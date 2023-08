Así se lució la increíble Alexa Dellanos: mira su mini cintura

Alexa Dellanos (29) se lució, una vez más, en Instagram, una de sus dos redes más activas junto con TikTok. Es allí en donde la siguen millones de personas que esperan ver su life style entre lujos, viajes a distintas partes del mundo y outfits de ensueño.

Alexa Dellanos y su cintura minúscula. Fuente. Instagram @famoustories

Alexa Dellanos: una cinturita increíble

Pero no solamente de postales bonitas viven las redes de una it girl como Alexa Dellanos, quien alcanzó la fama gracias en parte a su famosa madre, la conductora y periodista Myrka Dellanos. También debe a su público la manera en la que consigue la vida que tiene, su espigada y curvilínea figura, etc.



Es quizás por eso que decidió mostrar cómo entrena para obtener su formado cuerpo y compartió en stories una selfie frente al espejo donde comentó lo bien que se sentía después de realizar ejercicio.



Por supuesto, lo que llamó la atención de los fans fue, además del estiloso atuendo de biker en tono chocolate y cropped top blanco deportivo, fue la diminuta cintura que quedó aún más acentuada por el tiro alto de la calza corta.



Alexa Dellanos fue acusada por los medios de hacerse múltiples retoques estéticos, pero ¿habrá realizado algo para tener una silueta de avisa? ¡No lo sabemos!



Quizás sea fruto de mucho trabajo en el gimnasio, ejercicios específicos y hasta una predisposición genética a tener la figura super curvilínea, tal como es de descendencia latina, aunque fue criada en Miami.



Para conseguir dicha cintura, sin duda, Alexa Dellanos se ocupa de formar y entrenar su cuerpo ¡ojalá comparta pronto cómo lo logra!



Entre tanto, podemos imaginar algunos trucos: muchos ejercicios localizados en el abdomen y en esa zona con elementos como bandas elásticas y pesas, además de prendas de tiro alto que sirvan para subrayar el centro del cuerpo y llamar la atención visual de todos sus outfits.



Definitivamente, la it girl es toda una experta en la materia. Sigue su contenido en redes sociales para recrear su estilo y lucir una cinturita tan breve y grácil como la suya. ¡Es una bomba!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.