que vale la pena conocer y divertirte un rato”.

CÁNCER

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Esta luna llena mostrará a los que están en pareja que si se sienten aislados, desconectados con el otro, busquen tiempo para compartir, para conversar. Si no hacen algo este distanciamiento se hará cada vez más profundo. Los que están en busca del amor, el ermitaño señala que tal vez todavía no es el momento de encontrar a la otra persona. Tal vez porque estás muy encerrado, en la comodidad de tu casa y no demasiado preparado para conocer a alguien”.

LEO

Carta: El colgado.

Mensaje: “Si estás en pareja debes esperar. No es una semana para activar cosas. Si en la relación están teniendo problemas debes frenar a tiempo. Analizar las alternativas y soluciones posibles a lo que está dando vuelta. Hay que parar para poder volver a arrancar. Los que están solos deben empezar a mirar desde otro lado a todo el mundo. Tienen que abrirse, para conocer a las personas. Tal vez no te resulta atractivo físicamente en un primer momento pero puedes conectar muy bien desde lo intelectual”.

VIRGO

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Las parejas deben hacer un buen plan juntos, La luna llena demuestra que les falta disfrute, divertirse. Preparen una buena cena y pásenla bien. Es un buen momento de los proyectos que quieren concretar. Si estás solo debes salir a festejar, con amigas a un bar. Debes creer más en ti, ten confianza, hay altas chances de que alguien que no conoces se te acerque”.

LIBRA

Carta: La Justicia.

Mensaje: “Si estás en pareja tal vez estás siendo demasiado tajante en una cuestión, debes ser más flexible. Por el contrario también puede suceder que necesites ser tajante y tomar una decisión. Es importante que digas tu opinión para ser escuchado. Las personas que están solas la carta de la Justicia marca que es tiempo para conectar con otros vínculos. No sé si está para el amor. Tal vez debas tomarte un tiempo para ti mismo”.

ESCORPIO

Carta: La templanza.

Mensaje: “Si estás en pareja te invita a conectar desde las emociones. Puedes tener un momento tranquilo. Recomiendo que planifiques un viaje de fin de semana, en contacto con la naturaleza, algún lugar con río o mar. Salgan a pasear y a conectar con la naturaleza. Si estás solo es momento de estar tranquilo. Puede ser que estés sanando una relación anterior y todavía no es el momento de activar una nueva pareja”.

Para Escorpio es un buen momento para planificar un viaje de fin de semana, en contacto con la naturaleza, a disfrutar de a dos. Fuente: Unsplash

SAGITARIO

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Esta luna llena puede mostrarte cosas que no veías de tu pareja. Tal vez la habías idealizado y ahora la ves tal cual es. La cuestión es si quieres quedarte con esa persona o no. Los que están solos deben abrirse a un nuevo grupo de amigos. Debes ampliar el círculo, hacer otras actividades para conocer más gente”.

CAPRICORNIO

Carta: El mago.

Mensaje: “Si estás en pareja esta carta recomienda que armes proyectos nuevos. Es bueno que tengan sueños conjuntos. Tienen todas las herramientas para concretar esos sueños. Es momento de hablar y trazar planes. Eso le encanta a Capricornio. Si estás solo, anímate a hablar con esa persona que hace mucho tienes en la mira pero no te atreves. Ve para adelante.

ACUARIO

Carta: El sol.

Mensaje: “La Luna llena te mostrará a tu pareja como un otro en su totalidad. Momento lindo para la pareja, de plenitud. Es tiempo de estar juntos y disfrutar, del hoy y también de todo el camino que han recorrido juntos. Si estás solo debes mostrarte más. No te escondas Acuario. Planifica salidas, y muéstrate tal cual eres. Seguro atraerás muchas miradas”.

PISCIS

Carta: El diablo.

Mensaje: “Si estás en una relación esta carta marca que desde tu lado o desde el de tu pareja están queriendo controlar mucho las situaciones. Deben relajar y conectar con el deseo, desde un lindo lugar. El diablo también puede plantear un control excesivo, tóxico, que no está bueno. Conecta con el deseo, el disfrute y el placer de estar juntos. Para los que están solos puede aparecer una tentación en tu vida. Tu decidirás si la tomas o la dejas pasar”.