El Sol ingresó a Capricornio y así podrá afectarte

Capricornio inicia el Solsticio de Verano para Hemisferio Sur. Un ciclo donde la naturaleza esta esplendorosa, extravertida, abundante.

Este tiempo donde se espera reencuentros de familia, para los festejos de fin de año, nos ponen en una situación de revisar lo vivido en el año, con la actitud de esperanza para el próximo año, este año en transito nos puso en crisis a toda la humanidad, es importante en la revisión que hagas sacar el aprendizaje, adquirido, resetear nuestros recuerdos dejando claro que la virtud de ser resilientes es salir de lo peor fortalecido

En Capricornio los esquemas, las estructuras pueden ser una buena base, pero si nos volvemos rígidos en lo rutinario y conocido, cuando llegan sorpresivamente, situaciones inesperadas, se caen las estructuras y colapsamos, el factor sorpresa es parte de la propuesta del universo para nuestro aprendizaje y evolución.

Signos potenciados Tauro, Virgo, Capricornio

Se van alivianando las cargas, todo lo que se va es parte de limpieza, de liberación, afianzar las finanzas y ahorros, determinando prioridades, la organización de gastos en una empresa, en una familia, como en un país, es parte de enfrentar las crisis económicas que movilizan al mundo.

Signos en tensión Aries, Libra y Cáncer

Pensar en resultados rápidos en este mes es esforzarse y caer en tensión y estrés, aceptar que ciertos límites es parte de un cuidado, mantener distanciamientos por salud, es el beneficio de todos.

Cuando llegamos a tener acuerdos que flexibilizan la vida, considerando espacios individuales, ser colaboradores en la organización de fin de año, adaptarnos buscando el bien común, hace que la vida fluya, en equilibrio y justicia.

Este mes dejan Capricornio Júpiter y Saturno para entrar en acuario

Queda por unos años más Plutón insistiendo en el cambio profundo de aquellas estructuras que están en desuso, que no sirven para la evolución individual, ni para la humanidad, seguirá mostrando este planeta con hechos trascendentales que el camino que sigue es de gran transformación.

Abren el camino hacia la idea de libertad que tiene acuario, Júpiter y Saturno se renuevan las leyes, los mandatos se conocen para mejorar la convivencia de todos, los autoritarismos, comienzan a perder su poder. Todo puede suceder en armonía, cuando las creencias, las ideas se proponen un plan de amplitud e integración mirando hacia el futuro, comprendiendo la necesidad de las nuevas generaciones, observando la realidad, hasta donde se puede cambiar, ajustando procesos desde métodos, pasos a seguir, sin obligar, considerando lo grupal por sobre lo individual.

Ya no mas dioses salvadores,inventados para poder seguir a alguien y echar culpas , ante los fracasos de todos, cada integrante de grupos familiares, laborales, empresariales, sociales tiene un rol del cual hacerse responsable para que así todos disfrutemos de ser libres en armonía.

La libertad conlleva consciencia, responsabilidad, empatía, consideración. sentir libertad es el proceso de dejar, soltar, aceptar, tener una visión amplia y completa de lo que esta sucediendo. Este es un mes para tomar las bases que han sido parte de tu niñez, juventud, tomar las buenas consignas y enseñanzas de los maestros de la vida y aceptar que todo esta en un gran cambio, donde la capacidad de adaptación, tomando el ingenio y la creatividad como grandes herramientas.

Júpiter y Saturno en Acuario

Signos potenciados Géminis, Libra y Acuario

El encuentro de ideas renovadoras, las quejas de muchos, el pedido social de cambio y contención por parte del gobierno y de las instituciones que deben contener las necesidades de una sociedad en crisis de cambio, esta activado para que cada uno de nosotros, comience desde sí mismo buscar consciencia y madurez.

Momento de crear red de encuentro y ayuda solidaria más allá de los vínculos conocidos.

Signos en tensión Tauro, Leo y Escorpio

Todos estamos viviendo una dura realidad, económica, social, familiar por distintas circunstancias, aprendamos el valor de lo que si esta a nuestro favor, de lo que es potente dentro de nuestros núcleos más íntimos, mantener la fuerza de voluntad, el coraje, para seguir avanzando, dar y pedir ayuda, da sensación de unión, de abundancia, de felicidad y alegría.

Disfruta el valor de lo pequeño, para abrirte a recibir, algo más grande y trascendental, si te quedas mirando en lo que falta, en lo que no hay, no imaginas, no creas o inventa lo que no hay.