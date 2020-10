Horóscopo chino de la semana: cuál será el mejor día para tu animal

View this post on Instagram

u00bfCu00f3mo es la Energu00eda de la semana? u2705 Lunes 26: Du00eda TIGRE, energu00edau00a0 ESTABLE. Positivo para ser perseverante y tener determinaciu00f3n. u2705 Martes 27: Du00eda CONEJO, Energu00eda INICIO. Positivo para diseu00f1ar o disolver acuerdos, grandes construcciones, reuniones de amigos y de trabajo, Cita, casamiento, mudanza, poner techos y vigas, tratamientos mu00e9dicos, hacer pedidos, inicio de viaje. u2705 Miu00e9rcoles 28: Du00eda DRAGON, Energu00eda DESTRUCCION. Positivo para tener paciencia y prudencia y calma, diseu00f1ar o disolver acuerdo, hacer pedidos y conectar con lo que quieras atraer, divorcio, reubicar la cama. u2705 Jueves 29: Du00eda SERPIENTE, Energu00eda PELIGRO. Positivo para hacer pedidos,deshacerte de lo que no sirve. u2705 Viernes 30: Du00eda CABALLO, Energu00eda u00c9XITO. Positivo para acciones positivas, comenzar con nuevo negocio, estudios, cobrar deudas, reuniu00f3n de amigos y de trabajo, cita, casamiento, firma de contratos y acuerdos, compras y ventas, grandes construcciones, renovaciones, poner techo, mudanza, tratamientos mu00e9dicos, hacer pedidos y conectar con lo que quieres atraer. Inicio de viaje. u2705 Su00e1bado 31: Du00eda CABRA, Energu00eda BALANCE. Positivo para estar activu0040s, pedir ayuda,estudiar, conectar con la naturaleza, recargarse de energu00eda positiva, evitar conectar con personas que tengan mala energu00eda. u2705 Domingo 1: Du00eda MONO, Energu00eda ABRIR. Positivo para comenzar con estudios, nuevos proyectos y negocio, aprendizaje, aceptar propuestas de trabajo,, grandes construcciones, renovaciones, poner el techo, mudanza, casamiento, firma de contratos y acuerdos, actividades financieras, reuniones de amigos/de trabajo, cita,u00a0 tratamientos mu00e9dicos, hacer pedidos, inicio de viaje. u00bfQueru00e9s un cambio positivo en tu vida o encontrar nuevas oportunidades? El domingo 1 de noviembre es tu oportunidad! Estaru00e9 dando el u00faltimo Workshop de Pedidos Y Rituales del au00f1o, donde descubriru00e1s de manera fu00e1cil, como conectar con la energu00eda del universou00a0 y atraer lo que quieras a tu vida. El workshop de pedidos y rituales, es una soluciu00f3n a todo lo que deseas y no lo has conseguido au00fan. u00bfQuieres resultados? u00a1Inscribete! Si quieres mayor info puedes enviar mail a byrafaelarubinu0040gmail.com