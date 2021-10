Predicciones del horóscopo y del tarot para el amor, signo por signo

¿Es tiempo de dar un cambio drástico en mi relación de pareja? ¿Qué cosas me traban y no me permiten disfrutar del amor? ¿Aparecerá alguien de sorpresa en mi vida para iniciar un nuevo romance? Todas estas preguntas se responden con las predicciones del horóscopo y del tarot para el amor que realiza para MDZ la especialista en astrología Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves.

Aquí un panorama para cada uno de los 12 signos del zodíaco:

ARIES

Carta: La rueda de la fortuna

Mensaje: “Si estás en pareja fijate qué cambios puede hacer, con respecto a tu actitud. Tal vez vienen conversando algunas cuestiones, ésta es una semana para activar esos cambios. Esta será la única forma de encontrar un nuevo inicio para la pareja. Quienes están solos deben revisar patrones y el modo de relacionarse con el otro. Puede que estés con una actitud demasiado cerrada que te impide conocer gente nueva ”.

TAURO

Carta: El mundo.

Mensaje: “Esta será una semana exitosa, para triunfar en el amor. Llega tiempo de disfrute, para estar solos en pareja y reencontrarse. Quienes no tienen una relación tienen todo para que algo nuevo se de. Puede ser que alguien del pasado te ate y no te permita avanzar. Atención a esto”

GEMINIS

Carta: El carro.

Mensaje: “Una semana muy apasionada. Si estás en pareja deben armar un plan juntos, puede ser una escapada de fin de semana. Tomarse unos días para hacer algo diferente. Está bueno que definan juntos un norte hacia donde va la pareja. Los que están solos estarán abiertos a muchas cosas con la carta del Carro. Puede aparecer alguien de forma inesperada, y que esa persona te flashee”.

CÁNCER

Carta: El diablo.

Mensaje: “Si estás en pareja debes soltar el control y no sigas enojándote por las mismas cosas. Hay cierto tema que resuena dentro tuyo y no te permite cerrarlo y sanar. Si quieres seguir con tu pareja deberás resolverlo. Si estás solo, aparece la pasión y las tentaciones”.

LEO

Carta: La Luna.

Mensaje: “Esta carta puede plantear miedos, cuestiones sin resolver. A los Leo que están en pareja les recomiendo que se fijen si la relación está atascada por algo del pasado no resuelto. Si estás solo no te veo con ganas de salir al encuentro del otro. Hay que aprender a disfrutar de la soledad y del encuentro contigo”.

VIRGO

Carta: La fuerza.

Mensaje: “Los que están en pareja deben ser más amoroso y cariñoso. Trata de expresar mejor lo que sientes y lo que te pasa. A veces el otro puede no estar leyendo el amor que sientes hacia el. Los que están solos deben abrazar a su ego. Tal vez aparece un amor del pasado, pero debes entender que si no fue, es porque no tenía que ser. Ya llegará algo nuevo en próximos tiempos ”.

LIBRA

Carta: La Templanza.

Mensaje: “Si estás en pareja debes armonizar con el otro. Está bueno conversar, reencontrarse. Es momento de una charla sanadora. Los que están solos, tendrán una semana más tranquila, no tan ligada al amor de pareja sí el amor de amigos”.

ESCORPIO

Carta: La estrella.

Mensaje: “Si están en pareja debes disfrutar y mostrarte más como eres. Debes disfrutar de ese encuentro con la pareja. Está todo dado para el amor. No te boicotees. Los que están solos deben animarse a salir, a conocer gente nueva. A pasarla bien”.

SAGITARIO

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Mercurio retrógrado te invita a revisar cosas del pasado que quedaron pendientes. Sé que no te gusta revolver en el pasado, pero esto es necesario porque hasta que no lo resuelvas será difícil salir adelante. Semana fría en el amor. Si estás solo recomiendo una introspección para conocer mejor lo que te pasa y lo que sientes. No es una semana para salir en busca del otro”.

CAPRICORNIO

Carta: El Papa.

Mensaje: “Recomiendo a los que están en pareja que se pregunten si realmente pueden ser como son en ese vínculo. Tal vez hay cosas que no estás diciendo por miedo a qué piensa el otro. Pero es tiempo de animarte a hablar, a mostrarte. Si no lo haces creerá que estás demasiado distante y frío. Los que están solos son momentos de cultivar el amor propio y conectarse con uno mismo”.

ACUARIO

Carta: La Torre.

Mensaje: “Si estás en pareja debes animarte a hacer algo totalmente diferente. Te recomiendo que desestructures un poco tu vida. Usa tu originalidad e imaginación para romper barreras. Es una semana para divertirse. Los que están solos puede aparecer alguien de manera inesperada.

PISCIS

Carta: El Emperador.

Mensaje: “Para las parejas deben aprovechar para plantear planes a futuro. A pensar en el proyecto en común. Los que están solos deben confiar más en sí mismos, potenciar la autoestima. Así podrán atraer un nuevo amor. Anímate y trabaja en tu seguridad ”.