Emilia Attias y Cande Ruggeri aprueban las botas con looks de fiesta

Salir del clásico vestido negro para asistir a una fiesta es una de las ideas más difíciles de dejar de lado, ya que esta prenda sabemos que funciona y es fácil de combinar con cualquier estilo. Sin embargo, apostar por las lentejuelas también es un camino seguro para un evento y de esto Emilia Attias y Cande Ruggeri están muy seguras.

Emilia Attias prueba que esta idea es mega chic con su look brillante y botas de cuero. Foto: Instagram @grupomass.

Incluso, van un poco más allá de los brillos y suman un calzado que comúnmente no es elegido para fiestas: botas altas. Y si estás pensando que no combina en absoluto, mira este look de Emilia Attias en el que conjuntó unas sensuales botas de cuero negro hasta la rodilla, con un conjunto de lentejuelas plata formado por falda con tajo profundo, bralette y blazer largo con hombreras.

Cande Ruggeri posó con un minivestido metalizado y transformó su estilismo con botas vaqueras. Foto: Instagram @grupomass.

O el de Cande Ruggeri en el que adaptó unas botas vaqueras de cuero negro junto con un minivestido dorado, de acabado metálico, y un blazer cropped negro. La modelo equilibró el protagonismo de su vestido con unas botas más casuales que le añadieron más modernidad a su estilismo final.

En ambos casos, podemos notar que el uso de las botas cambió por completo el sentido de los outfits, al pasar de un estilo formal a uno más canchero y atrevido. Un tema para conocer antes de apostar por esta opción es qué tipo de botas te favorece según el conjunto que elijas: algunas lucen más favorecidas con minivestidos y botas mega altas, mientras que otras prefieren botas de caña corta con vestidos/faldas midi porque se ven más estilizadas.

Esta idea podrás asegurarla al probar varios largos de prendas con diferentes botas. De esa manera, conseguirás el look perfecto para esa fiesta que tanto esperabas. Eso sí: ¡no olvides las referencias estilísticas de Emilia Attias y Cande Ruggeri!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!