Jennifer Lawrence consigue los looks más cómodos para trabajar

La pulcritud y la simpleza son dos de las cualidades que más se tienen en cuenta en la vestimenta dentro de la oficina. Sin embargo, estas palabras no quitan de su lugar a la comodidad. Para Jennifer Lawrence eso es un hecho, y lo aprueba con tres looks mega elegantes que no necesitaron de tendencias, brillos o muchos colores para triunfar.

Jennifer Lawrence enseña los looks más cómodos y adaptables para la oficina. Foto: Instagram @justjared.

Este fue uno de los últimos estilismos de la actriz y fue un rotundo sí para inspirarnos a la hora de asistir a la oficina. Con pantalones palazzo en azul marino, top negro y camisa celeste, Jennifer Lawrence sorprendió con una apuesta casual aunque muy chic gracias a los stilettos negros, bolso tote en verde militar, gafas XXL y fina cadena brillante.

Este look puedes usarlo como base para reversionarlo de mil maneras, ya sea alternando colores, reemplazando la camisa por alguna chaqueta o quitando los tacones para añadir zapatos bajos.

Resaltando colores neutros y pantalones palazzo, la actriz pone en acción los atuendos más efectivos. Foto: Harpers Bazaar.

Si prefieres apuntarte a una idea más cómoda aún, puedes tomar como ejemplo este minimalista outfit firmado por Jennifer Lawrence. En esta ocasión, ella optó por pantalones palazzo beige de cintura media, junto con una camiseta blanca, sandalias bajas de tiras negras, bolso pequeño en marrón camel y gafas a juego.

Aunque este look es más relajado que el anterior, tú puedes realzarlo con prendas más formales como un blazer en algún color neutro o un chaleco sastrero que acompañe el estilo de los pantalones.

Toma sus ideas como punto de partida para este fin de temporada. Foto: The Zoe Report.

Por último, este look de Jennifer Lawrence es tal vez uno de los más clásicos que ha usado en toda su carrera y que ha funcionado a la perfección. La artista paseó con su esposo luciendo unos pantalones negros de cintura baja, un chaleco blanco sastrero y gafas de sol. Además, repitió sandalias, bolso y cadena usado en los anteriores atuendos.

Al igual que en los demás looks, esta opción puedes matchearla con camisas de distintos colores debajo del chaleco, con el objetivo de presentar diferentes estilos según el tono elegido.

Efectivamente, este fin de temporada es para estar cómodas hasta en la oficina. Confirmado por Jennifer Lawrence.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!