Cuál es el mensaje del Tarot signo por signo

Esta semana Mercurio deja de estar retrógrado y habrá luna llena en Aries. ¿Cómo nos afecta la energía planetaria en nuestra vida cotidiana? ¿Cuál es el mensaje que el tarot tiene para darte? ¿Es tiempo de luchar por tus proyectos? ¿La relación de tu pareja es lo que esperabas? ¿Llegó el momento de parar el carro y rearmar una nueva estrategia?

La astróloga Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves, responde cada una de estas preguntas con las predicciones del horóscopo y del tarot que realiza para MDZ. Aquí un panorama para cada uno de los 12 signos del zodíaco.

ARIES

Carta: El Mago.

Mensaje: “Con la luna llena en Aries debes animarte a activar. Hay un ciclo nuevo que se está abriendo. Anímate a jugarte por tus ideas, usa la creatividad”.

Consejo: “Tienes todas las herramientas para que puedas hacer eso que te propones. El mago también te invita a hablar con esa persona con la que tienes una conversación pendiente”.

TAURO

Carta: El Carro.

Mensaje: “Debes subirte al carro y salir para adelante. Vas a estar con ganas de hacer muchas cosas. Lo prioritario es tu habilidad de razonar y formular estrategias”.

Consejo: “Si estás un poco estancado es momento de arrancar. Pero por el contrario si estás con demasiadas cosas debes parar el carro. No debes dejarte llevar tanto por el instinto”.

GEMINIS

Carta: La torre.

Mensaje: “Pueden venir cosas inesperadas, cambio de planes a último momento. Esta necesidad de recalcular se puede dar en cuestiones de pareja, laborales o también económicas”.

Consejo: “Es momento de darse cuenta si las cosas no están funcionando como esperabas, es tiempo de cambiar de estrategia. Las cosas van a salir, pero no de este modo. Debes animarte a ser más flexible”.

CÁNCER

Carta: El Diablo.

Mensaje: “Deben salir de esta postura de control, de posesión, de querer saberlo todo. No seas tan beligerante, es tiempo de ser más comprensivo con los demás y no pretender que lo sean contigo”.

Consejo: “Esta carta habla también de los enojos. Así que atento porque tal vez te aferras a algo demasiado fuerte, sin querer soltar, y esto no cambia la situación. Debes aflojar las expectativas y relajarte más”.

LEO

Carta: La templanza.

Mensaje: “Esta carta te pide que tengas una semana de calma, de armonía. Es momento para estar más tranquilos y conectar con tus emociones.”

Consejo: “¿Qué es lo que estás sintiendo? Debes vincularte más profundamente con tus emociones. La luna llena puede ser que despierte en tí un contacto más fuerte con lo que te sucede. Tal vez esto te haga sentir un poco desbordado”

VIRGO

Carta: El colgado.

Mensaje: “Son tiempos para no hacer tanto. Debes parar un poco, descansar y esperar que las cosas terminen de decantar”.

Consejo: “No hagan de manera irreflexiva. A veces con el no hacer haces muchísimo. Es momento de frenar para poder ver las cosas desde otra perspectiva”.

LIBRA

Carta: El Sol.

Mensaje: “Tiempo de contactar con tu energía, la vitalidad y también la diversión. Debes relacionarte con lo que te hace bien.”

Consejo: “Debes conectarte con tu luz. El sol es luminosidad. Esto te traerá claridad a tu vida. Tienes toda la energía para lo que se viene”.

ESCORPIO

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Esta carta habla mucho de tu relación con el otro, de los vínculos. También habla de amor. ¿Qué estás pensando acerca del amor? ¿Si están en pareja cómo está su relación?”.

Consejo: “Deben respirar antes de tomar una nueva decisión. Es momento de elegir opciones. Se abren nuevos caminos”.

SAGITARIO

Carta: La Sacerdotisa.

Mensaje: “Les recomienda contactar con ustedes mismos, con los que les pasa. Están en un proceso de búsqueda interna, confíen en ustedes mismos y en su intuición”.

Consejo: “Tú sabes por dónde está la salida. Así que debes ir por ahí. Tu intuición no se equivoca”.

CAPRICORNIO

Carta: La muerte.

Mensaje: “Tal vez hay algún cambio que tienes que hacer. Hay un proceso de transformación que vienes atravesando”.

Consejo: “Hay que moverse de esos lugares. Los cambios desde lo profundo que estás haciendo son los correctos. Vas por un buen camino”.

ACUARIO

Carta: El Loco.

Mensaje: “Esta carta te invita a hacer cosas diferentes, a que te vayas de lugares donde sientes que ya no da para más. Hay que romper todo y salir adelante”.

Consejo: “Debes animarte a lo diferente, a lo loco, a lo divertido. Es tiempo de romper estructuras”.

PISCIS

Carta: La Fuerza.

Mensaje: “Debes conectarte con el corazón, contacta con tus ganas, con lo que realmente quieres, con tus pasiones”.

Consejo: “Buen momento para vincularte con las ganas, el deseo y la creatividad. También es tiempo de aflojar con los enojos y conectar desde el corazón”.