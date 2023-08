Juliana Awada se lució con un look descontracturado: ¿es tu onda?

Juliana Awada (49) tiene una habilidad especial para volver elegante un look casual, al igual que darle ese toque informal a un estilo formal. A mitad de camino entre lo clásico y las últimas tendencias sus elecciones son siempre acertadas.

Esta vez nos centramos en un look con el que visitó la embajada libanesa porque lo tiene todo: sofisticación, la gama perfecta y un truco infalible para que puedas imitar. ¡Sigue leyendo!

El acertado look de Juliana Awada tiene un secreto: una gama que va del crudo al azul, pasando por el jean, que la favorece. El estilo se completa con un bolso XXL. Fuente. Instagram @julianaawadalooks

Juliana Awada: sofisticación y elegancia en la gama que rejuvenece a todas

Basar un atuendo en un color que nos favorece es un gran truco que Juliana Awada aplicó a la perfección en este look azul marino, en donde fusionó el crudo con el jean para lograr un sistema de colores que adora, pero sobre todo, le quedan bien.

Así, sorprendió nuevamente al mundo de la moda con un estilo que refleja a la perfección el equilibrio entre comodidad y elegancia.

La ex Primera Dama argentina se presentó en un encuentro protocolar luciendo un jean achupinado, ligeramente cropped para alargar la figura a la vista, que no solo realza su espigada figura, sino que también le aporta ese toque fresco y juvenil que tanto caracteriza a Juliana Awada.

Las estilosas ballerinas en color crudo con puntera negra se convirtieron en el complemento perfecto para su look.

Lejos de ser un simple accesorio, este calzado con un toque de color contrastante destaca por su versatilidad y la capacidad de aportar sofisticación y elegancia sin perder la comodidad. Estas ballerinas, que evocan la esencia de la icónica Coco Chanel, son la elección ideal para eventos formales donde se quiera apostar por la comodidad.

Por otro lado, la remera básica azul marino es una elección sencilla que la empresaria realzó con el collar corto de piedras XXL al tono. Un accesorio que, aunque discreto, brinda un destello de glamour, sumando profundidad al conjunto general.

La estrella protagónica, no obstante, es el sacón de lino abierto, estilo camisola. Con una estampa azul que luce artesanal sobre un tono crudo, esta pieza no solo agrega textura y capas al look, también ofrece un toque etéreo, juvenil y casual.

Con este outfit, Juliana Awada confirma una vez más, que la moda no es solo cuestión de tendencias pasajeras. Es más bien un arte de mezclar y combinar piezas de diferentes estilos, entre lo clásico y lo moderno, para crear algo único y personal.

Si estás buscando inspiración para tu próximo evento o simplemente quieres incorporar elementos de estilo descontracturado a tu guardarropa diario, este look de Juliana Awada es un manual de estilo a tener en cuenta.

¡Toma nota y atrévete a recrearlo!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre..