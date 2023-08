Así será tu semana del 14 al 20 de agosto según la astrología

La astrología nos acerca, esta vez, un concepto interesante y eternamente en discusión, el de los portales energéticos.

Y aunque algunos argumentan que son simples construcciones del calendario gregoriano, otros sienten su llamado místico.

Justamente, es el momento en el que el cosmos vibra de manera particular, con la majestuosa constelación del signo Leo abriendo caminos y fortaleciendo nuestro Chakra Plexo Solar.

La puerta cósmica del signo del León es un evento espiritual que inunda de vigor a quienes estén dispuestos a acoger eventos celestiales en su existencia. Esta maravilla ocurre cuando nuestro planeta se sincroniza con el Sol y la luminosa estrella de Sirio.

Así, el eterno ciclo del mes número 8 invita a desatar esos nudos emocionales y liberarnos, llenarnos de poder personal e ir por los deseos ¡propios y no ajenos!

Libérate de mandatos en ese poderoso tránsito, pues es el momento perfecto para sanar, meditar y conectarse. Escucha a tu corazón y sigue sus consejos.

Este mes se abrió el portal del León, que continuará llenándonos de energía hasta fin de agosto. Fuente. alegsa.com.ar

Horóscopo para Aries

Bajo el brillo del signo que simboliza al León, es posible que te sientas más audaz que nunca. Este portal energético realza tu coraje y pasión. Marte en Virgo te recuerda mantener tu energía enfocada y eliminar distracciones. Es buen momento para la acción y la toma de decisiones postergadas, ¡nadie se arrepiente de ser valiente!

Horóscopo para Tauro

Tu firmeza se combina con una vibrante energía que te invita a expandir tus horizontes. Encuentra un equilibrio entre la paciencia y la acción, deshaciendo nudos emocionales que te atan. El disfrute no es igual que la pereza, puedes descansar y relajarte, pero no con lo que quieres conseguir. ¡Ve por tus metas y no te desenfoques!

Horóscopo para Géminis

La dualidad en ti siente el llamado del cosmos con intensidad. En este portal, tu necesidad de comunicar al mundo tus sueños se potencia y los lazos que te conectan con otros se fortalecen. Revisa tus redes vinculares y mantén lo que realmente resuena contigo.

Horóscopo para Cáncer

Las emociones pueden ser abrumadoras con esta energía leonina. Haz espacio para la introspección y escucha tu intuición. Usa cristales energéticos para sanar y equilibrar tus energías.

Horóscopo para Leo

Es tu momento. Siente la vibración cósmica que resuena con tu esencia, conéctate con tu poder interno y brilla con toda tu magnitud. Eso sí, no olvides ser auténtico y seguir lo que dicta tu corazón, pues la conveniencia y la comodidad no son buenas consejeras si quieres alcanzar la plenitud y aprovechar este portal al máximo.

Horóscopo para Virgo

El influjo de Marte en tu signo te pide claridad y orden. Limpia, purifica y organiza. Por suerte, son actividades que amas hacer y que te resultan absolutamente naturales. A la vez, el portal en Leo invita a la autenticidad y a que te muestres tal como eres: relájate, no siempre debes mostrarte perfecto o perfecta.

Horóscopo para Libra

Las relaciones son el foco en este portal. Redefine conexiones, destraba nudos emocionales y busca el equilibrio en cada interacción. Recuerda que la paz interna es esencial.

Horóscopo para Escorpio

Los misterios se revelan mientras sientes la profundidad del cosmos. Usa esta energía para sanar viejas heridas y adentrarte en la autodescubrimiento. La pasión y el compromiso te guían.

Horóscopo para Sagitario

El deseo de aventura se multiplica en ti, más que nunca en confluencia con la energía leonina. Sigue tu corazón y explora lo desconocido, liberando viejas cargas y abriéndote a lo nuevo. Es el momento de apuntar alto y disparar hacia tus metas.

Horóscopo para Capricornio

La estructura y la disciplina son tu fuerte, pero este portal te invita a flexibilizarte. Deja que la energía leonina te inspire y guíe en tus decisiones, puede que descubras nuevos caminos.

Horóscopo para Acuario

Eres el visionario del zodiaco y esta puerta cósmica dispara exponencialmente tu intuición. Ve más allá de lo evidente, conecta con tu comunidad y comparte tus visiones innovadoras.

Horóscopo para Piscis

Como un pez en el agua, te mueves con gracia en el misterio de este portal. Déjate guiar por todo lo irracional que no tiene explicación más que lo intuitivo: abre las puertas de la percepción. La magia te rodea, sumérgete en ella.

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que tomes lo que te resuene y haga sentir cómoda, siempre.