Este fue el look total denim con el que se lució Camila Homs

Camila Homs (27) atraviesa un momento laboral próspero y con un nuevo amor en su vida, el futbolista José Sosa, la modelo está enfocada en sus ensayos para "El Bailando 2023" y en seguir enamorando a sus seguidores en redes sociales.

Las postales elegidas para alimentar su feed fueron dos fotos posadas y sensuales: Camila Homes super provocadora con dos prendas de jean ripped. Fuente. Instagram @camihoms

Pese a haber estado en el centro de atención por la polémica separación de su ex pareja Rodrigo De Paul, Camila opta por enfocarse en lo positivo y continúa deslumbrando a sus seguidores con audaces elecciones de moda desde su Instagram, con un millón de seguidores.

Divertida y jugando frente al espejo, Camila Homs mostró su look total denim en storys. Fuente. Instagram @camihoms

El look total denim de Camila Homs

Esta vez, Homs se mostró descalza y con un conjunto total denim que dejó a todos boquiabiertos.

De un tono de jean celeste claro y lavado, con detalles rasgados (ripped) y sin botón superior ni presillas, mostró un pantalón denim de tiro alto con calce perfecto que la hacía lucir espigada y super estilizada.

Pero el conjunto llamó la atención porque Cami Homs lo combinó con otra prenda de jean, haciéndole honor a la tendencia total denim, en alza en todo el mundo gracias al auge de la estética Y2K o dosmilera: una chaqueta cropped de jean del mismo tono.

El look minimalista no pasó desapercibido porque - al menos para las redes sociales- la influencer no se puso nada más que la chaqueta de jean ¡super sensual!

Su cabello fluido y maquillaje sutil completaron este look simple, sexy e impactante.

¿Por qué este conjunto se ha vuelto tan comentado? El denim sobre denim es indiscutiblemente la tendencia de este año.

El regreso al estilo Y2K es un hecho en el street style de todo el mundo en 2023.

Lo que era icónico en los albores del nuevo milenio vuelve con fuerza, especialmente entre la Generación Z, que lo lucen con frescura.

El resurgimiento de pantalones cargo, jeans de tiro bajo y corsés marca las tendencias actuales, al igual que el sporty glam y la tendencia a lucir estas prendas casuales de manera sensual y provocadora, tan atrevida como lo hace Camila Homs con su look total denim sin sostén o body ni top debajo ¡una osada!

Así, los conjuntos totalmente denim nos transportan a momentos icónicos como el de Justin Timberlake y Britney Spears en los American Music Awards de 2001 y a su actitud rebelde ante el mundo.

¿Te animas a inspirarte en este estilo de la influencer y modelo para sorprender a todos en tu próximo evento?

Si no eres tan osada, sumale un body color piel, Zara tiene increíbles y económicas opciones, estilo segunda piel o un bralette tono nude con algún detalle de encaje ¡Super hot pero más discreta que Camila Homs! ¡Anímate!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.