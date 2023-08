Zaira Nara muestra cómo lucir mega canchera con jeans y chaqueta de cuero

Vestir algo que sea acertado, atemporal y cómodo es muy fácil si te centras en los básicos de armario. Desde un blazer negro hasta unos pantalones sastreros, estos clásicos de la moda tienen la capacidad de salvarnos una y otra vez. Hoy optamos por dos en especial, como jeans y chaqueta de cuero, cuya combinación es una bomba tal como lo demuestra Zaira Nara.

Zaira Nara impulsa dos básicos de armario y logra atuendos fabulosos. Foto: Instagram @zaira.nara

La ventaja de estos looks es que no debes perder la cabeza buscando la tendencia del momento ni mezclando prendas que no te favorezcan. Al contrario, los jeans y las chaquetas de cuero son un dúo que funciona a la perfección en diferentes momentos del día, como aquí lo confirma la modelo.

Zaira Nara paseó por Buenos Aires con un outfit de jeans cargo, camisa azul grisáceo de raya diplomática, botas negras en punta y chaqueta holgada de cuero negro. Con dos trenzas tirantes, la influencer buscó una forma más casual y moderna de interpretar estos básicos.

¿Cómo lo logró? Optó por un corte de jean en tendencia - como lo es el cargo - y lo combinó con una chaqueta de cuero XXL, una variante más trendy de este abrigo, que es más popularmente conocido por su estructura ajustada.

Con variantes más descontracturadas, la modelo triunfa con sus looks atemporales. Foto: Instagram @zaira.nara

Si prefieres un look listo para brillar en la noche, Zaira Nara presenta esta idea que es simplemente fabulosa. La conductora asistió a un evento luciendo jeans flare, crop top gris de estilo deportivo, larga chaqueta de cuero rojo, plataformas celestes y bolso baguette en verde menta de Miu Miu.

Con labial rojo, Zaira sorprendió por su atuendo híper chic y favorecedor. En este caso, su apuesta fue un poco más audaz al decantarse por un abrigo de color shocking y contrastarlo con las tonalidades apagadas de los demás ítems. Además, el volumen de la chaqueta de cuero fue acompañado de forma inteligente con la anchura del bajo de sus jeans. Un tip fundamental para tener en cuenta.

Como ya expresamos al principio de la nota, conjugar jeans con chaquetas de cuero es una manera de descubrir looks acertados y versátiles. Recuerda estas claves de estilismo de Zaira Nara y propone nuevos atuendos para esta temporada.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!