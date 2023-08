Natti Natasha lució increíble con un vestido de agujeros

Natti Natasha (36) es sinónimo de carisma y talento, pero además, la estrella se destacó en Nueva York y confirmó su puesto de la dominicana más estilosa ¡un ícono!

Fue parte del Desfile del Orgullo Dominicano con un vestido de agujeros que no olvidaremos. ¡Lo analizamos!

El vestido de agujeros con body negro debajo dejó a todos boquiabiertos: mangas largas y cuello camisero, super estiloso. Fuente. La Opinión.

Natti Natasha y un vestido que enloqueció a sus fans

La cantante robó todas las miradas con su audaz elección de vestuario en la inauguración de Sugar Factory en Times Square. Allí, la artista dominicana imprimió una huella imborrable en la ciudad que la recibió con brazos abiertos al comenzar su carrera.

Durante el Desfile del Orgullo Dominicano, Natti Natasha no sólo fue el centro de atención, sino también el corazón del evento, conectando genuinamente con los allí presentes.

Al llegar la vieron con unos pantalones cargo, un top que con su abdomen al descubierto y una contagiosa energía que la llevó a mezclarse con el público, generando momentos de auténtica emoción entre sus seguidores.

Sin embargo, el plato fuerte de su estancia en Nueva York fue su aparición en la inauguración de Sugar Factory American Brasserie en Times Square, donde además es socia.



Su revelador vestido con agujeros en tono negro, con mangas largas y cuello camisero, que dejaba entrever un body suit negro también, una prenda que dejó en claro el carácter audaz la artista.

Junto a ella, Nick Cannon animó el ambiente, en particular en el espacio dedicado al producto “Rosé All Day by TASHA”.

A pesar de las circunstancias actuales de Raphy Pina, pareja de la cantante y padre de su hija, su presencia virtual fue un hecho: lo hizo celebrando y apoyando a Natti Natasha desde las redes.

En definitiva, la artista sigue demostrando que no solo es una voz líder en el género urbano, sino también una figura que sabe cómo conquistar y encantar, tanto en el escenario como fuera de él.

Su paso por Nueva York confirma su estatus como una de las artistas latinas más influyentes y nos recuerda que su recorrido, lleno de talento, determinación y autenticidad, apenas comienza.

Y tú ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.