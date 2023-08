Miley Cyrus vs Selena Gómez: el duelo de estilos (y canciones) más esperado

Desde pequeñas, Miley Cyrus y Selena Gómez compartieron lugar de trabajo en Disney siendo protagonistas de dos grandes series del 2000: "Hanna Montana" y "Los Hechiceros de Waverly Place". A pesar de que ambas buscaban el éxito, cada una lo expresó de distintas maneras según su personalidad.

Mientras que Miley Cyrus lo hizo a través de la música, Selena Gómez optó por centrarse más en los negocios, y a pesar de que se han contado varias historias sobre una fuerte rivalidad entre ambas, existe una cierta reserva con este tema. Sin embargo, estas historias volvieron a la luz después de que las dos confirmaran una nueva canción, cuyos lanzamientos serían durante el mismo día.

Y así fue como las estrellas se unieron una vez más bajo el concepto de nuevos videos musicales totalmente distintos. Miley Cyrus enseñó su faceta más emocional con su canción "Used to be Young", en un video muy sencillo que solo la muestra parada, cantando y llorando frente a la cámara.

A pesar de que su voz y la letra fueron protagonistas, su look no pasó desapercibido al mostrar una camiseta con el logo de Mickey Mouse sobre un vestido rojo de lentejuelas, al que acompañó con maquillaje moderno y su pelo al natural. Muchos afirman que este estilismo, en especial su camiseta, fueron una crítica directa a Disney.

Por otro lado, Selena Gómez regresó a la música con su hit "Single Soon", en un video en el que se muestra muy sensual, bailando y definiendo su faceta más divertida. En este caso, la artista propuso looks teniendo en cuenta el mismo detalle que el de su colega: las lentejuelas.

Ya sea enfundada en shorts de denim y un top brillante o con un minivestido repleto de lentejuelas rosadas, la celebridad no se abstuvo de lucir esta tendencia y, por supuesto, maquillajes a tono con sus atuendos para representar a su marca de belleza, Rare.

Con canciones y estilos 100% diferentes, ¿quién piensas que defendió mejor su look?