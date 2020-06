Los movimientos planetarios te afectarán y así te sentirás

Durante este mes habrá: solsticio de invierno para el hemisferio sur, eclipse anular de Sol y el ingreso del mismo a Cáncer.

El eclipse es anular, dejando ver como una corona, nos recuerda a nuestro sorprendente invasor mundial. Esto nos obliga a mantener las precauciones de contacto, de distancia social, sin miedos, solo precaución en cualquiera de las actividades y especialmente en el encuentro con nuestra familia, por supuesto que este mes puede ser de reencuentro con aquellos familiares que han estado aislados por distintas circunstancias de la cuarentena, el retorno de algunos viajeros, la nostalgia por las perdidas de familiares como victimas de la situación actual.

El mes de Cáncer, donde el elemento que lo rige es el Agua, nuestro sistema emocional se activa, el eclipse dentro de este mes, siendo anular se lo llama anillo de fuego, la combinación de estos dos elemento Fuego y Agua, además activan arquetipos femeninos y masculinos, emoción y acción. Es el Sol quien es eclipsado, por lo tanto la imagen del hombre, de el modo que actúa, los nodos estarán en Géminis-Sagitario es importante empezar a formar las nuevas generaciones en el dialogo entre sí, equilibrar los desbordes emocionales, los desbordes explosivos.

Cuando sentimos y actuamos sin pensar, cometemos errores; este mes elaborar nuestras emociones, llegando al dialogo con cuotas de comprensión y razonamiento. No podemos dejar de agregar, que mercurio estará retrógrado en Cáncer hasta el 12 de julio, por esto tenemos que estar atentos a los movimientos, transacciones comerciales, contratos de alquiler, tramites inmobiliarios, pequeños errores u olvidos,que estén relacionados con la casa, la familia. Revisar para no volver a lo mismo. Revisar escritos y contratos para evitar errores, los retrasos solo ayudan a dar tiempo de gestación a lo que se tiene que exteriorizar.

Las cartas astrales siguiente son en base al Sol o ascendente, recomiendo que cada persona tenga su carta astral que por el día, mes, año y lugar de nacimiento, da exactitud a la guía e información de las energías astrales de los doce signos, sus doce casas astrológicas y los planetas que acompañan.

Carta astral para para quienes tienen Sol o ascendente en Aries

Quirón en Aries mostrando viejas heridas que sanar. El Sol, mercurio retrogrado, en Cáncer, es conveniente reforzar la atención,en las áreas de la familia, el hogar, los vínculos femeninos, potenciar la sensibilidad, valorar los cambios que llegan. Júpiter y Plutón en Capricornio dan paso a terminar etapas profesionales, reconstruir en tu hogar espacios laborales y profesionales. No te quedes atrapado en el espacio que has perdido, se mueve la energía para que revises toda la capacidad de ir por una nueva conquista. El 29 de junio, Marte entra en Aries renovando tus fuerzas. Revisá mentalmente los objetivos, para poder avanzar después de esa fecha. El día 12 de julio las emociones te proponen que tomes la decisión final.

Para los arianos nacidos después del 10 de abril es un mes intensamente de transformación, un nuevo hogar, un cambio familiar, potencia tu actitud de coraje y decisión.

Se eclipsan afectos antiguos para reconocer donde esta la luz que te hace brillar, poné atención a lo que te ofrece contención y apoyo.

Carta astral para quienes tienen el Sol o el ascendente en Tauro

Algo interno se viene moviendo dentro tuyo, es la energía de Urano tocando tu Sol, que te pide un cambio, profundo, determinante, pero también puedes dudar, del cómo y cuándo. Venus regente de Tauro sale de su retrogradación, el 25 de junio, es momento de confirmar tus valores, ese pensamiento que has estado rumiando en estos meses, buscando el cambio, solo tenés que atreverte a expresarlo. Los días 14 y 15 de julio son revolucionarios, lo que no hacés por tu cambio, aparece como hechos imprevistos, potenciado por Júpiter y Plutón, la energía de transformación que no podés eludir. Apoyá tus decisiones, en los consejos de mayores, en la experiencia de otros, pedí ayuda a la familia. Algunos objetivos, energía que da Marte y Neptuno en Piscis; pueden estar confundiendo tus movimientos. Tomá en cuenta que tu persistencia, paciencia, te hace probar varias posibilidades hasta encontrar resultados, los retrasos son la manera de revisar que camino tomar.

Que la realidad no eclipse tu fortaleza y tesón.

Carta astral para quienes tienen el Sol o Ascendente en Géminis

Este tiempo de seudo-pausa donde relacionarse a dependido de las video-llamadas, sin contactos con otros, tu capacidad de comunicar se ha visto determinado por espacios virtuales, desconcertándote por haber perdido las rutinas de movimiento y contacto social. Los nodos de la luna están en el eje de Géminis y Sagitario, este movimiento energético,viene a traer un cambio, observa la experiencia, que en lo vivido, esta parte de tu misión del alma, la expresión de ideas, el trasmitir y contribuir a que la información llegue a muchos. Los cambios y tendencias han cambiado, Mercurio regente de Géminis, estará retrogrado hasta el 12 de julio en Cáncer junto al Sol, es importante que renueves el modo de llegar a otros, el modo de manifestar tus pensamientos, enseñar lo que conocés dándolo a otros; considerando que hay una exaltación de emociones, por la crisis de salud y económica, donde todas las personas esperan tener respuestas que le aseguren su futuro. Parte de la confusión e incertidumbre esta en la acción de otros en otros, si te contagías de esa confusión, perdé tu camino, tu tiempo de transformación esta por terminar, observá tus logros, observá todo lo que has aprendido en este tiempo. Buscá en tus amigos, o seres de confianza la guía, sanación y consejo.

Los días 17 y 18 de julio son aptos para renovar tus propuestas que marquen una definición en las relaciones, sociedades, creatividad, hijos, amores. Saturno en armonía a tu sol comienza a darte señales, que necesitan tiempo, una disciplina para que sean realizadas. Que no se eclipse tus relaciones, por tener distintas opiniones, en el intercambio esta la solución.

Carta astral para los que tienen el Sol y el Ascendente en Cáncer

Comenzá el ciclo nuevo anual de cumplir años, vuelve el Sol al lugar (posición astrológica) donde estaba cuando naciste, es el mes donde renovarte, renacer, es la oportunidad de decidir que proyectar para esta renovación. El eclipse moverá el contacto con todo aquello que le des jerarquía y autoridad desde la energía masculina. Revisá la relación con tu padre, jefe, etc. Tu sensibilidad se esfuerza por recomponer las expresiones agresivas (quirón en Aries), las relaciones donde ejercen o han ejercido poder, manipulación(Júpiter y Plutón en capricornio). El aprendizaje es recomponer tu capacidad de independencia emocional, sabiendo que tenés distintos modos de regenerar tu vida apostando a la felicidad (Urano en Tauro). Esa felicidad necesita nacer de vos, sentirte satisfecho con el recorrido que has hecho hasta este momento, son varios años de crisis y enfrentamientos a la dificultad, que te dieron crecimiento, buscá en esos lugares desde el recuerdo, observá como venís transformándote. Días de alta sensibilidad, 31 de junio- 1 de julio, 9 de julio,10 de julio, 19 de julio.

Date permiso para que los recuerdos que lleguen a tu mente sean los de felicidad, si vas al pasado que sea para comprender el aprendizaje y la experiencia. Refugiate en el amor de hogar y familia.

Se eclipsan formatos autoritarios, se ilumina el sentido de unidad, somos una familia, toda la raza humana, a todos nos perjudica o beneficia lo que sucede en cualquier lugar del mundo. Protege lo que tenés, que es proteger a toda la tierra.

Carta astral para los que tienen el Sol o Ascendente en Leo

Estás a un mes de cumplir años y la pasión con que te movés a diario, te hará sentir en este mes el cansancio, es un momento para la introspección, tomar un tiempo de recomponer energías para resurgir el próximo mes.

Se activan deseos frustrados, proyectá esos estudios y viajes para cuando se termine la cuarentena, lo que se desea de corazón, se cumple, solo es cuestión de tiempo.

Saturno en Acuario se opone a Leo, pero hará retrogradación, solo avisa que tenés que comprometerte con las relaciones, como pareja o socios, los compromisos son mutuos, desde el sentido de acompañar, potenciar al que esta a tu lado.

Si elegís estar solo, es por que esperás a alguien especial que llegará por leyes del alma, en este momento de soledad, sos tu propia compañía, donde podés mejorar aspectos de tu personalidad, afirmando una buena relación contigo mismo.

Urano en Tauro, te obligará a cambiar continuamente tu modo de salir a la vida, por profesión u oficio, el sentido de ingenio, renovandote, fluyendo en este mes, será desde la intuición, sueños que pueden ser reveladores, encuentros, imprevistos, con familiares o amigos del pasado, serán una señal, una guía. Vencé tu miedo de mostrar tu vulnerabilidad, esa debilidad, puede ser una virtud que muestre, simplemente, que también luchás y sufrís por las dificultades, que vencés a diario. El 24 y 25 de junio, se potencian finales y renovación que necesitaran todo un mes para que sean definitivos. Actuá desde tu corazón noble y no te equivocarás. Ser vos mismo es el camino, se auténtico, desde lo que pensás, sentís y hacés. Tomá tiempos de silencio, meditá, dejá que todo fluya, no te adelantes. La falta de luz muestra dónde está el potencial que brilla en tu corazón.

Carta astral para los que tienen el Sol o el Ascendente en Virgo

Este mes la sensibilidad se dirige a los grupos, amigos, temas de grupo familiar, el eclipse junto al Mercurio retrógrado en Cáncer, te propone que pienses en los encuentros que unen, definir objetivos que intervienen la familia. Definí tu elección profesional, si tenés que elegir carrera, estudio, definiciones en tu profesión. Cuando vas a realizar algo no te confundas con los deseos de los demás (Marte y Neptuno en Piscis), sin darte cuenta, sentís agresión en las miradas de los demás, es momento de saber que una buena defensa es salir de los lugares de tensión (Quirón en Aries); salir de inseguridades y dirigir cambios personales sin la autorización de nadie. Te debilitás antes las figuras que les das poder (Júpiter y Plutón en Capricornio), el poder es la capacidad de tomar las riendas de tu vida y tomar decisiones maduras. Tu vulnerabilidad está en que quieres quedar bien con todo y todos.

Es momento de ver cuáles son tus objetivos, desde el deseo de ser feliz. Renová el amor, expresá con sinceridad lo que te pasa y necesitás.

Los trabajos que no se realizan, te llevan a encontrar otro modo de trabajo, otro empleo, otras posibilidades acorde a tus estudios, conocimientos y capacidades. 26 y 27 de junio encuentras nuevos proyectos, busca en amistades una nueva motivación que te haga sentir que eres capaz y útil.

La oscuridad es un pequeño detalle para que cierres los ojos y mires hacia adentro viendo todo lo que puedes realizar.

Carta astral para los que tienen el Sol o Ascendente en Libra

Largo tiempo de estar recibiendo la tensión de Plutón, unido a Júpiter en Capricornio, el proceso que haces de cambios y transformaciones desde hace tiempo, te ha dejado importante experiencia que si puedes reconocer y valorizar, te lleva a crear un nuevo ciclo. Saturno en Acuario trae ese nuevo ciclo de responsabilidad contigo, con tus deseos, tus decisiones, el amor, los hijos. Todo esto es un ejercitar la paciencia desde un gran amor consciente; seres que llegaron a tu vida están para ayudarte a crear una nueva manera de ser.

El retroceso de Saturno nuevamente a Capricornio te da otra oportunidad de revisar estructuras que tienes que cambiar.

Lo que te agrede y esta enfrente de vos (Quirón en Aries) está para aprender a poner límites, la herida del otro, no es la tuya,solo te muestra el miedo a ser vos mismo. Aprendé a mantener un equilibrio interior, eso es lo que te diferencia de los demás. El eclipse y el mes de Cáncer vienen a iluminar y mostrar los faltantes que están en el ambiente de tu profesión, tu tarea es llenar con tu talento,creatividad, sentido de equilibrio, dejá que fluya tu sentir, aceptá los imprevistos, son grandes maestros que sacan la mejor versión de vos mismo. 28 y 29 de junio Contemplá tu vida, sal de la visión de bueno o malo y ajustá tu visión hacia caminar por tu propio camino elegido por tu más profundo sentir.

Carta astral para los que tienen el Sol o el Ascendente en Escorpio

Urano en Tauro se opone a tu Sol cambiando la energía todo el tiempo los cambios son desde las relaciones, gente que llega y se va de tu vida. Si estas en pareja, tendrás que comprender los cambios que son personales de tu compañero/a, tomar espacios individuales para su desarrollo, cada persona tiene que aprender a enfrentarse con las crisis, vos tenés la fluidez del sentir, el eclipse en Cáncer, podés mostrar como tus emociones y la base de amor que has recibido de tu familia te contienen. Saturno ingresando a Acuario entra y retrocede a Capricornio, dependerá de tus cambios y de tu actitud para afirmar tu relación en pareja y los acuerdos para afianzar la familia y el hogar. Revisá tu modo de expresar lo que sentís, agilizá la capacidad de manifestar tus sentimientos.

Si utilizás tu sensibilidad y manifestar eso que esta en lo profundo de tu corazón, podrás dialogar con las personas que amás, tu pareja, tus hijos, encontrando espacios para crear nuevos vínculos afectivos, sacar capacidades o talentos creativos. Este mes es bueno para comenzar a gestar viajes o encuentros familiares. Laboralmente mantené tu espacio de liderazgo, sin presiones, lo que sentís como agresividad (Quirón en Aries) puede estar relacionado a las dificultades económicas sociales,lo mejor es fluir y aceptar lo que en este momento hay. El 1 de julio se exaltan las emociones, tomá las cosas con calma, confía en tu poder de transformación todo tiene un curso que seguir, suelta, que sea lo que tiene que ser.

Carta astral para los que tienen Sol o Ascendente en Sagitario

Mes de transformaciones, decisiones de pareja,encontrar nuevos modos de dialogar para llegar a acuerdos satisfactorios para ambos (Venus retro en Géminis). Buscar ese movimiento, ese cambio sin apuros, te potencia el amor , los hijos, la pasión por crear nuevos rumbos,sanando miedos y ofensas antiguas o recuerdos dolorosos de la niñez (Quirón en Aries). Los cambios dentro de tu hogar y familia pueden alterar tus proyectos, arreglos que han estado pendientes dentro de tu casa, es momento de cambiar o renovar. Tu forma de pensar tiene que adaptarse a nuevas visiones, cursos y estudios nuevos para reforzar tus actividades laborales y profesionales (Saturno en Acuario).

Todo lo que te urge hacer está limitado en el tiempo y depende de distintas decisiones, donde otros intervienen, por lo tanto tendrás que esperar y buscar la forma de ir sobrepasando estados emocionales que alteran tu camino, tus proyectos.

Si te organizás, viajar tendrá su momento, cuando, todo este en orden.

El eclipse muestra estados inconscientes que no te dejan ver el porque de esos retrasos, toma tiempo para ayudarte con terapias, amigos que te puedan escuchar y te muestren otra visión de lo que creés y ves. 3 y 4 de julio son días de empuje y activación, cree en vos y lo lograrás.

Carta astral para los que tienen Sol o Ascendente en Capricornio

Este mes el eclipse y la fuerza de Cáncer se ponen ante vos para pedirte que valores todo lo que representa tu casa, hogar, familia, si bien tu gran responsabilidad profesional o laboral exigen de ti lo mejor, en este mes es preciso dialogar con la pareja y familia, provocando cambios que toquen el tema de trabajo y familia. Resolvé las diferencias familiares (Quirón en Aries), resolvé dentro de vos la tensión y presión que ponés en ser eficiente en todas las áreas de tu vida; todo está dispuesto para un gran cambio, es posible que tu visión sea caos o dificultad, solo es la oportunidad de descubrir como puedes liberarte de viejas propuestas y abrir tu mente a lo nuevo ( Urano en Tauro).

Recomenzando con lo que hoy tenés, proyectándote desde lo que sentís que te hace feliz y podés compartir con quien amás. Es momento de estar seguro de quien eres y que capacidad tienes para realizar y concretar (Júpiter y Plutón en Capricornio) Comunica tus nuevas ideas, desarrollando propuestas a otros que quieran acompañarte o asociarse (Venus en Géminis)

.Las personas autoritarias y negativas de tu vida, son quienes te muestran donde esta la elección de ir por algo mejor, dejando atrás esfuerzos que nunca serán reconocidos. Toda oscuridad muestra que hay que buscar el camino de la luz, siendo consciente de que es momento de tomar una decisión determinante. 5 y 6 de Julio fuerte intensidad emocional, observá la realidad sin pesimismo, se consciente de que tienes que cambiar; para mejorar tus relaciones en los próximos meses.

Carta astral para los que tienen Sol o Ascendente en Acuario

Está anunciando Saturno su entrada a Acuario y será el tránsito por acuario definitivo, para el próximo año. Este mes el eclipse esta sensibilizando el área laboral confía en tus capacidades, tu luz interior, algunas cosas no se podrán lograr como están en tu mente, pero con el tiempo, dándole una vuelta de rosca se ajustará todo de apoco. Cambios familiares pueden alterar tu rutina, cambios dentro del hogar, movimientos que solo te abren una nueva visión de la energía femenina y de la experiencia de la maternidad o la madre(Urano en Tauro). Sigue tu corazón, si algo se repite o sientes que retrocedes, es el momento de ser cauto en tus decisiones, dale tiempo a determinar que sientes en realidad, que tu mente no te confunda(venus en Géminis). No aceptes la vía de la violencia o del maltrato, todo lo que se dialoga, tiene que incluir de base el respeto. Calma tu mente, busca pensamientos sanadores, libera tu exceso de energía mental con actividad física(Quirón en Aries).

Unirte a otros, asociarte para lograr nuevos formatos de emprendimientos es hacia donde tienes que mirar, nada es normal en este momento, se caen las formas antiguas, ajusta tu capacidad de ingenio, crea nuevos espacios, nuevos métodos. Los días 7 y 8 de julio potencian tu actividad, deseos de terminar o de huir de algunas circunstancias, busca el sentido desde la conexión con lo que mueve tu alma y te conecta con la energía divina. Las grandes decisiones se toman con la cabeza fría.

Carta astral para los que tienen el Sol o Ascendente en Piscis

Siempre tu sentir esta dispuesto a la entrega de tu mejor acción, Venus retrogrado en Géminis te lleva a procesos pasados, recuerdos familiares, ver como algunos patrones familiares se repiten dentro y fuera de ti. Recordar, encontrarse con imágenes familiares, donde los cambios que se ha sufrido por estar aislados en cuarentena, nos tienen que ayudar a observar que todo cambia, los ciclos son una constante, que las nuevas generaciones viven de otro modo, que volver a las rutinas será de un modo distinto al conocido. El eclipse a puesto en observación las relaciones de amor, los hijos, es justo el momento para poder dialogar con seres queridos, tener nuevas ideas para trasmitir. Es tiempo de reestructurar objetivos (Júpiter y Plutón en Capricornio) emprender nuevos proyectos confiando en la capacidad interna; de lograr deseos, tomando tiempo y sabiendo que existen reajustes para cumplir, con nuevas disposiciones de encuentro, reuniones, etc.

Si algo no se logra, se dilata, o se esfuma tienes que insistir, solo mirando como lo puedes rearmar para que funcione. Los días 10 y 11 de julio observá como actúas, puedes tener alguna confusión, a veces lo que estas sintiendo no te pertenece, estas percibiendo la energía de los demás.

Inicia de a poco un nuevo ciclo usando la creatividad, inventiva. La voluntad es tu aliada, afianza tu autoestima, sin oír los comentarios pesimista de otros.

@ana.moyana