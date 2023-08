Sol Rivas y Jesica Cirio muestran cómo llevar botas de denim

Aunque en un momento era completamente fuera de tendencia usar botas de denim, hoy es toda una declaración fashionista. Famosas como Sol Rivas y Jesica Cirio ya las tienen en su ranking de calzados preferidos de este invierno y proponen distintos looks para usarlas.

A pesar de que no comparten textil ni color con las tradicionales botas, los modelos en denim también son versátiles y puedes combinarlos en outfits diurnos o nocturnos. ¡Mira las ideas de las conductoras!

Sol Rivas se convierte en la Barbie moderna con su vestido rosado y sus botas de denim. Foto: Instagram @solcitorivas.

Por un lado, Sol Rivas juntó dos grandes tendencias actuales - como el Barbiecore y el denim - y brilló con su elección. La influencer acompañó sus botas con un vestido/chaleco en rosa chicle y varios accesorios. Su clave se basó en fusionar un estilo más elegante, gracias a su vestido, con otro más moderno vinculado a su calzado. ¿Probarías este dúo?

Por otro lado, Jesica Cirio no se abstuvo del denim y optó por las mismas botas para un total look. La modelo se decantó por un conjunto de minifalda cargo y top de mangas largas, hombreras y escote en V, totalmente a tono con su par de botas. Enfundada en azul, la conductora dio su versión canchera de esta tendencia y confirmó que la fórmula minifalda + botas es la más acertada.

Como siempre decimos: antes de decirle que no a una tendencia, pruébala en tus looks y decide si la sumarás a tu guardarropas o definitivamente no. Ahora es el turno de jugar con botas de denim inspirada en las opciones de Sol Rivas y Jesica Cirio. ¿Qué opinas? ¿Las añadirás a tus must-have del invierno o serán un no rotundo?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!